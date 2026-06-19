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20 milyon liralık alacak verecek kavgası cinayetle bitti: 2 ölü
20 milyon liralık alacak verecek kavgası cinayetle bitti: 2 ölü
Sputnik Türkiye
Bursa'da aralarında 20 milyon liralık alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öne sürülen Banu Özdağ ve Zafer Yılmaz arasında çıkan tartışma kanlı... 19.06.2026, Sputnik Türkiye
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adli tıp kurumu
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cinayet
cinayet büro amirliği
cinayet masası
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde aralarında 20 milyon liralık alacak verecek meselesi olduğu öne sürülen Banu Özdağ ve Zafer Yılmaz, bir iş yerinde buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz, Özdağ'a silahla ateş ettikten sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, iki kişinin de hayatını kaybettiğini belirlerken, cenazeler otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/88-yasindaki-kayinpeder-darbedilerek-olduruldu-gelin-gozaltina-alindi-1106523542.html
türki̇ye
bursa
osmangazi
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adli tıp kurumu, bursa, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, osmangazi, osmangazi ilçesi
adli tıp kurumu, bursa, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, osmangazi, osmangazi ilçesi

20 milyon liralık alacak verecek kavgası cinayetle bitti: 2 ölü

21:19 19.06.2026
© AA / Mustafa BikeçBursa'da 20 milyon liralık alacak verecek kavgası kanlı bitti
Bursa'da 20 milyon liralık alacak verecek kavgası kanlı bitti - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
© AA / Mustafa Bikeç
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Bursa'da aralarında 20 milyon liralık alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öne sürülen Banu Özdağ ve Zafer Yılmaz arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Yılmaz, Özdağ'ı silahla öldürdükten sonra canına kıydı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde aralarında 20 milyon liralık alacak verecek meselesi olduğu öne sürülen Banu Özdağ ve Zafer Yılmaz, bir iş yerinde buluştu.
Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz, Özdağ'a silahla ateş ettikten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, iki kişinin de hayatını kaybettiğini belirlerken, cenazeler otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
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