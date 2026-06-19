https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/20-milyon-liralik-alacak-verecek-kavgasi-cinayetle-bitti-2-olu-1106653887.html

20 milyon liralık alacak verecek kavgası cinayetle bitti: 2 ölü

20 milyon liralık alacak verecek kavgası cinayetle bitti: 2 ölü

Sputnik Türkiye

Bursa'da aralarında 20 milyon liralık alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öne sürülen Banu Özdağ ve Zafer Yılmaz arasında çıkan tartışma kanlı... 19.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-19T21:19+0300

2026-06-19T21:19+0300

2026-06-19T21:19+0300

türki̇ye

adli tıp kurumu

bursa

cinayet

cinayet büro amirliği

cinayet masası

osmangazi

osmangazi ilçesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/13/1106653585_0:371:2730:1907_1920x0_80_0_0_85ce01342111c3c1278384c8bb2512ef.jpg

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde aralarında 20 milyon liralık alacak verecek meselesi olduğu öne sürülen Banu Özdağ ve Zafer Yılmaz, bir iş yerinde buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz, Özdağ'a silahla ateş ettikten sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, iki kişinin de hayatını kaybettiğini belirlerken, cenazeler otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/88-yasindaki-kayinpeder-darbedilerek-olduruldu-gelin-gozaltina-alindi-1106523542.html

türki̇ye

bursa

osmangazi

osmangazi ilçesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

adli tıp kurumu, bursa, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, osmangazi, osmangazi ilçesi