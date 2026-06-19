https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/20-milyon-liralik-alacak-verecek-kavgasi-cinayetle-bitti-2-olu-1106653887.html
20 milyon liralık alacak verecek kavgası cinayetle bitti: 2 ölü
20 milyon liralık alacak verecek kavgası cinayetle bitti: 2 ölü
Sputnik Türkiye
Bursa'da aralarında 20 milyon liralık alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öne sürülen Banu Özdağ ve Zafer Yılmaz arasında çıkan tartışma kanlı... 19.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-19T21:19+0300
2026-06-19T21:19+0300
2026-06-19T21:19+0300
türki̇ye
adli tıp kurumu
bursa
cinayet
cinayet büro amirliği
cinayet masası
osmangazi
osmangazi ilçesi
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde aralarında 20 milyon liralık alacak verecek meselesi olduğu öne sürülen Banu Özdağ ve Zafer Yılmaz, bir iş yerinde buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz, Özdağ'a silahla ateş ettikten sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, iki kişinin de hayatını kaybettiğini belirlerken, cenazeler otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/88-yasindaki-kayinpeder-darbedilerek-olduruldu-gelin-gozaltina-alindi-1106523542.html
türki̇ye
bursa
osmangazi
osmangazi ilçesi
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adli tıp kurumu, bursa, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, osmangazi, osmangazi ilçesi
adli tıp kurumu, bursa, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, osmangazi, osmangazi ilçesi
20 milyon liralık alacak verecek kavgası cinayetle bitti: 2 ölü
Bursa'da aralarında 20 milyon liralık alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öne sürülen Banu Özdağ ve Zafer Yılmaz arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Yılmaz, Özdağ'ı silahla öldürdükten sonra canına kıydı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde aralarında 20 milyon liralık alacak verecek meselesi olduğu öne sürülen Banu Özdağ ve Zafer Yılmaz, bir iş yerinde buluştu.
Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz, Özdağ'a silahla ateş ettikten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, iki kişinin de hayatını kaybettiğini belirlerken, cenazeler otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.