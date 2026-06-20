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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/ukraynada-askeri-hedefler-vuruldu-bin-400-kadar-militan-etkisiz-hale-getirildi-1106658480.html
Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu: Bin 400 kadar militan etkisiz hale getirildi
Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu: Bin 400 kadar militan etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri amaçlarla kullanılan enerji ve ulaşım altyapı tesislerinin vurulduğunu bildirdi. Ayrıca son bir günde bin 400 kadar... 20.06.2026, Sputnik Türkiye
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ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgiyi paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusunu besleyen yakıt, enerji ve ulaşım altyapı tesisleri, uzun menzilli İHA’ların üretildiği ve depolandığı yerler ile Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma merkezlerini de içeren 154 noktayı vurdu.Son 24 saat içinde toplam 1.370 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi. Ayrıca 11 zırhlı savaş aracı ve iki çoklu roketatar imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun ateşlediği 13 güdümlü uçak bombasını, 2 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 740 uçak tipi İHA’sını düşürerek önledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/medvedev-tahran-washingtona-boyun-egmedi-netanyahu-kabinesi-savas-cigirtkanligina-devam-ediyor-1106658048.html
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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars

Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu: Bin 400 kadar militan etkisiz hale getirildi

12:57 20.06.2026
© Sputnik / Sergey BobılevRus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat
Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2026
© Sputnik / Sergey Bobılev
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri amaçlarla kullanılan enerji ve ulaşım altyapı tesislerinin vurulduğunu bildirdi. Ayrıca son bir günde bin 400 kadar militanın etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgiyi paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusunu besleyen yakıt, enerji ve ulaşım altyapı tesisleri, uzun menzilli İHA’ların üretildiği ve depolandığı yerler ile Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma merkezlerini de içeren 154 noktayı vurdu.
Son 24 saat içinde toplam 1.370 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi. Ayrıca 11 zırhlı savaş aracı ve iki çoklu roketatar imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun ateşlediği 13 güdümlü uçak bombasını, 2 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 740 uçak tipi İHA’sını düşürerek önledi.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve iktidardaki Birleşik Rusya partisinin lideri Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2026
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