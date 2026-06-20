https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/ukraynada-askeri-hedefler-vuruldu-bin-400-kadar-militan-etkisiz-hale-getirildi-1106658480.html

Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu: Bin 400 kadar militan etkisiz hale getirildi

Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu: Bin 400 kadar militan etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri amaçlarla kullanılan enerji ve ulaşım altyapı tesislerinin vurulduğunu bildirdi. Ayrıca son bir günde bin 400 kadar... 20.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-20T12:57+0300

2026-06-20T12:57+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgiyi paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusunu besleyen yakıt, enerji ve ulaşım altyapı tesisleri, uzun menzilli İHA’ların üretildiği ve depolandığı yerler ile Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma merkezlerini de içeren 154 noktayı vurdu.Son 24 saat içinde toplam 1.370 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi. Ayrıca 11 zırhlı savaş aracı ve iki çoklu roketatar imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun ateşlediği 13 güdümlü uçak bombasını, 2 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 740 uçak tipi İHA’sını düşürerek önledi.

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