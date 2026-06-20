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Türkiye ve Suriye arasında imzalandı: Sağlık ve tıp bilimleri alanlarında işbirliği yapılacak
Türkiye ve Suriye arasında imzalandı: Sağlık ve tıp bilimleri alanlarında işbirliği yapılacak
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Türkiye ve Suriye Sağlık Bakanlıkları arasında sağlık ve tıp bilimleri alanlarında işbirliği amacıyla mutabakat zaptı imzalandı. Mutabakat zaptına göre, halk... 20.06.2026, Sputnik Türkiye
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kemal memişoğlu
sağlık bakanlığı
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Sağlık Bakanlığı ile Suriye Sağlık Bakanlığı arasında sağlık ve tıp bilimleri alanlarında işbirliğine dair mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yaptığı açıklamaya göre, Suriye resmi temasları kapsamında mevkidaşı Dr. Musaab Nazzal Alali'yle iki sağlık bakanlığı arasında sağlık ve tıp bilimleri alanlarında işbirliğine dair mutabakat zaptını imzaladıkları ifade edildiBakan Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:
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türkiye, suriye, kemal memişoğlu, sağlık bakanlığı, suriye sağlık bakanlığı
türkiye, suriye, kemal memişoğlu, sağlık bakanlığı, suriye sağlık bakanlığı

Türkiye ve Suriye arasında imzalandı: Sağlık ve tıp bilimleri alanlarında işbirliği yapılacak

02:13 20.06.2026 (güncellendi: 02:14 20.06.2026)
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Türkiye ve Suriye Sağlık Bakanlıkları arasında sağlık ve tıp bilimleri alanlarında işbirliği amacıyla mutabakat zaptı imzalandı. Mutabakat zaptına göre, halk sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve anne-bebek sağlığı başta olmak üzere pek çok alanda işbirliği yapılacak.
Sağlık Bakanlığı ile Suriye Sağlık Bakanlığı arasında sağlık ve tıp bilimleri alanlarında işbirliğine dair mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yaptığı açıklamaya göre, Suriye resmi temasları kapsamında mevkidaşı Dr. Musaab Nazzal Alali'yle iki sağlık bakanlığı arasında sağlık ve tıp bilimleri alanlarında işbirliğine dair mutabakat zaptını imzaladıkları ifade edildi
Bakan Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Anlaşma kapsamında halk sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve anne-bebek sağlığı başta olmak üzere sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi, ilaç, tıbbi cihaz, aşı geliştirme ve tıbbi biyoteknoloji alanlarında bilgi ve teknik tecrübe paylaşımı, afet ve acil durum yönetimi, sağlık bilgi sistemleri ile sağlık turizminin teşvik edilmesi hususlarında mutabık kalınmıştır. Anlaşmamızın, Suriye ile sağlık alanındaki işbirliğimizi daha da ileri taşıyacağına inanıyor, ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."
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