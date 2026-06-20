https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/sanchezden-meloniye-destek-ne-siyasi-ne-de-kisisel-bir-saldiri-nasil-tanimlayacagimi-bile-1106655910.html

Sanchez'den Meloni'ye destek: Ne siyasi ne de kişisel bir saldırı, nasıl tanımlayacağımı bile bilemiyorum

Sanchez'den Meloni'ye destek: Ne siyasi ne de kişisel bir saldırı, nasıl tanımlayacağımı bile bilemiyorum

Sputnik Türkiye

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD Başkanı Donald Trump'ın İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye yönelik ifadelerini eleştirerek, AB Konseyi'nde ve özelde... 20.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-20T00:45+0300

2026-06-20T00:45+0300

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avrupa

i̇spanya başbakanı pedro sanchez

ab

i̇talya

ab konseyi

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Konseyi toplantısının bitiminde basına açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın İtalya Başbakanı Giorgia Meloni hakkındaki sözlerine tepki gösteren Sanchez, durumu şu cümlelerle aktardı: Sanchez, Trump'ın bu ifadeleri karşısında İtalya Başbakanı'na hem ikili görüşmesinde hem de AB Konseyi toplantısı esnasında eksiksiz destek verdiğini belirtti.Daha önce Trump, Meloni için "Benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı. Fotoğraf çektirmeyi çok istiyordu, çekilmezdim ama ona acıdım." ifadelerini kullanmış, Meloni ise Trump'ın iddiasını yalanlamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/trump-meloni-buyuk-hayranimdi-ama-artik-onu-hayranim-olarak-istemiyorum-1106654331.html

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Sputnik Türkiye

avrupa, i̇spanya başbakanı pedro sanchez, ab, i̇talya, ab konseyi