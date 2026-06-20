https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/sanchezden-meloniye-destek-ne-siyasi-ne-de-kisisel-bir-saldiri-nasil-tanimlayacagimi-bile-1106655910.html
Sanchez'den Meloni'ye destek: Ne siyasi ne de kişisel bir saldırı, nasıl tanımlayacağımı bile bilemiyorum
Sanchez'den Meloni'ye destek: Ne siyasi ne de kişisel bir saldırı, nasıl tanımlayacağımı bile bilemiyorum
Sputnik Türkiye
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD Başkanı Donald Trump'ın İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye yönelik ifadelerini eleştirerek, AB Konseyi'nde ve özelde... 20.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-20T00:45+0300
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Konseyi toplantısının bitiminde basına açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın İtalya Başbakanı Giorgia Meloni hakkındaki sözlerine tepki gösteren Sanchez, durumu şu cümlelerle aktardı: Sanchez, Trump'ın bu ifadeleri karşısında İtalya Başbakanı'na hem ikili görüşmesinde hem de AB Konseyi toplantısı esnasında eksiksiz destek verdiğini belirtti.Daha önce Trump, Meloni için "Benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı. Fotoğraf çektirmeyi çok istiyordu, çekilmezdim ama ona acıdım." ifadelerini kullanmış, Meloni ise Trump'ın iddiasını yalanlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/trump-meloni-buyuk-hayranimdi-ama-artik-onu-hayranim-olarak-istemiyorum-1106654331.html
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avrupa, i̇spanya başbakanı pedro sanchez, ab, i̇talya, ab konseyi
avrupa, i̇spanya başbakanı pedro sanchez, ab, i̇talya, ab konseyi
Sanchez'den Meloni'ye destek: Ne siyasi ne de kişisel bir saldırı, nasıl tanımlayacağımı bile bilemiyorum
00:45 20.06.2026 (güncellendi: 00:46 20.06.2026)
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD Başkanı Donald Trump'ın İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye yönelik ifadelerini eleştirerek, AB Konseyi'nde ve özelde İtalyan mevkidaşına tam destek verdiğini açıkladı.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Konseyi toplantısının bitiminde basına açıklamalarda bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İtalya Başbakanı Giorgia Meloni hakkındaki sözlerine tepki gösteren Sanchez, durumu şu cümlelerle aktardı:
"Ne siyasi ne de kişisel bir saldırı. Nasıl tanımlayacağımı bile bilemiyorum."
Sanchez, Trump'ın bu ifadeleri karşısında İtalya Başbakanı'na hem ikili görüşmesinde hem de AB Konseyi toplantısı esnasında eksiksiz destek verdiğini belirtti.
Daha önce Trump, Meloni için "Benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı. Fotoğraf çektirmeyi çok istiyordu, çekilmezdim ama ona acıdım." ifadelerini kullanmış, Meloni ise Trump'ın iddiasını yalanlamıştı.