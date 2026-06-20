https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/turkiye-paraguaya-yenilerek-dunya-kupasina-veda-etti-1106657357.html

Türkiye, Paraguay'a yenilerek Dünya Kupası'na veda etti

Türkiye, Paraguay'a yenilerek Dünya Kupası'na veda etti

Sputnik Türkiye

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda Paraguay'a 1-0 kaybetti. Avustralya'nın ardından Paraguay'a da mağlup olan A Milli Takım, Dünya Kupası'na veda... 20.06.2026, Sputnik Türkiye

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2026 Dünya Kupası D Grubu ikinci hafta maçında A Milli Takım, Paraguay ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım, ABD'de Levi's Stadyumu'nda oynanan maçta Paraguay'a 1-0 kaybetti.Karşılaşmada Paraguay'a galibiyeti getiren golü 2. dakikada Matias Galarza attı.Paraguay, 45+3. dakikada VAR incelemesinin ardından Miguel Almiron'un kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.2 maçla veda A Milli Takım, Avustralya'nın ardından Paraguay'a da kaybetti ve grupta iki maç sonunda 0 puanda kaldı. Milli Takım, iki maçın ardından Dünya Kupası'na veda etti. Paraguay, 3 puana yükseldi.A Milli Takım, gruptaki son maçında ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek. Paraguay, Avustralya ile puan mücadelesi verecek.

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milli takım, a milli futbol takımı, dünya kupası, var, paraguay, abd, yılsonu2026