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Ünlü futbolcu Caner Erkin futbolu bıraktığını duyurdu
Ünlü futbolcu Caner Erkin futbolu bıraktığını duyurdu
Sputnik Türkiye
Milli futbolcu Caner Erkin 37 yaşında futbolu bıraktığını duyurdu. 19.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-19T13:04+0300
2026-06-19T13:04+0300
spor
fenerbahçe
galatasaray
beşiktaş
başakşehir
caner erkin
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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ta forma giyen milli futbolcu Caner Erkin, futbol kariyerine noktayı koyduğunu duyurdu. Futbolu bıraktığını açıklayan Erkin, "Yaşadığım, yaşattığım, kazandığım ve kaybettiğim her şey; bu oyuna duyduğum aşkın bir parçasıydı" diyerek veda etti. Teşekkür ederek veda ettiSon olarak Sakaryaspor'da forma giyen 37 yaşındaki Caner Erkin, aktif futbolculuk kariyerini noktaladı. Erkin sosyal medyasından yaptığı açıklamada, "Yaşadığım, yaşattığım, kazandığım ve kaybettiğim her şey; bu oyuna duyduğum aşkın bir parçasıydı. Beni ben yapan futbola, bana inananlara, sevenlere ve yoluma eşlik edenlere teşekkür ederim" dedi. Caner Erkin kimdirFutbolculuk kariyerine Manisaspor'da başlayan Caner Erkin, 24 Kasım 2004'te A Takım'a yükseldi ve geçirdiği üç sezonun ardından 4 milyon euro bonservis bedeliyle CSKA Moskova'nın yolunu tuttu. Rusya'da da iki sezon top koşturduktan sonra Galatasaray formasıyla kiralık olarak dönen Erkin, 2010 yazında Fenerbahçe'ye imza attı.2010 yılından 2016 yazına kadar sarı-lacivertlilerde forma giyen başarılı futbolcu, sözleşmesinin sona ermesinin ardından İtalya Ligi Serie A devi Inter'e imza attı. Inter'de yaşanan teknik direktör ayrılığı sonrası sezona başlamadan Beşiktaş'a imza atarak sansasyonel bir hareketle Türkiye'ye yeniden dönen Caner Erkin, 2020'nin yaz ayında yeniden Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı.Fenerbahçe sonrası 2021'in eylül ayında Karagümrük'e giden Caner Erkin, daha sonra 2023'ün ocak ayında Başakşehir ile sözleşme imzaladı. Burada yarım sezon geçiren Erkin, 2023'ün temmuz ayında Eyüpspor'a gitti ve geçirdiği 2 sezonun ardından 2025'ın temmuz ayında son olarak Sakaryaspor'un yolunu tuttu. Sakaryaspor'da da yarım sezon forma giyen Caner Erkin, 2026'nın şubat ayından itibaren serbest statüde yer alıyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/montella-incindiler-sonucta-futbolcular-makine-ya-da-robot-degil-1106630787.html
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fenerbahçe, galatasaray, beşiktaş, başakşehir, caner erkin
fenerbahçe, galatasaray, beşiktaş, başakşehir, caner erkin

Ünlü futbolcu Caner Erkin futbolu bıraktığını duyurdu

13:04 19.06.2026
© AACaner Erkin
Caner Erkin - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
© AA
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Milli futbolcu Caner Erkin 37 yaşında futbolu bıraktığını duyurdu.
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ta forma giyen milli futbolcu Caner Erkin, futbol kariyerine noktayı koyduğunu duyurdu. Futbolu bıraktığını açıklayan Erkin, "Yaşadığım, yaşattığım, kazandığım ve kaybettiğim her şey; bu oyuna duyduğum aşkın bir parçasıydı" diyerek veda etti.

Teşekkür ederek veda etti

Son olarak Sakaryaspor'da forma giyen 37 yaşındaki Caner Erkin, aktif futbolculuk kariyerini noktaladı. Erkin sosyal medyasından yaptığı açıklamada, "Yaşadığım, yaşattığım, kazandığım ve kaybettiğim her şey; bu oyuna duyduğum aşkın bir parçasıydı. Beni ben yapan futbola, bana inananlara, sevenlere ve yoluma eşlik edenlere teşekkür ederim" dedi.

Caner Erkin kimdir

Futbolculuk kariyerine Manisaspor'da başlayan Caner Erkin, 24 Kasım 2004'te A Takım'a yükseldi ve geçirdiği üç sezonun ardından 4 milyon euro bonservis bedeliyle CSKA Moskova'nın yolunu tuttu. Rusya'da da iki sezon top koşturduktan sonra Galatasaray formasıyla kiralık olarak dönen Erkin, 2010 yazında Fenerbahçe'ye imza attı.
2010 yılından 2016 yazına kadar sarı-lacivertlilerde forma giyen başarılı futbolcu, sözleşmesinin sona ermesinin ardından İtalya Ligi Serie A devi Inter'e imza attı. Inter'de yaşanan teknik direktör ayrılığı sonrası sezona başlamadan Beşiktaş'a imza atarak sansasyonel bir hareketle Türkiye'ye yeniden dönen Caner Erkin, 2020'nin yaz ayında yeniden Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe sonrası 2021'in eylül ayında Karagümrük'e giden Caner Erkin, daha sonra 2023'ün ocak ayında Başakşehir ile sözleşme imzaladı. Burada yarım sezon geçiren Erkin, 2023'ün temmuz ayında Eyüpspor'a gitti ve geçirdiği 2 sezonun ardından 2025'ın temmuz ayında son olarak Sakaryaspor'un yolunu tuttu. Sakaryaspor'da da yarım sezon forma giyen Caner Erkin, 2026'nın şubat ayından itibaren serbest statüde yer alıyordu.
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