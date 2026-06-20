Türkiye-Paraguay maçının kadroları belli oldu
© AA / Tayfun CoşkunTürkiye-Paraguay maçının kadroları belli oldu
© AA / Tayfun Coşkun
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay ile oynayacağı kritik karşılaşmanın hakem üçlüsü ve ilk 11'leri duyuruldu.
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki Paraguay maçının saha ve kadro detayları netleşti:
Stadyum: San Francisco Bay Area
Hakemler: Ivan Barton, David Moran, Henry Pupiro (El Salvador)
Takımların Sahaya Çıkacağı Kadrolar:
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu
Paraguay: Gill, Cacares, Gustavo Gomez, Alderete, Alonso, Diego Gomez, Cubas, Almiron, Galarza, Enciso, Pitta