Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/turk-devletleri-teskilati-dijital-ekonomi-ortaklik-anlasmasi-resmi-gazetede-yayimlandi-1106657635.html
Türk Devletleri Teşkilatı Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması Resmi Gazete'de yayımlandı
Türk Devletleri Teşkilatı Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması Resmi Gazete'de yayımlandı
Sputnik Türkiye
Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye devletlerin hükümetleri arasında imzalanan Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin kanun, Resmi... 20.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-20T10:14+0300
2026-06-20T10:14+0300
türki̇ye
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/07/1099987104_0:49:3468:2000_1920x0_80_0_0_84f087372e53991332b718100c9e1b54.jpg
Bişkek'te 6 Kasım 2024'te imzalanan "Türk Devletleri Teşkilatına Üye Devletlerin Hükümetleri Arasında Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun", Resmi Gazete'de yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/israilin-ateskese-ragmen-gazzede-duzenledigi-saldirilarda-5-filistinli-hayatini-kaybetti-1106657508.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/07/1099987104_369:0:3100:2048_1920x0_80_0_0_bfa240b1bd2aae2c99356fce1238d00b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye
türkiye

Türk Devletleri Teşkilatı Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması Resmi Gazete'de yayımlandı

10:14 20.06.2026
© AA / TCCB / Mustafa KamacıErdoğan: TDT plus formatı 3. taraflarla işbirliğimize yeni bir soluk getirecek
Erdoğan: TDT plus formatı 3. taraflarla işbirliğimize yeni bir soluk getirecek - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2026
© AA / TCCB / Mustafa Kamacı
Abone ol
Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye devletlerin hükümetleri arasında imzalanan Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Bişkek'te 6 Kasım 2024'te imzalanan "Türk Devletleri Teşkilatına Üye Devletlerin Hükümetleri Arasında Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun", Resmi Gazete'de yer aldı.
25 Mart 2026’da Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah’ta, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir çadır kampının yakınında düzenlenen İsrail saldırısının ardından duman ve alevler yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2026
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'de düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti
10:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала