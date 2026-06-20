https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/israilin-ateskese-ragmen-gazzede-duzenledigi-saldirilarda-5-filistinli-hayatini-kaybetti-1106657508.html

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'de düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'de düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 5 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi. 20.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-20T10:10+0300

2026-06-20T10:10+0300

2026-06-20T10:11+0300

i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi

wafa

gazze

i̇srail

gazze şeridi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1a/1104506943_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_f51be94ec538448aa61138fbc79612a5.jpg

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, sabahın erken saatlerinde kuzeydeki Gazze kentinde Safedi ailesine ait evi bombaladığı belirtildi.Saldırı sonucu aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarılan haberde, İsrail'in Gazze kentinin kuzey bölgesinde düzenlediği saldırıda ise bir kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.Haberde ayrıca, İsrail ordusunun denizden Gazze Şeridi'nin güney bölgelerine ateş açtığı bilgisi yer aldı.İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini neredeyse her gün hedef alıyor.Son resmi verilere göre, ateşkesten bu yana İsrail'in saldırılarında 1007 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 165 kişi yaralandı, enkaz altından ise 784 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 73 bin 18, yaralı sayısı 173 bin 273 olarak açıklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/iran-hurmuz-bogazinin-kapatildigi-iddiasini-yalanladi-1106657191.html

gazze

i̇srail

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

wafa, gazze, i̇srail, gazze şeridi