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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/israilin-ateskese-ragmen-gazzede-duzenledigi-saldirilarda-5-filistinli-hayatini-kaybetti-1106657508.html
İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'de düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'de düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 5 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi. 20.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-20T10:10+0300
2026-06-20T10:11+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
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Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, sabahın erken saatlerinde kuzeydeki Gazze kentinde Safedi ailesine ait evi bombaladığı belirtildi.Saldırı sonucu aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarılan haberde, İsrail'in Gazze kentinin kuzey bölgesinde düzenlediği saldırıda ise bir kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.Haberde ayrıca, İsrail ordusunun denizden Gazze Şeridi'nin güney bölgelerine ateş açtığı bilgisi yer aldı.İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini neredeyse her gün hedef alıyor.Son resmi verilere göre, ateşkesten bu yana İsrail'in saldırılarında 1007 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 165 kişi yaralandı, enkaz altından ise 784 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 73 bin 18, yaralı sayısı 173 bin 273 olarak açıklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/iran-hurmuz-bogazinin-kapatildigi-iddiasini-yalanladi-1106657191.html
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wafa, gazze, i̇srail, gazze şeridi
wafa, gazze, i̇srail, gazze şeridi

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'de düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti

10:10 20.06.2026 (güncellendi: 10:11 20.06.2026)
© REUTERS Stringer25 Mart 2026’da Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah’ta, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir çadır kampının yakınında düzenlenen İsrail saldırısının ardından duman ve alevler yükseldi.
25 Mart 2026’da Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah’ta, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir çadır kampının yakınında düzenlenen İsrail saldırısının ardından duman ve alevler yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2026
© REUTERS Stringer
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İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 5 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, sabahın erken saatlerinde kuzeydeki Gazze kentinde Safedi ailesine ait evi bombaladığı belirtildi.
Saldırı sonucu aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarılan haberde, İsrail'in Gazze kentinin kuzey bölgesinde düzenlediği saldırıda ise bir kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Haberde ayrıca, İsrail ordusunun denizden Gazze Şeridi'nin güney bölgelerine ateş açtığı bilgisi yer aldı.
İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini neredeyse her gün hedef alıyor.
Son resmi verilere göre, ateşkesten bu yana İsrail'in saldırılarında 1007 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 165 kişi yaralandı, enkaz altından ise 784 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.
İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 73 bin 18, yaralı sayısı 173 bin 273 olarak açıklanmıştı.
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