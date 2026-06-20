https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/trump-kubaya-venezuellaya-benzer-operasyon-mumkun-iran-cok-uzakti-1106657026.html
Trump: Küba'ya Venezuella'ya benzer operasyon mümkün, İran çok uzaktı
Trump: Küba'ya Venezuella'ya benzer operasyon mümkün, İran çok uzaktı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Küba'ya yönelik muhtemel bir askeri hamlenin, Venezuela lideri Maduro'nun yakalandığı harekât gibi çok kısa sürede... 20.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-20T05:22+0300
2026-06-20T05:22+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, Küba'ya yönelik olası bir operasyonun, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı düzenlenen operasyon gibi kısa sürede tamamlanmasının 'ihtimal dahilinde' olduğunu belirtti.ABD merkezli Axios haber portalına röportaj veren Trump, Küba’ya yönelik olası bir operasyonun Venezuela misyonuna benzer şekilde gerçekleşip gerçekleşemeyeceğinin sorulması üzerine Trump, "Muhtemelen mümkün." yanıtını verdi:Küba'ya yönelik olası bir operasyon konusunda doğrudan yanıt vermekten kaçınan Trump, Küba kökenli ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bu konuyla yakından ilgilendiğini kaydetti.'Koşulsuz teslimiyet'Ayrıca Trump, İran ile üzerinde anlaşılan mutabakat zaptına yönelik eleştirilerin hatırlatılması üzerine, şunu savundu:'Patron benim, şakaydı'Öte yandan Trump, Fransa'daki G7 Liderler Zirvesi'nde kullandığı "Patron benim" ifadesini şaka amacıyla söylediğini belirterek, şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/trump-meloni-buyuk-hayranimdi-ama-artik-onu-hayranim-olarak-istemiyorum-1106654331.html
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abd, donald trump, küba, i̇ran, venezuela, marco rubio
abd, donald trump, küba, i̇ran, venezuela, marco rubio
Trump: Küba'ya Venezuella'ya benzer operasyon mümkün, İran çok uzaktı
ABD Başkanı Donald Trump, Küba'ya yönelik muhtemel bir askeri hamlenin, Venezuela lideri Maduro'nun yakalandığı harekât gibi çok kısa sürede neticelenebileceğini belirtirken, İran ile varılan anlaşmayı ise Tahran'ın 'koşulsuz teslimiyeti' olarak nitelendirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Küba'ya yönelik olası bir operasyonun, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı düzenlenen operasyon gibi kısa sürede tamamlanmasının 'ihtimal dahilinde' olduğunu belirtti.
ABD merkezli Axios haber portalına röportaj veren Trump, Küba’ya yönelik olası bir operasyonun Venezuela misyonuna benzer şekilde gerçekleşip gerçekleşemeyeceğinin sorulması üzerine Trump, "Muhtemelen mümkün." yanıtını verdi:
Bu yerler birbirine yakın. Oysa İran'a bakarsanız, çok uzun bir yolculuk. Biliyorsunuz, o bölgeye birkaç kez uçtum ve bununla ilgisi yok ama 18 saat uçuyorsunuz, çok uzun bir süre uçuyorsunuz.
Venezuela'nın petrolü var, Küba'nın yok. Küba'nın güzel toprakları ve güzel bir kıyı şeridi var
Küba'ya yönelik olası bir operasyon konusunda doğrudan yanıt vermekten kaçınan Trump, Küba kökenli ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bu konuyla yakından ilgilendiğini kaydetti.
Ayrıca Trump, İran ile üzerinde anlaşılan mutabakat zaptına yönelik eleştirilerin hatırlatılması üzerine, şunu savundu:
Aslında muhtemelen koşulsuz teslimiyettir. Bence öyle. Bakın, orduları yok, sahip oldukları 159 geminin hepsi denizin dibinde."
Öte yandan Trump, Fransa'daki G7 Liderler Zirvesi'nde kullandığı "Patron benim" ifadesini şaka amacıyla söylediğini belirterek, şöyle konuştu:
"İçeri girdim, bu liderlere baktım ve 'patron benim' dedim, hatırlıyorsunuzdur. Biliyorsunuz ki bu bir şakaydı. Bunu tüm dünyaya taşıdım. İnanamıyorum. Sadece şirinlik yapıyordum. Komik. Patron olmaya çalışmıyordum."