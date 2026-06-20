Trump: Küba'ya Venezuella'ya benzer operasyon mümkün, İran çok uzaktı

Bu yerler birbirine yakın. Oysa İran'a bakarsanız, çok uzun bir yolculuk. Biliyorsunuz, o bölgeye birkaç kez uçtum ve bununla ilgisi yok ama 18 saat uçuyorsunuz, çok uzun bir süre uçuyorsunuz.

Venezuela'nın petrolü var, Küba'nın yok. Küba'nın güzel toprakları ve güzel bir kıyı şeridi var