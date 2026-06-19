https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/trump-meloni-buyuk-hayranimdi-ama-artik-onu-hayranim-olarak-istemiyorum-1106654331.html

Trump: Meloni büyük hayranımdı, ama artık onu hayranım olarak istemiyorum

Trump: Meloni büyük hayranımdı, ama artık onu hayranım olarak istemiyorum

Sputnik Türkiye

Trump, Meloni'yi 'hayranı' olarak nitelendirerek, artık kendisinin 'hayranı' olmasını istemediğini ifade etti. Sebep olarak ise Hürmüz Boğazı'na ABD'ye desteğe... 19.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-19T22:11+0300

2026-06-19T22:11+0300

2026-06-19T23:05+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, İtalyan Başbakanı Giorgia Meloni ile arasındaki anlaşmazlığı tırmandırarak artık onu hayranı olarak istemediğini söyledi.Trump, NBC News'e verdiği röportajda, şu ifadeleri kullandı:Daha önce Meloni, Trump'ın İtalyan medyasına verdiği demeçte, Evian'daki G7 zirvesi sırasında kendisiyle fotoğraf çektirmek için 'yalvardığı' yönündeki iddialarını tamamen uydurma olarak nitelendirmiş ve Trump'ı müttefiklerine karşı böyle davranmaktan dolayı kınamıştı.Trump'ın açıklamalarının ardından İtalyan Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, 21-22 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan ABD gezisini iptal etti. Üst düzey diplomat, Trump'ın açıklamalarının sadece Meloni'yi değil, tüm İtalya'yı incittiğini vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/meloniden-trumpa-suclama-sozleri-uydurma-cok-saskinim-ben-ve-italya-asla-yalvarmayiz-1106646956.html

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