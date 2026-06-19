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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/trump-meloni-buyuk-hayranimdi-ama-artik-onu-hayranim-olarak-istemiyorum-1106654331.html
Trump: Meloni büyük hayranımdı, ama artık onu hayranım olarak istemiyorum
Trump: Meloni büyük hayranımdı, ama artık onu hayranım olarak istemiyorum
Sputnik Türkiye
Trump, Meloni'yi 'hayranı' olarak nitelendirerek, artık kendisinin 'hayranı' olmasını istemediğini ifade etti. Sebep olarak ise Hürmüz Boğazı'na ABD'ye desteğe... 19.06.2026, Sputnik Türkiye
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dünya
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hürmüz boğazı
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ABD Başkanı Donald Trump, İtalyan Başbakanı Giorgia Meloni ile arasındaki anlaşmazlığı tırmandırarak artık onu hayranı olarak istemediğini söyledi.Trump, NBC News'e verdiği röportajda, şu ifadeleri kullandı:Daha önce Meloni, Trump'ın İtalyan medyasına verdiği demeçte, Evian'daki G7 zirvesi sırasında kendisiyle fotoğraf çektirmek için 'yalvardığı' yönündeki iddialarını tamamen uydurma olarak nitelendirmiş ve Trump'ı müttefiklerine karşı böyle davranmaktan dolayı kınamıştı.Trump'ın açıklamalarının ardından İtalyan Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, 21-22 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan ABD gezisini iptal etti. Üst düzey diplomat, Trump'ın açıklamalarının sadece Meloni'yi değil, tüm İtalya'yı incittiğini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/meloniden-trumpa-suclama-sozleri-uydurma-cok-saskinim-ben-ve-italya-asla-yalvarmayiz-1106646956.html
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donald trump, hürmüz boğazı, nato, nbc
donald trump, hürmüz boğazı, nato, nbc

Trump: Meloni büyük hayranımdı, ama artık onu hayranım olarak istemiyorum

22:11 19.06.2026 (güncellendi: 23:05 19.06.2026)
© AP Photo / Evan Vucciİtalya Başbakanı Meloni ve ABD Başkanı Trump
İtalya Başbakanı Meloni ve ABD Başkanı Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Evan Vucci
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Trump, Meloni'yi 'hayranı' olarak nitelendirerek, artık kendisinin 'hayranı' olmasını istemediğini ifade etti. Sebep olarak ise Hürmüz Boğazı'na ABD'ye desteğe gelinmemesi olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, İtalyan Başbakanı Giorgia Meloni ile arasındaki anlaşmazlığı tırmandırarak artık onu hayranı olarak istemediğini söyledi.
Trump, NBC News'e verdiği röportajda, şu ifadeleri kullandı:

Büyük bir hayranımdı ama onu hayranım olarak istemiyorum çünkü Hürmüz Boğazı ile ilgili olarak NATO grubuyla birlikte orada değildi

Daha önce Meloni, Trump'ın İtalyan medyasına verdiği demeçte, Evian'daki G7 zirvesi sırasında kendisiyle fotoğraf çektirmek için 'yalvardığı' yönündeki iddialarını tamamen uydurma olarak nitelendirmiş ve Trump'ı müttefiklerine karşı böyle davranmaktan dolayı kınamıştı.
Trump'ın açıklamalarının ardından İtalyan Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, 21-22 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan ABD gezisini iptal etti. Üst düzey diplomat, Trump'ın açıklamalarının sadece Meloni'yi değil, tüm İtalya'yı incittiğini vurgulamıştı.
Meloni - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
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