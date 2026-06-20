https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/rusyadan-nijerdeki-havalimani-saldirisina-kinama-fransa-cikarlarina-hizmet-eden-parali-askerler-1106659838.html

Rusya'dan Nijer'deki havalimanı saldırısına kınama: ‘Fransa çıkarlarına hizmet eden paralı askerler’

Rusya'dan Nijer'deki havalimanı saldırısına kınama: ‘Fransa çıkarlarına hizmet eden paralı askerler’

Sputnik Türkiye

Rusya'dan Nijer'deki havalimanı saldırısına kınama: ‘Fransa çıkarlarına hizmet eden paralı askerler’ 20.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-20T15:11+0300

2026-06-20T15:11+0300

2026-06-20T15:10+0300

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rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

nijer

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niamey

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Rusya, Nijer’in başkenti Niamey’de bulunan uluslararası havalimanına yönelik hükümet karşıtı silahlı gruplar tarafından düzenlenen saldırıyı sert bir dille kınadı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın gelişmeleri endişeyle takip ettiğini açıkladı. Bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada Zaharova’nın şu ifadelerine yer verildi:‘Saldırganlar Fransa için çalışan paralı askerler’Zaharova, havalimanına sızmaya çalışan silahlı grupların Nijer ordusu tarafından püskürtüldüğünü, saldırganların etkisiz hale getirildiğini veya yakalandığını belirtti. Nijer Savunma Bakanlığı’nın verilerine dikkat çeken Sözcü şunu dedi:Daha önce yerel kaynaklar, silahlı bir grubun Nijer'in başkenti Niamey'deki havalimanı bölgesine sızmayı başardığını duyurmuştu.

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