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Rusya'dan Nijer'deki havalimanı saldırısına kınama: ‘Fransa çıkarlarına hizmet eden paralı askerler’
Rusya'dan Nijer'deki havalimanı saldırısına kınama: ‘Fransa çıkarlarına hizmet eden paralı askerler’
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Rusya'dan Nijer'deki havalimanı saldırısına kınama: ‘Fransa çıkarlarına hizmet eden paralı askerler’ 20.06.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya, Nijer’in başkenti Niamey’de bulunan uluslararası havalimanına yönelik hükümet karşıtı silahlı gruplar tarafından düzenlenen saldırıyı sert bir dille kınadı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın gelişmeleri endişeyle takip ettiğini açıkladı. Bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada Zaharova’nın şu ifadelerine yer verildi:‘Saldırganlar Fransa için çalışan paralı askerler’Zaharova, havalimanına sızmaya çalışan silahlı grupların Nijer ordusu tarafından püskürtüldüğünü, saldırganların etkisiz hale getirildiğini veya yakalandığını belirtti. Nijer Savunma Bakanlığı’nın verilerine dikkat çeken Sözcü şunu dedi:Daha önce yerel kaynaklar, silahlı bir grubun Nijer'in başkenti Niamey'deki havalimanı bölgesine sızmayı başardığını duyurmuştu.
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Rusya'dan Nijer'deki havalimanı saldırısına kınama: ‘Fransa çıkarlarına hizmet eden paralı askerler’

15:11 20.06.2026
© Sputnik / Максим БлиновRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2026
© Sputnik / Максим Блинов
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Rusya'dan Nijer'deki havalimanı saldırısına kınama: ‘Fransa çıkarlarına hizmet eden paralı askerler’
Rusya, Nijer’in başkenti Niamey’de bulunan uluslararası havalimanına yönelik hükümet karşıtı silahlı gruplar tarafından düzenlenen saldırıyı sert bir dille kınadı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın gelişmeleri endişeyle takip ettiğini açıkladı. Bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada Zaharova’nın şu ifadelerine yer verildi:
“Moskova, dostumuz Nijer’in başkenti Niamey’deki uluslararası havalimanına 18 Haziran'da hükümet karşıtı silahlı gruplar tarafından düzenlenen saldırıyı endişeyle karşıladı. Nijer’in de üyesi olduğu Sahel Devletleri Konfederasyonu’nun istikrarını bozmayı amaçlayan teröristlerin bu son eylemini kararlılıkla kınıyoruz. Devlet Başkanı Abdourahamane Tiani liderliğindeki Nijer halkı ve yönetimi ile dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz.”

‘Saldırganlar Fransa için çalışan paralı askerler’

Zaharova, havalimanına sızmaya çalışan silahlı grupların Nijer ordusu tarafından püskürtüldüğünü, saldırganların etkisiz hale getirildiğini veya yakalandığını belirtti. Nijer Savunma Bakanlığı’nın verilerine dikkat çeken Sözcü şunu dedi:
"Nijer Ulusal Savunma Bakanlığı'nın aktardığı bilgilere göre, söz konusu saldırganlar Fransa'nın çıkarları doğrultusunda hareket eden silahlı paralı askerlerdir."
Daha önce yerel kaynaklar, silahlı bir grubun Nijer'in başkenti Niamey'deki havalimanı bölgesine sızmayı başardığını duyurmuştu.
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