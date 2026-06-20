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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/batili-uzmandan-carpici-degerlendirme-avrupa-liderleri-iktidarda-kalmak-icin-rusya-ile-savas-1106658597.html
Batılı uzmandan çarpıcı değerlendirme: ‘Avrupa liderleri iktidarda kalmak için Rusya ile savaş istiyor’
Batılı uzmandan çarpıcı değerlendirme: ‘Avrupa liderleri iktidarda kalmak için Rusya ile savaş istiyor’
Sputnik Türkiye
Batılı siyaset bilimci Krainer, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin kendi ülkelerinde kaybettikleri meşruiyeti geri kazanmak ve iktidarda kalabilmek için Rusya... 20.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-20T14:12+0300
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ukrayna kri̇zi̇
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batı
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Glenn Diesen’in YouTube kanalında gündemi değerlendiren siyaset uzmanı Alex Krainer, Avrupa'daki mevcut yönetimlerin halk nezdinde güven kaybettiğini belirterek çarpıcı uyarılarda bulundu.‘Kazanıp kazanmamaları önemli değil’Avrupalı liderlerin iç politikadaki sıkışmışlığı aşmak için çatışmayı körüklediğini savunan Krainer, şu ifadeleri kullandı:‘Halkın dikkatini dağıtmak için gerilimi tırmandırıyorlar’Uzman isim, Avrupa ülkelerinin yönetimlerinin şu anda gerilimi kasıtlı olarak en üst seviyeye çıkardığını söyledi. Krainer'e göre bu stratejinin temel amacı; halkın dikkatini ekonomik ve sosyal iç problemlerden uzaklaştırmak ve ardından yaşanan tüm olumsuzlukları ‘Moskova ile mücadele zorunluluğu’ bahanesinin arkasına saklamak.Durumun ciddiyetine dikkat çeken Krainer şunu dedi: Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel askeri harekâtın tüm hedeflerine ulaşacaklarını dile getirmişti. Rus lider, kalıcı bir çözüm için öncelikle çatışmanın temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğinin altını defalarca çizmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/ukraynada-askeri-hedefler-vuruldu-bin-400-kadar-militan-etkisiz-hale-getirildi-1106658480.html
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avrupa, batı, rusya, savaş, avrupa birliği, ab, 3. dünya savaşı

Batılı uzmandan çarpıcı değerlendirme: ‘Avrupa liderleri iktidarda kalmak için Rusya ile savaş istiyor’

14:12 20.06.2026
© Sputnik / Yapay zekaRusya'nın özel askeri harekatı
Rusya'nın özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2026
© Sputnik / Yapay zeka
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Batılı siyaset bilimci Krainer, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin kendi ülkelerinde kaybettikleri meşruiyeti geri kazanmak ve iktidarda kalabilmek için Rusya ile bir savaşa ihtiyaç duyduklarını belirtti.
Glenn Diesen’in YouTube kanalında gündemi değerlendiren siyaset uzmanı Alex Krainer, Avrupa'daki mevcut yönetimlerin halk nezdinde güven kaybettiğini belirterek çarpıcı uyarılarda bulundu.

‘Kazanıp kazanmamaları önemli değil’

Avrupalı liderlerin iç politikadaki sıkışmışlığı aşmak için çatışmayı körüklediğini savunan Krainer, şu ifadeleri kullandı:
“Evlerinde meşruiyetlerini kaybettiklerinin farkındalar. Rusya ile bir savaşı sürdürebilirlerse – ki kazanıp kazanmamaları önemli değil, zaten kazanamazlar – bu durum (içerideki) tüm sorunları ortadan kaldıracak.”

‘Halkın dikkatini dağıtmak için gerilimi tırmandırıyorlar’

Uzman isim, Avrupa ülkelerinin yönetimlerinin şu anda gerilimi kasıtlı olarak en üst seviyeye çıkardığını söyledi. Krainer'e göre bu stratejinin temel amacı; halkın dikkatini ekonomik ve sosyal iç problemlerden uzaklaştırmak ve ardından yaşanan tüm olumsuzlukları ‘Moskova ile mücadele zorunluluğu’ bahanesinin arkasına saklamak.
Durumun ciddiyetine dikkat çeken Krainer şunu dedi:
"Çok tehlikeli bir durumdayız. Liderlerimiz Üçüncü Dünya Savaşı'nı kışkırtıyor. Dünyadaki Merz'ler ve Macron'lar gibiler bunu yapıyor."
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel askeri harekâtın tüm hedeflerine ulaşacaklarını dile getirmişti. Rus lider, kalıcı bir çözüm için öncelikle çatışmanın temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğinin altını defalarca çizmişti.
Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2026
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