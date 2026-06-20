https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/batili-uzmandan-carpici-degerlendirme-avrupa-liderleri-iktidarda-kalmak-icin-rusya-ile-savas-1106658597.html

Batılı uzmandan çarpıcı değerlendirme: ‘Avrupa liderleri iktidarda kalmak için Rusya ile savaş istiyor’

Batılı uzmandan çarpıcı değerlendirme: ‘Avrupa liderleri iktidarda kalmak için Rusya ile savaş istiyor’

Sputnik Türkiye

Batılı siyaset bilimci Krainer, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin kendi ülkelerinde kaybettikleri meşruiyeti geri kazanmak ve iktidarda kalabilmek için Rusya... 20.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-20T14:12+0300

2026-06-20T14:12+0300

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Glenn Diesen’in YouTube kanalında gündemi değerlendiren siyaset uzmanı Alex Krainer, Avrupa'daki mevcut yönetimlerin halk nezdinde güven kaybettiğini belirterek çarpıcı uyarılarda bulundu.‘Kazanıp kazanmamaları önemli değil’Avrupalı liderlerin iç politikadaki sıkışmışlığı aşmak için çatışmayı körüklediğini savunan Krainer, şu ifadeleri kullandı:‘Halkın dikkatini dağıtmak için gerilimi tırmandırıyorlar’Uzman isim, Avrupa ülkelerinin yönetimlerinin şu anda gerilimi kasıtlı olarak en üst seviyeye çıkardığını söyledi. Krainer'e göre bu stratejinin temel amacı; halkın dikkatini ekonomik ve sosyal iç problemlerden uzaklaştırmak ve ardından yaşanan tüm olumsuzlukları ‘Moskova ile mücadele zorunluluğu’ bahanesinin arkasına saklamak.Durumun ciddiyetine dikkat çeken Krainer şunu dedi: Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel askeri harekâtın tüm hedeflerine ulaşacaklarını dile getirmişti. Rus lider, kalıcı bir çözüm için öncelikle çatışmanın temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğinin altını defalarca çizmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/ukraynada-askeri-hedefler-vuruldu-bin-400-kadar-militan-etkisiz-hale-getirildi-1106658480.html

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avrupa, batı, rusya, savaş, avrupa birliği, ab, 3. dünya savaşı