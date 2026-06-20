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Kolombiya lideri Petro'dan Trump'a çağrı: 'İsrail'in Lübnan'a saldırılarını durdurun'
Kolombiya lideri Petro'dan Trump'a çağrı: 'İsrail'in Lübnan'a saldırılarını durdurun'
Sputnik Türkiye
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'tan... 20.06.2026, Sputnik Türkiye
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'a çağrıda bulundu.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Petro, ABD ile İran arasında varılan mutabakatı desteklediğini belirterek, anlaşmanın dünya için daha fazla barış ve istikrar anlamına geldiğini ifade etti.Kolombiya'nın bu ay Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını yürüttüğünü hatırlatan Petro, mutabakata tüm ülkelerin saygı göstermesi gerektiğini savundu.'İsrail'i durdurun' çağrısıPetro, İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürdüğünü öne sürerek, Trump'tan bu konuda adım atmasını istedi.Kolombiya lideri, "Bu korkunç çatışmayı sona erdirmesi için Başkan Donald Trump'ın insanlık tarafından tam olarak desteklenmesinin zamanı geldiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.Petro ayrıca İsrail halkı ile komşu ülkeler arasında düşmanlık yerine barışçıl ilişkilerin kurulması gerektiğini savundu.Ateşkes tartışması sürüyorİran ile ABD arasında varılan mutabakat kapsamında Lübnan dahil çeşitli cephelerde ateşkes uygulanmasının öngörüldüğü belirtilmişti. Ancak İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının sürmesi ve tarafların karşılıklı suçlamaları, ateşkesin sahadaki uygulanmasına ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.
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i̇ran, i̇srail, lübnan, donald trump, gustavo petro
i̇ran, i̇srail, lübnan, donald trump, gustavo petro

Kolombiya lideri Petro'dan Trump'a çağrı: 'İsrail'in Lübnan'a saldırılarını durdurun'

21:17 20.06.2026
© AP Photo / Fernando VergaraGustavo Petro Urrego
Gustavo Petro Urrego - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Fernando Vergara
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'tan çatışmaların sona erdirilmesi için devreye girmesini istedi.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'a çağrıda bulundu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Petro, ABD ile İran arasında varılan mutabakatı desteklediğini belirterek, anlaşmanın dünya için daha fazla barış ve istikrar anlamına geldiğini ifade etti.
Kolombiya'nın bu ay Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını yürüttüğünü hatırlatan Petro, mutabakata tüm ülkelerin saygı göstermesi gerektiğini savundu.

'İsrail'i durdurun' çağrısı

Petro, İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürdüğünü öne sürerek, Trump'tan bu konuda adım atmasını istedi.
Kolombiya lideri, "Bu korkunç çatışmayı sona erdirmesi için Başkan Donald Trump'ın insanlık tarafından tam olarak desteklenmesinin zamanı geldiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Petro ayrıca İsrail halkı ile komşu ülkeler arasında düşmanlık yerine barışçıl ilişkilerin kurulması gerektiğini savundu.

Ateşkes tartışması sürüyor

İran ile ABD arasında varılan mutabakat kapsamında Lübnan dahil çeşitli cephelerde ateşkes uygulanmasının öngörüldüğü belirtilmişti. Ancak İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının sürmesi ve tarafların karşılıklı suçlamaları, ateşkesin sahadaki uygulanmasına ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.
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