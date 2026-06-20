https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/israilde-ilk-ebola-vakasi-goruldu-bir-kisi-karantinaya-alindi-1106661784.html
İsrail'de ilk ebola vakası görüldü: Bir kişi karantinaya alındı
İsrail'de ilk ebola vakası görüldü: Bir kişi karantinaya alındı
Sputnik Türkiye
İsrail'de Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden 4 gün önce dönen bir kişinin ebola virüsü taşıdığı şüphesiyle karantinaya alındığı açıklandı. 20.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-20T17:09+0300
2026-06-20T17:09+0300
2026-06-20T17:09+0300
sağlik
hayfa
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i̇srail kamusal yayın kuruluşu (kan)
afrika hastalık kontrol ve önleme merkezi (africa cdc)
afrika
ebola
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İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 4 gün önce ateş, baş ağrısı şikayetleriyle Hayfa kentindeki Rambam Hastanesi'ne giden şahsın ebola şüphesiyle karantinaya alınan ilk vaka olduğu bildirildi.Açıklamada, yapılan testlerin 48 saat içinde sonuçlanacağı ve ebola şüphesiyle karantinaya alınan şahsın temasta bulunduğu kişilerin tespit edilmesi için filyasyon çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.İsrail devlet televizyonu KAN ise şüpheliye müdahalede bulunan acil yardım servisi ekiplerinin dezenfekte edildiği anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda mayısta ilan edilen ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 200'ü aştığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/iran-hurmuz-bogazini-ateskes-ihlali-gerekcesiyle-kapatti-1106661473.html
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hayfa, i̇srail, i̇srail kamusal yayın kuruluşu (kan), afrika hastalık kontrol ve önleme merkezi (africa cdc), afrika, ebola
hayfa, i̇srail, i̇srail kamusal yayın kuruluşu (kan), afrika hastalık kontrol ve önleme merkezi (africa cdc), afrika, ebola
İsrail'de ilk ebola vakası görüldü: Bir kişi karantinaya alındı
İsrail'de Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden 4 gün önce dönen bir kişinin ebola virüsü taşıdığı şüphesiyle karantinaya alındığı açıklandı.
İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 4 gün önce ateş, baş ağrısı şikayetleriyle Hayfa kentindeki Rambam Hastanesi'ne giden şahsın ebola şüphesiyle karantinaya alınan ilk vaka olduğu bildirildi.
Açıklamada, yapılan testlerin 48 saat içinde sonuçlanacağı ve ebola şüphesiyle karantinaya alınan şahsın temasta bulunduğu kişilerin tespit edilmesi için filyasyon çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.
İsrail devlet televizyonu KAN ise şüpheliye müdahalede bulunan acil yardım servisi ekiplerinin dezenfekte edildiği anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda mayısta ilan edilen ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 200'ü aştığını duyurmuştu.