https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/jd-vance-iran-ile-gorusmeler-isvicrede-yakinda-baslayabilir-1106661317.html

JD Vance: İran ile görüşmeler pazar günü yapılabilir, birkaç gün içinde İsviçre'ye gitmeyi umuyorum

JD Vance: İran ile görüşmeler pazar günü yapılabilir, birkaç gün içinde İsviçre'ye gitmeyi umuyorum

Sputnik Türkiye

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile yürütülen diplomatik temaslar kapsamında birkaç gün içinde İsviçre’ye gitmeyi umduğunu ve görüşmelerin pazar günü... 20.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-20T16:28+0300

2026-06-20T16:28+0300

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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile yürütülen diplomatik sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, görüşmelerin kısa süre içinde İsviçre’de başlayabileceğini söyledi.Fox News’e konuşan Vance, “Önümüzdeki birkaç gün içinde ayrılmayı bekliyorum ancak bu her zaman hassas bir koordinasyon süreci ve diplomatik protokollere bağlı” ifadelerini kullandı.Vance, İran ile görüşmelerin pazar günü gerçekleşebileceğini belirterek sürecin planlama aşamasında olduğunu kaydetti.'Görüşmeler olumlu ilerliyor'ABD Başkan Yardımcısı, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner’ın İran görüşmeleri sürecinde sahada aktif olduğunu belirtti.Vance, ateşkesin sürdürülebileceğine inandığını ifade ederek, diplomatik temasların genel olarak “iyi ilerlediğini” söyledi.'Hürmüz Boğazı kapatılmadı'İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapattığına dair herhangi bir kanıt bulunmadığını da vurgulayan Vance, bölgedeki enerji ve deniz trafiği açısından şu an için ek bir risk tespit edilmediğini dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/abd-baskani-trumptan-meloni-aciklamasi-artik-abd-ile-dostluk-kuramayacak-1106661156.html

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