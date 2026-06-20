https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/isvicre-abd---iran-gorusmeleri-icin-burgenstockta-gizli-ve-guvenilir-ortam-saglaniyor-1106661989.html

İsviçre: ABD - İran görüşmeleri için Bürgenstock’ta 'gizli ve güvenilir ortam' sağlanıyor

İsviçre: ABD - İran görüşmeleri için Bürgenstock’ta 'gizli ve güvenilir ortam' sağlanıyor

Sputnik Türkiye

İsviçre, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın uygulanmasına ilişkin teknik görüşmeler için Bürgenstock’ta diplomatik süreci kolaylaştırmaya devam... 20.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-20T17:16+0300

2026-06-20T17:16+0300

2026-06-20T17:16+0300

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i̇sviçre dışişleri bakanlığı'

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İsviçre, Bürgenstock’ta ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın uygulanmasına yönelik görüşmeler için “gizli ve güvenilir bir ortam” sağlamaya devam ettiğini açıkladı.İsviçre Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD ve İran arasında varılan mutabakatın ardından planlanan teknik görüşmelerin Bürgenstock’ta sürdürülmesine destek verildiği belirtildi.Açıklamada, “İsviçre, ABD ve İran arasındaki mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin Bürgenstock’taki görüşmeleri kolaylaştırmak için gizli ve güvenilir bir ortam sağlamaya devam ediyor” ifadelerine yer verildi.Görüşmeler ertelenmiştiİsviçre Dışişleri Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada Bürgenstock’ta planlanan toplantıların iptal edildiğini duyurmuştu. ABD tarafında ise teknik görüşmelere hazırlıkların sürdüğü, ancak ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in İsviçre ziyaretinin ertelendiği bildirilmişti.İran Dışişleri Bakanlığı da Bürgenstock’ta yapılması planlanan müzakerelerin ileri bir tarihe alındığını açıklamıştı.Ancak ABD ve İran'dan yapılan duyurulara göre İsviçre'deki görüşmeler yarın gerçekleşebilir. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, yakında İsviçre'ye gidebileceğini belirttiği bir röportajda, İran ile görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirtti. Öte yandan İran Dışişleri Sözcüsü, İranlı heyetin bu akşam İsviçre'ye doğru yola çıkacağını aktardı.14 maddelik mutabakatİran ile ABD’nin, Pakistan aracılığıyla yürütülen müzakereler sonucunda 14 Haziran’da savaşın sona erdirilmesi ve sorunların diplomatik yollarla çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardığı açıklanmıştı.“İslamabad Mutabakatı” olarak anılan çerçeve, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanmıştı.Mutabakatın; çatışmaların sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı’nın açılması ve deniz ablukalarının kaldırılması gibi başlıklar içerdiği belirtilmişti.

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abd, donald trump, i̇ran, i̇sviçre, i̇sviçre dışişleri bakanlığı'