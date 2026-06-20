https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/iran-hurmuz-bogazinin-kapatildigi-iddiasini-yalanladi-1106657191.html

İran Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığı iddiasını yalanladı

İran Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığı iddiasını yalanladı

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bazı medya kuruluşlarında yer alan "İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı" iddialarını yalanladı. Bekayi... 20.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-20T09:15+0300

2026-06-20T09:15+0300

2026-06-20T09:15+0300

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, uluslararası medyada yer alan "İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.Bekayi, Hürmüz Boğazı'nda deniz ulaşımının sürdüğünü belirterek, ticari gemilerin güvenli geçişlerine ilişkin herhangi bir engellemenin söz konusu olmadığını ifade etti.İranlı yetkilinin açıklaması, boğazın yeniden kapatıldığı ve ticari gemilere yönelik tehditlerde bulunulduğu yönündeki haberlerin ardından geldi.Öte yandan Reuters'ın ABD'li üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes konusunda anlaşma sağlandı. Yetkili, ateşkesin yerel saatle 16.00 itibarıyla yürürlüğe girdiğini ve tarafların çatışmaları durdurmayı kabul ettiğini bildirdi.Anlaşmanın, ABD'nin öncülüğünde yürütülen yoğun diplomatik temasların ardından geldiği belirtilirken, son günlerde yeniden tırmanan çatışmaların kontrol altına alınmasının hedeflendiği ifade edildi.Bölgesel ateşkes süreci̇ni̇n parçasıReuters'a göre söz konusu mutabakat, ABD ile İran arasında geçen hafta varılan 60 günlük bölgesel ateşkes çerçevesinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.Daha önce Washington'da İsrail ve Lübnan temsilcileri arasında yapılan görüşmelerde, Hizbullah'ın Litani Nehri'nin güneyindeki unsurlarını çekmesi ve bölgedeki güvenliğin Lübnan ordusu tarafından sağlanmasına ilişkin prensip anlaşmasına varılmıştı. Son uzlaşının da bu sürecin devamı niteliğinde olduğu belirtildi.Gözler ateşkesi̇n uygulanmasındaİsrail ordusu ile Hizbullah arasında son günlerde yaşanan karşılıklı saldırılar nedeniyle ateşkesin sahada ne ölçüde uygulanacağı merak konusu oldu.ABD'li yetkililer, tarafların ateşkese bağlı kalmasının bölgesel istikrar açısından kritik önem taşıdığını vurgularken, anlaşmanın kalıcılığına ilişkin soru işaretlerinin sürdüğü değerlendiriliyor.

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