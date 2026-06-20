https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/iran-hurmuz-bogazini-ateskes-ihlali-gerekcesiyle-kapatti-1106661473.html

İran, Hürmüz Boğazı'nı ateşkes ihlali gerekçesiyle kapattı

İran, Hürmüz Boğazı'nı ateşkes ihlali gerekçesiyle kapattı

Sputnik Türkiye

İran, ABD’nin mutabakat zaptını ihlali ve İsrail’in Lübnan’ın güneyine saldırıları karşısında Hürmüz Boğazı’nın kapatıldığını açıkladı. 20.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-20T16:40+0300

2026-06-20T16:40+0300

2026-06-20T18:05+0300

poli̇ti̇ka

ortadoğu

abd

hürmüz boğazı

i̇ran

i̇srail

lübnan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/11/1106585274_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8cfc546d96cc3a31126a1e64d4ba347c.jpg

İran, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi ve ABD'yi savaşı sona erdirmeye ilişkin mutabakatın ilk maddesini açıkça ihlal ettiğini belirterek Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine kapatma kararı aldığını duyurdu.İran Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Hatemül Enbiya Merkez Karargahı tarafından yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:ABD: Bugün Hürmüz Boğazı'ndan 55 ticari gemi geçtiABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), yapılan açıklamada askeri kuvvetlerin, seyir özgürlüğünü desteklemek için bölgede faaliyet göstermeye devam edeceklerini belirtti. Bugün Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi trafiğinin arttığını belirten açıklamada gün içinde 55 ticaret gemisinin boğazdan geçtiği ve17 milyon varilin üzerinde petrolün taşındığı aktarıldı.'Boğazın gemi geçişlerine halen açık olduğu' belirtilen açıklamada, ABD askeri kuvvetlerinin 'İran ile yapılan anlaşmanın tüm hükümlerine uyulmasını, itaat edilmesini ve tam olarak yürürlüğe girmesini sağlamak için mevcut ve tetikte olmaya devam edecekleri' eklendi.İran-ABD arasında varılan mutabakatİran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/jd-vance-iran-ile-gorusmeler-isvicrede-yakinda-baslayabilir-1106661317.html

abd

hürmüz boğazı

i̇ran

i̇srail

lübnan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, abd, hürmüz boğazı, i̇ran, i̇srail, lübnan