https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/iran-hurmuz-bogazini-ateskes-ihlali-gerekcesiyle-kapatti-1106661473.html
İran, Hürmüz Boğazı'nı ateşkes ihlali gerekçesiyle kapattı
İran, Hürmüz Boğazı'nı ateşkes ihlali gerekçesiyle kapattı
Sputnik Türkiye
İran, ABD’nin mutabakat zaptını ihlali ve İsrail’in Lübnan’ın güneyine saldırıları karşısında Hürmüz Boğazı’nın kapatıldığını açıkladı. 20.06.2026, Sputnik Türkiye
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İran, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi ve ABD'yi savaşı sona erdirmeye ilişkin mutabakatın ilk maddesini açıkça ihlal ettiğini belirterek Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine kapatma kararı aldığını duyurdu.İran Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Hatemül Enbiya Merkez Karargahı tarafından yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:ABD: Bugün Hürmüz Boğazı'ndan 55 ticari gemi geçtiABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), yapılan açıklamada askeri kuvvetlerin, seyir özgürlüğünü desteklemek için bölgede faaliyet göstermeye devam edeceklerini belirtti. Bugün Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi trafiğinin arttığını belirten açıklamada gün içinde 55 ticaret gemisinin boğazdan geçtiği ve17 milyon varilin üzerinde petrolün taşındığı aktarıldı.'Boğazın gemi geçişlerine halen açık olduğu' belirtilen açıklamada, ABD askeri kuvvetlerinin 'İran ile yapılan anlaşmanın tüm hükümlerine uyulmasını, itaat edilmesini ve tam olarak yürürlüğe girmesini sağlamak için mevcut ve tetikte olmaya devam edecekleri' eklendi.İran-ABD arasında varılan mutabakatİran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/jd-vance-iran-ile-gorusmeler-isvicrede-yakinda-baslayabilir-1106661317.html
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ortadoğu, abd, hürmüz boğazı, i̇ran, i̇srail, lübnan
ortadoğu, abd, hürmüz boğazı, i̇ran, i̇srail, lübnan
İran, Hürmüz Boğazı'nı ateşkes ihlali gerekçesiyle kapattı
16:40 20.06.2026 (güncellendi: 18:05 20.06.2026)
İran, ABD’nin mutabakat zaptını ihlali ve İsrail’in Lübnan’ın güneyine saldırıları karşısında Hürmüz Boğazı’nın kapatıldığını açıkladı.
İran, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi ve ABD'yi savaşı sona erdirmeye ilişkin mutabakatın ilk maddesini açıkça ihlal ettiğini belirterek Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine kapatma kararı aldığını duyurdu.
İran Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Hatemül Enbiya Merkez Karargahı tarafından yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:
ABD'nin savaşı sona erdirmeye ilişkin muhtıranın birinci maddesini açıkça ihlal etmesi ve yerine getirmemesi nedeniyle; ayrıca siyonist rejimin Lübnan'ın güneyinde ateşkes rejimini sürekli ihlal etmesine, bu topraklardan yüz binlerce insanın acımasızca öldürülmesine ve sürgün edilmesine karşılık olarak ve siyonist işgal güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki topraklardan çekilmemiş olduğu gerçeği de dikkate alınarak Hürmüz Boğazı'nın gemilerin geçişine kapatıldığını ilan ediyoruz.
ABD: Bugün Hürmüz Boğazı'ndan 55 ticari gemi geçti
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), yapılan açıklamada askeri kuvvetlerin, seyir özgürlüğünü desteklemek için bölgede faaliyet göstermeye devam edeceklerini belirtti. Bugün Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi trafiğinin arttığını belirten açıklamada gün içinde 55 ticaret gemisinin boğazdan geçtiği ve17 milyon varilin üzerinde petrolün taşındığı aktarıldı.
'Boğazın gemi geçişlerine halen açık olduğu' belirtilen açıklamada, ABD askeri kuvvetlerinin 'İran ile yapılan anlaşmanın tüm hükümlerine uyulmasını, itaat edilmesini ve tam olarak yürürlüğe girmesini sağlamak için mevcut ve tetikte olmaya devam edecekleri' eklendi.
İran-ABD arasında varılan mutabakat
İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.
İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.
Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.
Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.