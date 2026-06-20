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İngiltere'de iki tren çarpıştı: 1 ölü, 33'ü ağır 89 yaralı
İngiltere'de iki tren çarpıştı: 1 ölü, 33'ü ağır 89 yaralı
Sputnik Türkiye
İngiltere'de Bedford yakınlarında Londra istikametine giden iki yolcu treninin arkadan çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 33'ü ağır olmak üzere toplam... 20.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-20T03:40+0300
2026-06-20T03:40+0300
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İngiltere'nin Bedford şehri yakınlarında, Londra yönüne doğru seyir halinde olan iki trenin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 89 kişi ise yaralandı.Bedford İtfaiye Teşkilatının paylaştığı detaylara göre feci kaza, dün yerel saatle 17.15'te (TSİ 19.15) gerçekleşti. Corby-Londra seferini gerçekleştiren tren, Bedford'un yaklaşık 4 kilometre güneyinde Nottingham-Londra seferini yapan bir diğer trene arkadan çarptı.Doğu İngiltere Ambulans Hizmetleri tarafından yapılan bilgilendirmede, Londra'nın kuzey kesiminde yer alan Bedford kentinin 4 kilometre güneyinde meydana gelen kazada toplam yaralı sayısı 89 olarak aktarıldı. Bilançoya göre, yaralılardan 11'inin hayati tehlikesinin son derece yüksek olduğu, 22'sinin ise durumunun ağır olduğu bildirildi. Geri kalan 56 yaralıya ilk müdahale kaza mahallinde gerçekleştirilirken, bir kısmı daha sonra hastanelere sevk edildi.Demir yollarından sorumlu Britanya Ulaşım Polisi (BTP), olayda 1 kişinin öldüğünü teyit ederken, kazaya karışan her iki trenin de East Midlands Railway firmasına ait olduğunu açıkladı.Yaşanan kaza sebebiyle bölgedeki bazı demir yolu firmaları seferlerini askıya almak zorunda kaldı. Yolculara farklı güzergahları tercih etmeleri, henüz hareket etmemiş olanlara ise istasyonlara gitmemeleri yönünde uyarılarda bulunuldu. Kazanın ardından raylarda mahsur kalan trenlerdeki yolcuların yardımına ise çevredeki yerel halk yetişerek onlara yiyecek ve su ulaştırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/turkiye-ve-suriye-arasinda-imzalandi-saglik-ve-tip-bilimleri-alanlarinda-isbirligi-yapilacak-1106656157.html
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i̇ngiltere, tren, tren kazası
i̇ngiltere, tren, tren kazası

İngiltere'de iki tren çarpıştı: 1 ölü, 33'ü ağır 89 yaralı

03:40 20.06.2026
© REUTERS Stringerİngiltere'de Bedford yakınlarında Londra istikametine giden iki yolcu treninin arkadan çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 33'ü ağır olmak üzere toplam 89 kişi yaralandı.
İngiltere'de Bedford yakınlarında Londra istikametine giden iki yolcu treninin arkadan çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 33'ü ağır olmak üzere toplam 89 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2026
© REUTERS Stringer
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İngiltere'de Bedford yakınlarında Londra istikametine giden iki yolcu treninin arkadan çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 33'ü ağır olmak üzere toplam 89 kişi yaralandı.
İngiltere'nin Bedford şehri yakınlarında, Londra yönüne doğru seyir halinde olan iki trenin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 89 kişi ise yaralandı.
Bedford İtfaiye Teşkilatının paylaştığı detaylara göre feci kaza, dün yerel saatle 17.15'te (TSİ 19.15) gerçekleşti. Corby-Londra seferini gerçekleştiren tren, Bedford'un yaklaşık 4 kilometre güneyinde Nottingham-Londra seferini yapan bir diğer trene arkadan çarptı.
Doğu İngiltere Ambulans Hizmetleri tarafından yapılan bilgilendirmede, Londra'nın kuzey kesiminde yer alan Bedford kentinin 4 kilometre güneyinde meydana gelen kazada toplam yaralı sayısı 89 olarak aktarıldı.
Bilançoya göre, yaralılardan 11'inin hayati tehlikesinin son derece yüksek olduğu, 22'sinin ise durumunun ağır olduğu bildirildi. Geri kalan 56 yaralıya ilk müdahale kaza mahallinde gerçekleştirilirken, bir kısmı daha sonra hastanelere sevk edildi.
Demir yollarından sorumlu Britanya Ulaşım Polisi (BTP), olayda 1 kişinin öldüğünü teyit ederken, kazaya karışan her iki trenin de East Midlands Railway firmasına ait olduğunu açıkladı.
Yaşanan kaza sebebiyle bölgedeki bazı demir yolu firmaları seferlerini askıya almak zorunda kaldı. Yolculara farklı güzergahları tercih etmeleri, henüz hareket etmemiş olanlara ise istasyonlara gitmemeleri yönünde uyarılarda bulunuldu. Kazanın ardından raylarda mahsur kalan trenlerdeki yolcuların yardımına ise çevredeki yerel halk yetişerek onlara yiyecek ve su ulaştırdı.
Hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2026
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