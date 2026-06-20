https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/ingilterede-iki-tren-carpisti-1-olu-33u-agir-89-yarali-1106656459.html

İngiltere'de iki tren çarpıştı: 1 ölü, 33'ü ağır 89 yaralı

İngiltere'de iki tren çarpıştı: 1 ölü, 33'ü ağır 89 yaralı

Sputnik Türkiye

İngiltere'de Bedford yakınlarında Londra istikametine giden iki yolcu treninin arkadan çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 33'ü ağır olmak üzere toplam... 20.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-20T03:40+0300

2026-06-20T03:40+0300

2026-06-20T03:40+0300

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tren kazası

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İngiltere'nin Bedford şehri yakınlarında, Londra yönüne doğru seyir halinde olan iki trenin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 89 kişi ise yaralandı.Bedford İtfaiye Teşkilatının paylaştığı detaylara göre feci kaza, dün yerel saatle 17.15'te (TSİ 19.15) gerçekleşti. Corby-Londra seferini gerçekleştiren tren, Bedford'un yaklaşık 4 kilometre güneyinde Nottingham-Londra seferini yapan bir diğer trene arkadan çarptı.Doğu İngiltere Ambulans Hizmetleri tarafından yapılan bilgilendirmede, Londra'nın kuzey kesiminde yer alan Bedford kentinin 4 kilometre güneyinde meydana gelen kazada toplam yaralı sayısı 89 olarak aktarıldı. Bilançoya göre, yaralılardan 11'inin hayati tehlikesinin son derece yüksek olduğu, 22'sinin ise durumunun ağır olduğu bildirildi. Geri kalan 56 yaralıya ilk müdahale kaza mahallinde gerçekleştirilirken, bir kısmı daha sonra hastanelere sevk edildi.Demir yollarından sorumlu Britanya Ulaşım Polisi (BTP), olayda 1 kişinin öldüğünü teyit ederken, kazaya karışan her iki trenin de East Midlands Railway firmasına ait olduğunu açıkladı.Yaşanan kaza sebebiyle bölgedeki bazı demir yolu firmaları seferlerini askıya almak zorunda kaldı. Yolculara farklı güzergahları tercih etmeleri, henüz hareket etmemiş olanlara ise istasyonlara gitmemeleri yönünde uyarılarda bulunuldu. Kazanın ardından raylarda mahsur kalan trenlerdeki yolcuların yardımına ise çevredeki yerel halk yetişerek onlara yiyecek ve su ulaştırdı.

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i̇ngiltere, tren, tren kazası