https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/hizbullah-nebatiye-yakinlarinda-ilerleyen-israil-askerlerini-hedef-aldik-1106658966.html
Hizbullah: Nebatiye yakınlarında ilerleyen İsrail askerlerini hedef aldık
Hizbullah: Nebatiye yakınlarında ilerleyen İsrail askerlerini hedef aldık
Sputnik Türkiye
Hizbullah, Nebatiye yakınlarında ilerleyen İsrail birliklerini hedef aldığını duyurdu. Ateşkese bağlı olduğunu belirten Hizbullah, İsrail'in Lübnan... 20.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-20T14:33+0300
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2026-06-20T14:33+0300
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lübnan resmi haber ajansı (nna)
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Hizbullah, İsrail ile yürürlükte olan ateşkese bağlı olduğunu ancak İsrail'in Lübnan topraklarında yeni bir ilerleme girişiminde bulunması halinde buna karşılık vereceğini açıkladı.Hizbullah'tan İsrail'e uyarı: Toprak işgali girişimlerine karşılık veririzHizbullah tarafından yapılan açıklamada, gece saatlerinde İsrail askerlerinin Güney Lübnan'daki Nebatiye kenti yakınlarında bulunan bir bölgeye doğru ilerlediği ve grubun bu birlikleri hedef aldığı belirtildi.Hizbullah, İsrail'in Lübnan topraklarını ele geçirmeye ya da işgal alanını genişletmeye yönelik herhangi bir girişimine karşı koymaya hazır olduğunu vurguladı. Açıklamada, Hizbullah unsurlarının Lübnan topraklarını savunmak için tam hazırlık içinde olduğu ifade edildi.Ateşkese rağmen çatışmalar sürüyorHizbullah ayrıca İsrail güçlerinin gece saatlerinde Güney Lübnan'daki Ali el-Tahir Tepesi bölgesine sızma girişiminde bulunduğunu öne sürdü. Açıklamaya göre, Hizbullah savaşçıları İsrail güçleriyle çatışmaya girdi, ardından İsrail bölgede ve çevresinde hava saldırıları düzenledi.Üst düzey bir Hizbullah yetkilisi de Reuters'a yaptığı açıklamada, İsrail güçleri Lübnan topraklarında bulunduğu sürece "direnişin meşru olduğunu" savunarak, İsrail'e "işgal altındaki Lübnan topraklarında hareket serbestisi tanımayacaklarını" söyledi.İsrail saldırılarında en az 28 kişi öldüAteşkesin yürürlüğe girmesinden saatler sonra İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda en az 28 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA, İsrail savaş uçakları ve insansız hava araçlarının ülkenin güneyindeki çeşitli noktalar ile Bekaa Vadisi'ni hedef aldığını aktardı.İsrail ordusundan bir yetkili ise Hizbullah'ın gece boyunca Güney Lübnan'daki İsrail güçlerine 50'den fazla roket ve mühimmat fırlattığını, bunun üzerine "Hizbullah hedeflerine" yönelik saldırılar düzenlendiğini öne sürdü.Lübnan resmi ajansının haberine göre, İsrail ordusunun Sayda'ya bağlı Kanarit beldesini hedef alan hava saldırısında ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in güneydeki Nebatiye vilayetine düzenlediği saldırılarda 16 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.NNA'nın haberine göre sabah saatlerinde Sur kentine bağlı Bariş beldesine düzenlenen hava saldırısında aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaşamını yitirmişti. Ülkenin doğusundaki Suhmur beldesinde de 1 kişi yaşamını yitirmişti.Açıklamada, ekiplerin 47 kişiyi güvenli bölgelere tahliye ettiği, 16 kişinin cenazesini ve 12 yaralıyı hastanelere ulaştırdığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/bati-basini-israil-ile-hizbullah-ateskeste-anlasti-1106647797.html
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ortadoğu, i̇srail, lübnan, nebatiye, hizbullah, lübnan resmi haber ajansı (nna), reuters
ortadoğu, i̇srail, lübnan, nebatiye, hizbullah, lübnan resmi haber ajansı (nna), reuters
Hizbullah: Nebatiye yakınlarında ilerleyen İsrail askerlerini hedef aldık
Hizbullah, Nebatiye yakınlarında ilerleyen İsrail birliklerini hedef aldığını duyurdu. Ateşkese bağlı olduğunu belirten Hizbullah, İsrail'in Lübnan topraklarında ilerleme girişimlerine karşılık vermekten çekinmeyeceğini açıkladı.
Hizbullah, İsrail ile yürürlükte olan ateşkese bağlı olduğunu ancak İsrail'in Lübnan topraklarında yeni bir ilerleme girişiminde bulunması halinde buna karşılık vereceğini açıkladı.
Hizbullah'tan İsrail'e uyarı: Toprak işgali girişimlerine karşılık veririz
Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, gece saatlerinde İsrail askerlerinin Güney Lübnan'daki Nebatiye kenti yakınlarında bulunan bir bölgeye doğru ilerlediği ve grubun bu birlikleri hedef aldığı belirtildi.
Hizbullah, İsrail'in Lübnan topraklarını ele geçirmeye ya da işgal alanını genişletmeye yönelik herhangi bir girişimine karşı koymaya hazır olduğunu vurguladı. Açıklamada, Hizbullah unsurlarının Lübnan topraklarını savunmak için tam hazırlık içinde olduğu ifade edildi.
Ateşkese rağmen çatışmalar sürüyor
Hizbullah ayrıca İsrail güçlerinin gece saatlerinde Güney Lübnan'daki Ali el-Tahir Tepesi bölgesine sızma girişiminde bulunduğunu öne sürdü. Açıklamaya göre, Hizbullah savaşçıları İsrail güçleriyle çatışmaya girdi, ardından İsrail bölgede ve çevresinde hava saldırıları düzenledi.
Üst düzey bir Hizbullah yetkilisi de Reuters'a yaptığı açıklamada, İsrail güçleri Lübnan topraklarında bulunduğu sürece "direnişin meşru olduğunu" savunarak, İsrail'e "işgal altındaki Lübnan topraklarında hareket serbestisi tanımayacaklarını" söyledi.
İsrail saldırılarında en az 28 kişi öldü
Ateşkesin yürürlüğe girmesinden saatler sonra İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda en az 28 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA, İsrail savaş uçakları ve insansız hava araçlarının ülkenin güneyindeki çeşitli noktalar ile Bekaa Vadisi'ni hedef aldığını aktardı.
İsrail ordusundan bir yetkili ise Hizbullah'ın gece boyunca Güney Lübnan'daki İsrail güçlerine 50'den fazla roket ve mühimmat fırlattığını, bunun üzerine "Hizbullah hedeflerine" yönelik saldırılar düzenlendiğini öne sürdü.
Lübnan resmi ajansının haberine göre, İsrail ordusunun Sayda'ya bağlı Kanarit beldesini hedef alan hava saldırısında ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in güneydeki Nebatiye vilayetine düzenlediği saldırılarda 16 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.
NNA'nın haberine göre sabah saatlerinde Sur kentine bağlı Bariş beldesine düzenlenen hava saldırısında aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaşamını yitirmişti. Ülkenin doğusundaki Suhmur beldesinde de 1 kişi yaşamını yitirmişti.
Açıklamada, ekiplerin 47 kişiyi güvenli bölgelere tahliye ettiği, 16 kişinin cenazesini ve 12 yaralıyı hastanelere ulaştırdığı kaydedildi.