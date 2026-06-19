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ABD ve İsrail basını: İsrail ile Hizbullah ateşkeste anlaştı
ABD ve İsrail basını: İsrail ile Hizbullah ateşkeste anlaştı
Sputnik Türkiye
Reuters'ın ABD'li bir üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberinde İsrail ile Hizbullah'ın ateşkeste anlaştıkları aktarıldı. Buna göre, bugün saat 16:00... 19.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-19T15:59+0300
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ABD'li üst düzey bir yetkili, İsrail ile Hizbullah'ın cuma günü yerel saatle 16.00'da yürürlüğe girecek bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamasında Orta Doğu'da barışın korunmasına yönelik diplomatik sürecin devam ettiğini belirterek İsrail, Hizbullah ve bölgedeki tüm taraflara ateşkes çağrısında bulunmuştu.İran'la ABD arasında varılan mutabakatın maddelerinden biri de Lübnan dahil olmak üzere savaşın son erdirilmesiydi. İsrail basını: İsrailli yetkili ateşkesi doğruladıİsraik devlet televizyonu KAN başta olmak üzere İsrail basınına yansıyan haberlerde, Lübnan'da ateşkesin başladığı belirtildi. Haberlere göre İsrailli bir yetkili, Hizbullah ile yeni ateşkesin devreye girdiğini kaydederek İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgeden çekilmeyeceğini ve herhangi bir saldırı durumunda karşılık vereceklerini ileri sürdü.İsrail gece boyunca Lübnan'ı hedef almıştıİsrail ordusu, ABD ile İran arasında varılan mutabakat ve uzatılan ateşkes girişimlerine rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını dün gece de sürdürdü. Gece saatlerinden itibaren düzenlenen hava ve topçu saldırılarında en az 19 kişinin yaşamını yitirdiği, 34 kişinin yaralandığı bildirilmişti.Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre İsrail savaş uçakları Nebatiye kenti ile Secid, Reyhan, Kevseriyyet Siyad, Kefercuz, Kefertebnit, Haruf, Şarkiye, Düveyr, Kuseybe, Keferdcal, Adşit, Tul ve Cebşit dahil birçok yerleşim yerini hedef aldığı aktarılmıştı.
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ortadoğu, donald trump, i̇srail, lübnan, hizbullah
ortadoğu, donald trump, i̇srail, lübnan, hizbullah
ABD ve İsrail basını: İsrail ile Hizbullah ateşkeste anlaştı
15:59 19.06.2026 (güncellendi: 16:47 19.06.2026)
Reuters'ın ABD'li bir üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberinde İsrail ile Hizbullah'ın ateşkeste anlaştıkları aktarıldı. Buna göre, bugün saat 16:00 itibarıyla ateşkes anlaşması yürürlüğe girecek.
ABD'li üst düzey bir yetkili, İsrail ile Hizbullah'ın cuma günü yerel saatle 16.00'da yürürlüğe girecek bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamasında Orta Doğu'da barışın korunmasına yönelik diplomatik sürecin devam ettiğini belirterek İsrail, Hizbullah ve bölgedeki tüm taraflara ateşkes çağrısında bulunmuştu.
İran'la ABD arasında varılan mutabakatın maddelerinden biri de Lübnan dahil olmak üzere savaşın son erdirilmesiydi.
İsrail basını: İsrailli yetkili ateşkesi doğruladı
İsraik devlet televizyonu KAN başta olmak üzere İsrail basınına yansıyan haberlerde, Lübnan'da ateşkesin başladığı belirtildi.
Haberlere göre İsrailli bir yetkili, Hizbullah ile yeni ateşkesin devreye girdiğini kaydederek İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgeden çekilmeyeceğini ve herhangi bir saldırı durumunda karşılık vereceklerini ileri sürdü.
İsrail gece boyunca Lübnan'ı hedef almıştı
İsrail ordusu, ABD ile İran arasında varılan mutabakat ve uzatılan ateşkes girişimlerine rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını dün gece de sürdürdü. Gece saatlerinden itibaren düzenlenen hava ve topçu saldırılarında en az 19 kişinin yaşamını yitirdiği, 34 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre İsrail savaş uçakları Nebatiye kenti ile Secid, Reyhan, Kevseriyyet Siyad, Kefercuz, Kefertebnit, Haruf, Şarkiye, Düveyr, Kuseybe, Keferdcal, Adşit, Tul ve Cebşit dahil birçok yerleşim yerini hedef aldığı aktarılmıştı.