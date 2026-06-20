https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/hatayda-konteynerde-cifte-cinayet-baba-ve-kizini-olduren-zanli-cezaevinde-1106655505.html
Hatay'da konteynerde çifte cinayet: Baba ve kızını öldüren zanlı cezaevinde
Hatay'da konteynerde çifte cinayet: Baba ve kızını öldüren zanlı cezaevinde
Sputnik Türkiye
Hatay'ın Defne ilçesinde konteynerde kalan nişanlısı ve nişanlısının babasını tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı. 20.06.2026, Sputnik Türkiye
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Güneysöğüt Mahallesi'nde Ü.Ç, nişanlısı L.A. ve babası Y.A.'yla görüşmek üzere kaldıkları konteynere gitti. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ü.Ç, yanında bulunan tabancayla L.A. ve babası Y.A'ya ateş etti. Başlarından vurulan baba ve kızı olay yerinde yaşamını yitirdi.İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli jandarma tarafından kısa sürede yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ü.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/20-milyon-liralik-alacak-verecek-kavgasi-cinayetle-bitti-2-olu-1106653887.html
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hatay, defne, defne belediyesi, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası
hatay, defne, defne belediyesi, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası
Hatay'da konteynerde çifte cinayet: Baba ve kızını öldüren zanlı cezaevinde
Hatay'ın Defne ilçesinde konteynerde kalan nişanlısı ve nişanlısının babasını tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı.
Güneysöğüt Mahallesi'nde Ü.Ç, nişanlısı L.A. ve babası Y.A.'yla görüşmek üzere kaldıkları konteynere gitti.
Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ü.Ç, yanında bulunan tabancayla L.A. ve babası Y.A'ya ateş etti. Başlarından vurulan baba ve kızı olay yerinde yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli jandarma tarafından kısa sürede yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ü.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.