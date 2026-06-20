https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/hatayda-konteynerde-cifte-cinayet-baba-ve-kizini-olduren-zanli-cezaevinde-1106655505.html

Hatay'da konteynerde çifte cinayet: Baba ve kızını öldüren zanlı cezaevinde

Hatay'da konteynerde çifte cinayet: Baba ve kızını öldüren zanlı cezaevinde

Sputnik Türkiye

Hatay'ın Defne ilçesinde konteynerde kalan nişanlısı ve nişanlısının babasını tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı. 20.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-20T00:00+0300

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Güneysöğüt Mahallesi'nde Ü.Ç, nişanlısı L.A. ve babası Y.A.'yla görüşmek üzere kaldıkları konteynere gitti. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ü.Ç, yanında bulunan tabancayla L.A. ve babası Y.A'ya ateş etti. Başlarından vurulan baba ve kızı olay yerinde yaşamını yitirdi.İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli jandarma tarafından kısa sürede yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ü.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/20-milyon-liralik-alacak-verecek-kavgasi-cinayetle-bitti-2-olu-1106653887.html

türki̇ye

hatay

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hatay, defne, defne belediyesi, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası