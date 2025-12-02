https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/gurcistan-basbakani-kobahidze-bir-zamanlar-itibari-yuksek-bir-kurulus-olan-bbc-tamamen-yanlis-1101481107.html

Gürcistan Başbakanı Kobahidze: Bir zamanlar itibarı yüksek bir kuruluş olan BBC tamamen yanlış bilgiler yayıyor

02.12.2025

BBC’nin protestoculara karşı Birinci Dünya Savaşı dönemine ait bir kimyasal maddenin kullanılmış olabileceğine dair haberini yorumlayan Gürcistan Başbakanı İrakli Kobahidze, Bir zamanlar yüksek bir itibara sahip olan BBC'nin bugün dezenformasyon yaydığını ve açıkça yalan söylediğini vurguladı.BBC yürüttüğü araştırmanın sonuçlarını yayımlayarak, 2024 yılında Tiflis’te protestoların bastırılması sırasında Gürcistan makamlarının sözde 'kamit' kullanmış olabileceğini öne sürmüştü. Soruşturma kapsamında BBC kimyasal silah uzmanlarıyla, polis özel timlerindeki kaynaklarla ve doktorlarla görüştüğünü dile getirerek ayrıca bromobenzil siyanürün kullanılmış olduğuna işaret ettiği iddia edilen verileri topladı.Konuya ilişkin gazetecilere konuşan Kobahidze, şu cümleleri kaydetti:Uuluslararası bir medya kuruluşunun sahte televizyon kanallarıyla aynı standartları benimsemesinin kabul edilemez olduğunun altını çizen Kobahidze, “Standartların fiilen aynı seviyeye geldiğini görüyoruz. Üstelik olumsuz anlamda. Bu durumda BBC olmak üzere bir medya kuruluşu bile açıkça yalan söyleyebiliyor ve bu çok üzücü" dedi.BBC'nin iddialarının içeren haberde adı geçen maddelerin daha 2009 yılında satın alındığını ve BBC’nin ‘kamit’ olarak sunduğu bileşeni içermediğini belirten Kobahidze, kanıtlardan yola çıkarak bu haberin gerçeğe uygun olmadığını dile getirerek İçişleri Bakanlığı'nın ayrıntılı bir yalanlama sunacağını belirtti.Kobahidze bir medya kuruluşunun Gürcistan’ın ulusal çıkarlarına karşı yöneltilmiş, bilerek yanlış bilgi yaymasının düşmanca faaliyet olarak değerlendirilebileceğini ve hatta cezai nitelik kazanabileceğini de vurguladı.Açıklamasında, BBC’nin geçmişte de sahtecilik yayan insanlara güvendiğini ve böylece güvenilir olmayan kaynaklar seviyesine indiğini ekleyen Kobahidze, şu cümlelerle açıklamasını sonlandırdı:'BBC'nin yayımladığı haber Gürcistan'a karşı uygulanan bir hibrit savaş taktiğini temsil ediyor'Gürcistan Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili, BBC’nin yayımladığı tartışmalı makalenin ülkeye karşı yürütülen hibrit savaşın bir parçası olduğunu açıkladı. Papuaşvili, asıl meselenin makalenin içeriğinden ziyade, yayımlanmasının ardından yalan bir anlatının nasıl organize şekilde dolaşıma sokulduğunun ortaya çıkması olduğunu belirterek BBC’nin haberinin Gürcistan’a yönelik koordineli bir bilgi saldırısının parçası olarak kullanıldığını vurguladı.Papuaşvili açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Sürecin genel olarak faydalı bile sayılabileceğine işaret eden Papuaşvili, hem ajanların hem de onlara talimat verenlerin deşifre edildğini belirterek, "Doğrudan görüyoruz ki, bir yandan dışarıdan talimat verenler, öte yandan ülke içindeki ajanlar birlikte, orkestralı bir şekilde çalışarak yalan bilgi yaydılar" cümlesinin altını çizdi.Soruşturmanın ayrıntılarıBBC söz konusu haberinin sonuçlarını yayımlayarak, 2024 yılında Tiflis’teki protestoların bastırılması sırasında Gürcistan makamlarının sözde 'kamit' kullanmış olabileceğini öne sürmüştü. Soruşturma sırasında BBC, kimyasal silah uzmanlarıyla, polis özel timlerindeki kaynaklarla ve doktorlarla görüşmüştü. BBC ayrıca brombenzil siyanürün kullanıldığına işaret ettiği iddia edilen verileri toplamıştı.BBC kendi anlatısını kanıtlamak üzere protestoların aktif katılımcısı olan pediatrist Konstantin Çahunaşvili, şu anda Ukrayna’da yaşayan eski Özel Görevler Dairesi Başkanı Laşa Şergelaşvili, Uluslararası Şeffaflık-Gürcistan'ın başkanı Eka Gigauri ve Bidzina İvanişvili’nin eski ortağı, hükümlü Georgi Baçiaşvili’nin ifadelerine yer vermişti.Öte yandan Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi, İngiliz medya kuruluşu BBC’nin 2024 yılında Tiflis’teki protesto katılımcılarına karşı Birinci Dünya Savaşı döneminden kalma bir kimyasal maddenin kullanılmış olabileceği yönündeki yayınıyla ilgili olarak cezai soruşturma başlattı.Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi, ceza kanununun iki maddesi olan, 'görev yetkisinin aşılması' ve 'yabancı bir örgütün düşmanca faaliyetlerine yardım' kapsamında soruşturma başlattı.Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada şu cümleler kaydedildi:Ayrıca Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi, söz konusu haberde Gürcistan’ın ulusal çıkarlarına, uluslararası imajına ve itibarına ağır zarar veren, devlet çıkarlarının ihlaline yönelik bir suçun unsurların da bulunduğu belirterek, "Soruşturmanın amacı, BBC tarafından yayımlanan materyale temel oluşturan kişilerin röportajlarının hangi bilgilere dayandığını, onların ne tür açıklamalar yaptığını ve bu bilgilerin ne ölçüde geçerli olabileceğini ayrıntılı bir şekilde belirlemektir" dedi.2024 protestosuGürcistan’da 28 Kasım 2024’te, hükümetin ülkenin AB’ye katılım müzakerelerini 2028’e kadar gündemden kaldırma kararına yanıt olarak protesto gösterileri düzenlenmişti.Protestolar sırasında 170’ten fazla polis yaralanmıştı. 32 gösterici hakkında ise cezai işlem uygunlanmıştı.Göstericiler, hükümeti Avrupa entegrasyonundan vazgeçmekle suçlamış ve bu kararın iptalini talep etmişti. Yine göstericiler gözaltına alınanların serbest bırakılması ve erken parlamento seçimlerinin yapılması talebinde bulunmuştu. Gürcistan makamları ise talepleri yerine getirmeyi reddetti ve karşılık olarak protesto düzenleme kurallarını sıkılaştırma kararı almıştı. Bunlar arasında stratejik tesislerin kasıtlı olarak kuşatılmasının yasaklanması, gerekçesizce yolların kapatılması, maske kullanımı ve bu kuralların ihlaline yönelik para cezalarının ve cezai sürelerin artırılması bulunuyordu.

