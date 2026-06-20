https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/giritte-artarda-47-53-ve-58-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1106658374.html

Girit'te art arda 4.7 5.3 ve 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Girit'te art arda 4.7 5.3 ve 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Sputnik Türkiye

Akdeniz'de sismik hareketlilik durmuyor. Son olarak Yunanistan'a bağlı Girit adasında peş peşe 4.7 5.3 ve 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi 20.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-20T12:49+0300

2026-06-20T12:49+0300

2026-06-20T12:52+0300

son depremler

girit

girit adası

deprem

deprem

deprem son dakika

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Akdeniz'de son dönemde artan sismik faaliyetlere bir yenisi daha eklendi. Edinilen sismolojik bilgilere göre, Yunanistan'ın en büyük adası konumundaki Girit Adası açıklarında gün içinde ardı ardına üç büyük sarsıntı kaydedildi. Bölgedeki sismograflara ilk olarak 4.7 büyüklüğünde deprem yansırken, bu sarsıntıyı kısa süre aralıklarla 5.3 ve sarsıntı boyutu en yüksek olan 5.8 büyüklüğünde deprem takip etti. Depremlerin deniz tabanının altında gerçekleştiği saptandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/dunyanin-en-tehlikeli-fay-hatlari-aciklandi-listede-turkiyede-var-1106641287.html

girit

girit adası

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girit, girit adası, deprem, deprem, deprem son dakika