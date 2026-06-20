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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/giritte-artarda-47-53-ve-58-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1106658374.html
Girit'te art arda 4.7 5.3 ve 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Girit'te art arda 4.7 5.3 ve 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
Akdeniz'de sismik hareketlilik durmuyor. Son olarak Yunanistan'a bağlı Girit adasında peş peşe 4.7 5.3 ve 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi 20.06.2026, Sputnik Türkiye
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2026-06-20T12:52+0300
son depremler
girit
girit adası
deprem
deprem
deprem son dakika
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Akdeniz'de son dönemde artan sismik faaliyetlere bir yenisi daha eklendi. Edinilen sismolojik bilgilere göre, Yunanistan'ın en büyük adası konumundaki Girit Adası açıklarında gün içinde ardı ardına üç büyük sarsıntı kaydedildi. Bölgedeki sismograflara ilk olarak 4.7 büyüklüğünde deprem yansırken, bu sarsıntıyı kısa süre aralıklarla 5.3 ve sarsıntı boyutu en yüksek olan 5.8 büyüklüğünde deprem takip etti. Depremlerin deniz tabanının altında gerçekleştiği saptandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/dunyanin-en-tehlikeli-fay-hatlari-aciklandi-listede-turkiyede-var-1106641287.html
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girit, girit adası, deprem, deprem, deprem son dakika
girit, girit adası, deprem, deprem, deprem son dakika

Girit'te art arda 4.7 5.3 ve 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

12:49 20.06.2026 (güncellendi: 12:52 20.06.2026)
© FotoğrafDeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2026
© Fotoğraf
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Akdeniz'de sismik hareketlilik durmuyor. Son olarak Yunanistan'a bağlı Girit adasında peş peşe 4.7 5.3 ve 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Akdeniz'de son dönemde artan sismik faaliyetlere bir yenisi daha eklendi. Edinilen sismolojik bilgilere göre, Yunanistan'ın en büyük adası konumundaki Girit Adası açıklarında gün içinde ardı ardına üç büyük sarsıntı kaydedildi. Bölgedeki sismograflara ilk olarak 4.7 büyüklüğünde deprem yansırken, bu sarsıntıyı kısa süre aralıklarla 5.3 ve sarsıntı boyutu en yüksek olan 5.8 büyüklüğünde deprem takip etti. Depremlerin deniz tabanının altında gerçekleştiği saptandı.
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