https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/erdogan-sahada-guclu-olmayan-masada-kendine-yer-bulamiyor-1106659546.html

Erdoğan: Sahada güçlü olmayan, masada kendine yer bulamıyor

Erdoğan: Sahada güçlü olmayan, masada kendine yer bulamıyor

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen deniz platformları teslim töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin savunma sanayiindeki ilerlemesine... 20.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-20T14:44+0300

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen "Açık Deniz Karakol Gemisi Cam Roman'ın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na Teslimi ve Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Platformlarının Hizmete Giriş ve Bayrak Çekimi Töreni"nde konuştu.'Savunma sanayinde dost ülkelerle imkanlarımızı paylaşmayı görev biliyoruz'Törende Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan'ın da bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, Türkiye ile Romanya arasındaki dostluğun yeni bir aşamaya taşındığını belirtti. Erdoğan, Romanya Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilen Cam Roman korveti ile Türk Deniz Kuvvetleri envanterine katılan Koçhisar Açık Deniz Karakol Gemisi'nin iki ülkeye ve bölgesel güvenliğe katkı sağlayacağını söyledi.'Dünya yeni bir güvenlik paradigmasına giriyor'Küresel sistemde önemli değişimlerin yaşandığını ifade eden Erdoğan, ulusal güvenliğin ülkeler açısından her zamankinden daha kritik hale geldiğini belirtti."Sahada güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı, hatta kendini menüde bulabildiği son derece kaotik bir dönemin tam ortasındayız" diyen Erdoğan, Türkiye'nin bu dönüşümü erken fark eden ülkelerden biri olduğunu savundu.'Savunma sanayisinde çok ciddi mesafe aldık'Türkiye'nin savunma sanayiinde son 23 yılda önemli ilerlemeler kaydettiğini söyleyen Erdoğan, "Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefiyle çıktığımız yolda çok ciddi mesafe aldık. Engellerle, kısıtlamalarla ve ambargolarla karşılaşmamıza rağmen hedefimize ulaşmak için kararlılıkla yürüdük" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin bugün savunma ihracatında dünyanın 11'inci büyük ülkesi konumunda olduğunu belirten Erdoğan, geçen ay 996 milyon dolarlık savunma ve havacılık ürünü ihracatı gerçekleştirildiğini söyledi."23 sene evvel yılda 248 milyon dolar ihracatımız varken bugün bu rakamı sadece bir hafta içinde gerçekleştiriyoruz" diyen Erdoğan, savunma sanayiindeki büyümenin sürdüğünü kaydetti.'Aynı anda en fazla savaş gemisi yapan ülkelerden biriyiz'Türk askeri gemi inşa sektörünün önemli bir kapasiteye ulaştığını vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin aynı anda en fazla savaş gemisi inşa eden ülkeler arasında yer aldığını söyledi."Askeri gemi inşa sanayimiz 103 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve en verimli günlerini yaşıyor" diyen Erdoğan, bugüne kadar farklı coğrafyalardaki ülkelere 140'tan fazla deniz platformu inşa edildiğini belirtti.Savunma sanayiindeki bilgi birikimi ve teknolojik kapasitenin dost ülkelerle paylaşılmasının önemine değinen Erdoğan, "Savunma sanayiinde sahip olduğumuz imkan ve kabiliyetleri dost ülkelerimizle paylaşmayı kendimiz için görev biliyoruz" ifadelerini kullandı.Erdoğan'ın konuşmasında diğer öne çıkan başlıklar şöyle:

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