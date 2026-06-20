https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/bakan-yumakli-butun-barajlarimizin-aktif-doluluk-orani-su-anda-yuzde-815-1106655794.html
Bakan Yumaklı: Bütün barajlarımızın aktif doluluk oranı şu anda yüzde 81.5
Bakan Yumaklı: Bütün barajlarımızın aktif doluluk oranı şu anda yüzde 81.5
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kayseri'de düzenlenen Erciyes Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, 2026 yılında yağış miktarının son 66 yılın en yüksek... 20.06.2026, Sputnik Türkiye
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baraj
baraj doluluk
baraj gölü
su
su kesintisi
su faturası
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Kayseri'de 'İklim, Su, Gıda ve Güvenlik' temasıyla düzenlenen Erciyes Zirvesi'ne Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı katıldı.Zirvede konuşan Bakan Yumaklı, "Son 66 yılın en yüksek yağışına ulaştık. Barajlarımızın aktif doluluk oranı şu anda yüzde 81.5 seviyesinde. Bu bir rekor. Halihazırda barajlarımızda geçen yıla göre 26 milyar metreküp daha fazla su depolanmış durumda" dedi.Geçen yıl bazı şehirlerde içme suyu rezervleri nedeniyle sıkıntılar yaşandığını hatırlatan Bakan Yumaklı, "Türkiye'deki illerimizin içme suyu açısından herhangi bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260529/yagislar-66-yilin-en-yuksek-seviyesi-turkiye-genelinde-baraj-doluluk-oranlari-yuzde-70i-gecti-1106093494.html
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i̇brahim yumaklı, kayseri, baraj, baraj doluluk, baraj gölü, su, su kesintisi, su faturası, yağmur
i̇brahim yumaklı, kayseri, baraj, baraj doluluk, baraj gölü, su, su kesintisi, su faturası, yağmur
Bakan Yumaklı: Bütün barajlarımızın aktif doluluk oranı şu anda yüzde 81.5
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kayseri'de düzenlenen Erciyes Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, 2026 yılında yağış miktarının son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını belirterek barajlardaki aktif doluluk oranının yüzde 81.5'le rekor kırdığını açıkladı.
Kayseri'de 'İklim, Su, Gıda ve Güvenlik' temasıyla düzenlenen Erciyes Zirvesi'ne Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı katıldı.
Zirvede konuşan Bakan Yumaklı, "Son 66 yılın en yüksek yağışına ulaştık. Barajlarımızın aktif doluluk oranı şu anda yüzde 81.5 seviyesinde. Bu bir rekor. Halihazırda barajlarımızda geçen yıla göre 26 milyar metreküp daha fazla su depolanmış durumda" dedi.
Geçen yıl bazı şehirlerde içme suyu rezervleri nedeniyle sıkıntılar yaşandığını hatırlatan Bakan Yumaklı, "Türkiye'deki illerimizin içme suyu açısından herhangi bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.