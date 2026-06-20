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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/bakan-yumakli-butun-barajlarimizin-aktif-doluluk-orani-su-anda-yuzde-815-1106655794.html
Bakan Yumaklı: Bütün barajlarımızın aktif doluluk oranı şu anda yüzde 81.5
Bakan Yumaklı: Bütün barajlarımızın aktif doluluk oranı şu anda yüzde 81.5
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kayseri'de düzenlenen Erciyes Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, 2026 yılında yağış miktarının son 66 yılın en yüksek... 20.06.2026, Sputnik Türkiye
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Kayseri'de 'İklim, Su, Gıda ve Güvenlik' temasıyla düzenlenen Erciyes Zirvesi'ne Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı katıldı.Zirvede konuşan Bakan Yumaklı, "Son 66 yılın en yüksek yağışına ulaştık. Barajlarımızın aktif doluluk oranı şu anda yüzde 81.5 seviyesinde. Bu bir rekor. Halihazırda barajlarımızda geçen yıla göre 26 milyar metreküp daha fazla su depolanmış durumda" dedi.Geçen yıl bazı şehirlerde içme suyu rezervleri nedeniyle sıkıntılar yaşandığını hatırlatan Bakan Yumaklı, "Türkiye'deki illerimizin içme suyu açısından herhangi bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260529/yagislar-66-yilin-en-yuksek-seviyesi-turkiye-genelinde-baraj-doluluk-oranlari-yuzde-70i-gecti-1106093494.html
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i̇brahim yumaklı, kayseri, baraj, baraj doluluk, baraj gölü, su, su kesintisi, su faturası, yağmur
i̇brahim yumaklı, kayseri, baraj, baraj doluluk, baraj gölü, su, su kesintisi, su faturası, yağmur

Bakan Yumaklı: Bütün barajlarımızın aktif doluluk oranı şu anda yüzde 81.5

00:28 20.06.2026
© AA / Sercan KüçükşahinTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2026
© AA / Sercan Küçükşahin
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kayseri'de düzenlenen Erciyes Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, 2026 yılında yağış miktarının son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını belirterek barajlardaki aktif doluluk oranının yüzde 81.5'le rekor kırdığını açıkladı.
Kayseri'de 'İklim, Su, Gıda ve Güvenlik' temasıyla düzenlenen Erciyes Zirvesi'ne Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı katıldı.
Zirvede konuşan Bakan Yumaklı, "Son 66 yılın en yüksek yağışına ulaştık. Barajlarımızın aktif doluluk oranı şu anda yüzde 81.5 seviyesinde. Bu bir rekor. Halihazırda barajlarımızda geçen yıla göre 26 milyar metreküp daha fazla su depolanmış durumda" dedi.
Geçen yıl bazı şehirlerde içme suyu rezervleri nedeniyle sıkıntılar yaşandığını hatırlatan Bakan Yumaklı, "Türkiye'deki illerimizin içme suyu açısından herhangi bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
Fırat Nehri üzerindeki Karakaya Barajı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2026
TÜRKİYE
Yağışlar 66 yılın en yüksek seviyesi: Türkiye genelinde baraj doluluk oranları yüzde 70'i geçti
29 Mayıs, 08:02
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