https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/cumhurbaskani-erdogan-romanya-cumhurbaskani-dan-ile-gorustu-ikili-iliskiler-ile-bolgesel-ve-kuresel-1106662191.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Dan ile görüştü: İkili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konular ele alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Dan ile görüştü: İkili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konular ele alındı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile görüşmesinde, Karadeniz ile ilgili konularda Türkiye ile Romanya'nın yakın işbirliği... 20.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-20T17:47+0300
2026-06-20T17:47+0300
2026-06-20T17:47+0300
poli̇ti̇ka
türkiye
karadeniz
i̇stanbul
recep tayyip erdoğan
romanya
nicusor dan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/14/1106662300_0:163:1600:1063_1920x0_80_0_0_4a76a36ac6816e985cdb2a2673a6632a.jpg
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Dan ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi.Görüşmede liderlerin, Türkiye-Romanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldığı kaydedildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye olarak iki ülkenin ticaret, savunma, güvenlik başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini önemsediğimizi, ilişkileri geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceğimizi ifade ettiği kaydedildi.Görüşmede Erdoğan'ın Karadeniz ile ilgili konularda Türkiye ile Romanya’nın yakın iş birliği içinde olmasının önemsendiği, Türkiye’nin kıyıdaş ülkelerle eş güdüm halinde Karadeniz’de güvenliğin sağlanması ve korunması konusunda titiz çalışmalar yürüttüğünü belirttiği aktarıldı.Erdoğan görüşmede ayrıca İran'da barışın tesisi konusundaki olumlu gelişmelerin Ukrayna çatışmasının sona ermesi hususunda da sağlanması için de Türkiye'nin yoğun çaba gösterdiğini vurguladığı dile getirildi.Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/erdogan-sahada-guclu-olmayan-masada-kendine-yer-bulamiyor-1106659546.html
karadeniz
i̇stanbul
romanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/14/1106662300_0:13:1600:1213_1920x0_80_0_0_f158bd703229fe72b0f14791540baee3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, karadeniz, i̇stanbul, recep tayyip erdoğan, romanya, nicusor dan
türkiye, karadeniz, i̇stanbul, recep tayyip erdoğan, romanya, nicusor dan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Dan ile görüştü: İkili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konular ele alındı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile görüşmesinde, Karadeniz ile ilgili konularda Türkiye ile Romanya'nın yakın işbirliği içinde olmasını önemsediklerini belirtti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Dan ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede liderlerin, Türkiye-Romanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldığı kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye olarak iki ülkenin ticaret, savunma, güvenlik başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini önemsediğimizi, ilişkileri geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceğimizi ifade ettiği kaydedildi.
Görüşmede Erdoğan'ın Karadeniz ile ilgili konularda Türkiye ile Romanya’nın yakın iş birliği içinde olmasının önemsendiği, Türkiye’nin kıyıdaş ülkelerle eş güdüm halinde Karadeniz’de güvenliğin sağlanması ve korunması konusunda titiz çalışmalar yürüttüğünü belirttiği aktarıldı.
Erdoğan görüşmede ayrıca İran'da barışın tesisi konusundaki olumlu gelişmelerin Ukrayna çatışmasının sona ermesi hususunda da sağlanması için de Türkiye'nin yoğun çaba gösterdiğini vurguladığı dile getirildi.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.