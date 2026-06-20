https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/cumhurbaskani-erdogan-romanya-cumhurbaskani-dan-ile-gorustu-ikili-iliskiler-ile-bolgesel-ve-kuresel-1106662191.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Dan ile görüştü: İkili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konular ele alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Dan ile görüştü: İkili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konular ele alındı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile görüşmesinde, Karadeniz ile ilgili konularda Türkiye ile Romanya'nın yakın işbirliği... 20.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-20T17:47+0300

2026-06-20T17:47+0300

2026-06-20T17:47+0300

poli̇ti̇ka

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karadeniz

i̇stanbul

recep tayyip erdoğan

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nicusor dan

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Dan ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi.Görüşmede liderlerin, Türkiye-Romanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldığı kaydedildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye olarak iki ülkenin ticaret, savunma, güvenlik başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini önemsediğimizi, ilişkileri geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceğimizi ifade ettiği kaydedildi.Görüşmede Erdoğan'ın Karadeniz ile ilgili konularda Türkiye ile Romanya’nın yakın iş birliği içinde olmasının önemsendiği, Türkiye’nin kıyıdaş ülkelerle eş güdüm halinde Karadeniz’de güvenliğin sağlanması ve korunması konusunda titiz çalışmalar yürüttüğünü belirttiği aktarıldı.Erdoğan görüşmede ayrıca İran'da barışın tesisi konusundaki olumlu gelişmelerin Ukrayna çatışmasının sona ermesi hususunda da sağlanması için de Türkiye'nin yoğun çaba gösterdiğini vurguladığı dile getirildi.Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/erdogan-sahada-guclu-olmayan-masada-kendine-yer-bulamiyor-1106659546.html

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türkiye, karadeniz, i̇stanbul, recep tayyip erdoğan, romanya, nicusor dan