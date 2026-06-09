https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/almanya-ve-fransa-ortak-savas-ucagi-projesini-iptal-etti-1106363457.html

Almanya ve Fransa ortak savaş uçağı projesini iptal etti

Almanya ve Fransa ortak savaş uçağı projesini iptal etti

Sputnik Türkiye

ABD basını, Almanya ve Fransa'nın yeni nesil savaş uçağı geliştirilmesini hedefleyen ortak savunma projesini sonlandırma kararı aldığını duyurdu. 09.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-09T13:09+0300

2026-06-09T13:09+0300

2026-06-09T13:09+0300

dünya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104235/45/1042354513_0:0:1931:1086_1920x0_80_0_0_780de7dfa3a8164fc96ef62c42fe676a.jpg

Almanya ve Fransa, yeni nesil savaş uçağı geliştirilmesini hedefleyen ortak savunma projesini sonlandırma kararı aldığı ABD basınında gündem oldu. Kararın, projede yer alan ana sanayi ortakları arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlıkların çözülememesi üzerine alındığı öne sürüldü.Batı basınına yansıyan ve kaynak olarak Alman hükümet kaynakları gösterilen haberde, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen hafta Karadağ'da düzenlenen AB-Batı Balkanlar Zirvesi kapsamında bir araya gelerek projeyi değerlendirdi.Görüşmede, projede yer alan şirketler arasında yaşanan anlaşmazlıkların ele alındığı belirtilirken, iki liderin mevcut şartlarda ortak savaş uçağı programının sürdürülmemesi yönünde mutabakata vardığı ifade edildi.Macron'un ofisinden yapılan açıklamada, liderlerin projeyi kapsamlı şekilde değerlendirdiği ve Fransa merkezli Dassault Aviation ile Almanya ve İspanya'nın da içinde bulunduğu Airbus arasında bir uzlaşı sağlanamamasından dolayı üzüntü duydukları kaydedildi.2017 yılında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından başlatılan proje, Avrupa'nın savunma alanındaki en büyük ortak girişimlerinden biri olarak görülüyordu.İspanya'nın da dahil olduğu ve toplam büyüklüğünün yaklaşık 100 milyar euro olduğu belirtilen programın sona erdirilmesiyle birlikte, Avrupa'nın ortak savunma sanayi projelerinde karşılaştığı yapısal zorluklar yeniden gündeme geldi.Fransa Cumhurbaşkanlığı ise açıklamasında, Fransa'nın Almanya ile savunma alanındaki iş birliğine ve Avrupa ülkeleri arasındaki ortak projelere verdiği desteğin sürdüğünü vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/pistorius-kievde-almanya-ve-ukrayna-rusyaya-yonelik-teror-eylemleri-planliyor-1105671343.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60