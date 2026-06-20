https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/abd-ozel-temsilcisi-witkoff-nukleer-gorusmeler-icin-isvicre-yolunda-1106656590.html
'ABD Özel Temsilcisi Witkoff nükleer görüşmeler için İsviçre yolunda'
'ABD Özel Temsilcisi Witkoff nükleer görüşmeler için İsviçre yolunda'
Sputnik Türkiye
ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, ABD ile İran arasında gerçekleştirilmesi planlanan nükleer anlaşma müzakerelerinin ilk aşaması için İsviçre'ye gideceği... 20.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-20T03:46+0300
2026-06-20T03:46+0300
2026-06-20T03:46+0300
dünya
abd
steve witkoff
jared kushner
donald trump
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i̇ran
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ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, ABD ile İran arasında yapılması öngörülen nükleer anlaşma görüşmelerinin ilk turu kapsamında İsviçre'ye doğru yola çıktığı bildirildi.Axios internet sitesinin ismi belirtilmeyen ABD'li yetkiliden aktardığı bilgilere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın ise şu anda zaten İsviçre'de bulunduğunu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/isvicredeki-abd-iran-gorusmesi-iptal-edildi-zaten-anlasma-uzaktan-imzalandi-1106632392.html
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abd, steve witkoff, jared kushner, donald trump, i̇sviçre, i̇ran
abd, steve witkoff, jared kushner, donald trump, i̇sviçre, i̇ran
'ABD Özel Temsilcisi Witkoff nükleer görüşmeler için İsviçre yolunda'
ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, ABD ile İran arasında gerçekleştirilmesi planlanan nükleer anlaşma müzakerelerinin ilk aşaması için İsviçre'ye gideceği, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın ise halihazırda ülkede bulunduğu bildirildi.
ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, ABD ile İran arasında yapılması öngörülen nükleer anlaşma görüşmelerinin ilk turu kapsamında İsviçre'ye doğru yola çıktığı bildirildi.
Axios internet sitesinin ismi belirtilmeyen ABD'li yetkiliden aktardığı bilgilere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın ise şu anda zaten İsviçre'de bulunduğunu ifade edildi.