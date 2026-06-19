https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/isvicredeki-abd-iran-gorusmesi-iptal-edildi-zaten-anlasma-uzaktan-imzalandi-1106632392.html

İsviçre’deki ABD-İran görüşmesi iptal edildi: 'Zaten anlaşma uzaktan imzalandı'

İsviçre’deki ABD-İran görüşmesi iptal edildi: 'Zaten anlaşma uzaktan imzalandı'

Sputnik Türkiye

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İran arasında Bürgenstock kentinde yapılması planlanan kritik görüşmelerin iptal edildiğini duyurdu. Beyaz Saray, Başkan... 19.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-19T08:33+0300

2026-06-19T08:33+0300

2026-06-19T08:32+0300

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abbas arakçi

i̇sviçre dışişleri bakanlığı'

uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

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İsviçre diplomatik kaynaklarının Batı medyasına yaptığı açıklamaya göre, ABD ve İran heyetleri arasında cuma günü gerçekleşmesi beklenen müzakereler yapılmayacak.Heyetlerin programı değiştiBeyaz Saray, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in İran ile mutabakat zaptı imzalamak üzere İsviçre’ye yapacağı seyahati iptal ettiğini doğruladı. Washington yönetimi, imza töreninin iptaline rağmen Tahran ile teknik düzeydeki müzakerelerin bir an önce başlamasını istediklerini belirtti. ABD tarafı daha önce yaptığı açıklamada, seyahat takviminin Tahran heyetinin varış saatine göre netleşeceğini duyurmuştu.İran Dışişleri Bakanlığı, sürecin gidişatına ilişkin farklı bir ayrıntı paylaştı. Yapılan açıklamada, iki ülke devlet başkanlarının mutabakat metnini zaten uzaktan imzaladığı, bu nedenle İsviçre'de resmi bir imza töreni düzenlenmesine ihtiyaç kalmadığı ifade edildi. Bununla birlikte Tahran, ABD ile yapılacak sonraki görüşmelere katılma planlarının sürdüğünü vurguladı.18 Haziran mutabakatı neleri kapsıyor?İki ülke, 28 Şubat'ta başlayan askeri çatışmaları sonlandırmak adına 18 Haziran gecesi uzaktan bir mutabakat zaptına imza atmıştı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bu anlaşmanın İsrail'in Lübnan'daki operasyonları da dahil olmak üzere tüm cephelerdeki askeri faaliyetleri derhal durdurmayı hedeflediğini açıklamıştı.Tarafların birbirlerinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeyi taahhüt ettiği mutabakatın öne çıkan maddeleri şunlar:ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, nihai anlaşmanın taslağını oluşturacak 60 günlük müzakere sürecinin perşembe günü itibarıyla resmen başladığını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/ab-zirvesinde-catlak-rusya-ile-muzakere-konusu-liderleri-ikiye-boldu-1106631326.html

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abd, i̇ran, i̇sviçre, j.d. vance, abbas arakçi, i̇sviçre dışişleri bakanlığı', uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)