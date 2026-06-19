https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/zelenskiyden-lukasenkoya-tehdit-o-yapmazsa-biz-yapacagiz-1106653766.html
Zelenskiy’den Lukaşenko’ya tehdit: O yapmazsa biz yapacağız
Zelenskiy’den Lukaşenko’ya tehdit: O yapmazsa biz yapacağız
Sputnik Türkiye
Vladimir Zelenskiy, Belarus sınırında bulunan ve “ateşi koordine ettiğini” öne sürdüğü askeri teçhizatın kaldırılmaması halinde bu sistemleri vuracaklarını... 19.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-19T21:17+0300
2026-06-19T21:17+0300
2026-06-19T21:21+0300
dünya
vladimir zelenskiy
aleksandr lukaşenko
ukrayna
askeri teçhizat
belarus
bryansk
rusya
al arabiya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/11/1106587957_0:0:1183:665_1920x0_80_0_0_497ce4bf4003ffd0f7cbe09aa738ba22.png
Zelenskiy’in Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’ya yönelik tehditkar açıklamaları, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Bryansk bölgesinde Belaruslu çocukları taşıyan bir otobüse düzenlediği İHA saldırısından kısa süre sonra geldi. Zelenskiy, Ukrayna sınırına komşu Belarus topraklarında konuşlu askeri teçhizatların hedef alınabileceğini belirtti.Gazetecilere konuşan Zelenskiy, “Lukaşenko’nun topraklarında, Ukrayna ile sınır komşusu iki bölgede ateşi koordine eden teçhizat bulunuyor. Bu sistemleri oradan kaldırsın ya da devre dışı bıraksın. Bunun için bir haftanın kendisine yeteceğini düşünüyorum. Eğer o yapmazsa, biz yaparız” ifadelerini kullandı.Belarus lideri Lukaşenko kısa bir süre önce Al Arabiya English kanalına verdiği röportajda, Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmanın Belarus topraklarına sıçramasının “kesinlikle kabul edilemez” olduğunu vurgulamıştı.17 Haziran’da Rusya'nın Bryansk bölgesinde yaşanan olayda, Ukrayna ordusuna ait uçak tipi bir insansız hava aracı (İHA), tatil için Gelencik’e giden Gomel çocuk futbol takımını taşıyan otobüsü hedef almıştı. Bryansk Bölgesi Vali Vekili Yegor Kovalçuk, saldırıda çocuklara eşlik eden bir kadının hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Belarus Sağlık Bakanlığı ise saldırıda altısı çocuk olmak üzere toplam sekiz kişinin yaralandığını ve tedavilerinin sürdüğünü bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/donbassta-stratejik-oneme-sahip-bir-yerlesim-rusyanin-kontrolunde-ukraynaya-ait-askeri-hedefler-1106646213.html
ukrayna
belarus
bryansk
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/11/1106587957_39:0:1079:780_1920x0_80_0_0_4ae8fca8ccbb216b8f4b300be357e988.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vladimir zelenskiy, aleksandr lukaşenko, ukrayna, askeri teçhizat, belarus, bryansk, rusya, al arabiya
vladimir zelenskiy, aleksandr lukaşenko, ukrayna, askeri teçhizat, belarus, bryansk, rusya, al arabiya
Zelenskiy’den Lukaşenko’ya tehdit: O yapmazsa biz yapacağız
21:17 19.06.2026 (güncellendi: 21:21 19.06.2026)
Vladimir Zelenskiy, Belarus sınırında bulunan ve “ateşi koordine ettiğini” öne sürdüğü askeri teçhizatın kaldırılmaması halinde bu sistemleri vuracaklarını açıklayarak Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko’yu tehdit etti.
Zelenskiy’in Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’ya yönelik tehditkar açıklamaları, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Bryansk bölgesinde Belaruslu çocukları taşıyan bir otobüse düzenlediği İHA saldırısından kısa süre sonra geldi. Zelenskiy, Ukrayna sınırına komşu Belarus topraklarında konuşlu askeri teçhizatların hedef alınabileceğini belirtti.
Gazetecilere konuşan Zelenskiy, “Lukaşenko’nun topraklarında, Ukrayna ile sınır komşusu iki bölgede ateşi koordine eden teçhizat bulunuyor. Bu sistemleri oradan kaldırsın ya da devre dışı bıraksın. Bunun için bir haftanın kendisine yeteceğini düşünüyorum. Eğer o yapmazsa, biz yaparız” ifadelerini kullandı.
Belarus lideri Lukaşenko kısa bir süre önce Al Arabiya English kanalına verdiği röportajda, Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmanın Belarus topraklarına sıçramasının “kesinlikle kabul edilemez” olduğunu vurgulamıştı.
17 Haziran’da Rusya'nın Bryansk bölgesinde yaşanan olayda, Ukrayna ordusuna ait uçak tipi bir insansız hava aracı (İHA), tatil için Gelencik’e giden Gomel çocuk futbol takımını taşıyan otobüsü hedef almıştı. Bryansk Bölgesi Vali Vekili Yegor Kovalçuk, saldırıda çocuklara eşlik eden bir kadının hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Belarus Sağlık Bakanlığı ise saldırıda altısı çocuk olmak üzere toplam sekiz kişinin yaralandığını ve tedavilerinin sürdüğünü bildirmişti.