https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/zelenskiyden-lukasenkoya-tehdit-o-yapmazsa-biz-yapacagiz-1106653766.html

Zelenskiy’den Lukaşenko’ya tehdit: O yapmazsa biz yapacağız

Zelenskiy’den Lukaşenko’ya tehdit: O yapmazsa biz yapacağız

Sputnik Türkiye

Vladimir Zelenskiy, Belarus sınırında bulunan ve “ateşi koordine ettiğini” öne sürdüğü askeri teçhizatın kaldırılmaması halinde bu sistemleri vuracaklarını... 19.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-19T21:17+0300

2026-06-19T21:17+0300

2026-06-19T21:21+0300

dünya

vladimir zelenskiy

aleksandr lukaşenko

ukrayna

askeri teçhizat

belarus

bryansk

rusya

al arabiya

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Zelenskiy’in Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’ya yönelik tehditkar açıklamaları, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Bryansk bölgesinde Belaruslu çocukları taşıyan bir otobüse düzenlediği İHA saldırısından kısa süre sonra geldi. Zelenskiy, Ukrayna sınırına komşu Belarus topraklarında konuşlu askeri teçhizatların hedef alınabileceğini belirtti.Gazetecilere konuşan Zelenskiy, “Lukaşenko’nun topraklarında, Ukrayna ile sınır komşusu iki bölgede ateşi koordine eden teçhizat bulunuyor. Bu sistemleri oradan kaldırsın ya da devre dışı bıraksın. Bunun için bir haftanın kendisine yeteceğini düşünüyorum. Eğer o yapmazsa, biz yaparız” ifadelerini kullandı.Belarus lideri Lukaşenko kısa bir süre önce Al Arabiya English kanalına verdiği röportajda, Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmanın Belarus topraklarına sıçramasının “kesinlikle kabul edilemez” olduğunu vurgulamıştı.17 Haziran’da Rusya'nın Bryansk bölgesinde yaşanan olayda, Ukrayna ordusuna ait uçak tipi bir insansız hava aracı (İHA), tatil için Gelencik’e giden Gomel çocuk futbol takımını taşıyan otobüsü hedef almıştı. Bryansk Bölgesi Vali Vekili Yegor Kovalçuk, saldırıda çocuklara eşlik eden bir kadının hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Belarus Sağlık Bakanlığı ise saldırıda altısı çocuk olmak üzere toplam sekiz kişinin yaralandığını ve tedavilerinin sürdüğünü bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/donbassta-stratejik-oneme-sahip-bir-yerlesim-rusyanin-kontrolunde-ukraynaya-ait-askeri-hedefler-1106646213.html

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vladimir zelenskiy, aleksandr lukaşenko, ukrayna, askeri teçhizat, belarus, bryansk, rusya, al arabiya