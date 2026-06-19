https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/donbassta-stratejik-oneme-sahip-bir-yerlesim-rusyanin-kontrolunde-ukraynaya-ait-askeri-hedefler-1106646213.html

Donbass’ta stratejik öneme sahip bir yerleşim Rusya’nın kontrolünde: Ukrayna'ya ait askeri hedefler vuruldu

Donbass’ta stratejik öneme sahip bir yerleşim Rusya’nın kontrolünde: Ukrayna'ya ait askeri hedefler vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, 13-19 Haziran tarihleri arasında Ukrayna’nın Rusya topraklarındaki sivil tesislere yönelik gerçekleştirdiği saldırılara misilleme... 19.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-19T15:30+0300

2026-06-19T15:30+0300

2026-06-19T15:28+0300

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ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, son bir hafta içerisinde yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) ile bir yoğun ve altı grup saldırısı gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Operasyonlar neticesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan yakıt ve enerji altyapısı, askeri sanayi tesisleri, kara ve deniz ulaşım altyapısı, askeri hava üsleri, mühimmat ve yakıt depoları ile uzun menzilli İHA'ların montaj, depolama ve fırlatılma merkezlerinin vurulduğu kaydedildi. Ayrıca Ukrayna silahlı oluşumları ile yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktalarının da hedef alındığı bildirildi.Son bir haftada 5 yerleşim Rusya'nın kontrolüne geçtiUkrayna ordusu, bir haftalık süreçte 9 bin 525 askerini yitirdi.Haftalık raporda, Rus birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı Artema, Ray-Aleksandrovka, Novıy Donbass ve Kutuzovka yerleşim birimlerinin kontrolünün sağlandığı ifade edildi. Ayrıca son 24 saat içinde Yurkovka yerleşim biriminin ele geçirildiği aktarıldı.Yurkovka'nın stratejik önemiRusya Savunma Bakanlığı, Yurkovka yerleşim biriminin kontrol altına alınmasının askeri operasyonların seyri açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Açıklamada, bu gelişmenin Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Güney’ Askeri Grubu’na Slavyansk yönünde ilerleme imkanı tanıdığı belirtilerek şu detaylar paylaşıldı:Hava savunma sistemlerinin faaliyetleriAçıklamanın son bölümünde, Rus hava savunma sistemlerinin son bir haftadaki faaliyetlerine ilişkin teknik verilere yer verildi. Buna göre, Ukrayna tarafına ait şu askeri unsurların düşürüldüğü bildirildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/kiev-rejiminin-moskovaya-dunku-iha-saldirisinda-8-yasindaki-bir-cocuk-oldu-1106645355.html

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ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti

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rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat