https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/donbassta-stratejik-oneme-sahip-bir-yerlesim-rusyanin-kontrolunde-ukraynaya-ait-askeri-hedefler-1106646213.html
Donbass’ta stratejik öneme sahip bir yerleşim Rusya’nın kontrolünde: Ukrayna'ya ait askeri hedefler vuruldu
Donbass’ta stratejik öneme sahip bir yerleşim Rusya’nın kontrolünde: Ukrayna'ya ait askeri hedefler vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, 13-19 Haziran tarihleri arasında Ukrayna’nın Rusya topraklarındaki sivil tesislere yönelik gerçekleştirdiği saldırılara misilleme... 19.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-19T15:30+0300
2026-06-19T15:30+0300
2026-06-19T15:28+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/04/1106253733_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_51993336fc01b2ecc6b73933e39cd6bb.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, son bir hafta içerisinde yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) ile bir yoğun ve altı grup saldırısı gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Operasyonlar neticesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan yakıt ve enerji altyapısı, askeri sanayi tesisleri, kara ve deniz ulaşım altyapısı, askeri hava üsleri, mühimmat ve yakıt depoları ile uzun menzilli İHA'ların montaj, depolama ve fırlatılma merkezlerinin vurulduğu kaydedildi. Ayrıca Ukrayna silahlı oluşumları ile yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktalarının da hedef alındığı bildirildi.Son bir haftada 5 yerleşim Rusya'nın kontrolüne geçtiUkrayna ordusu, bir haftalık süreçte 9 bin 525 askerini yitirdi.Haftalık raporda, Rus birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı Artema, Ray-Aleksandrovka, Novıy Donbass ve Kutuzovka yerleşim birimlerinin kontrolünün sağlandığı ifade edildi. Ayrıca son 24 saat içinde Yurkovka yerleşim biriminin ele geçirildiği aktarıldı.Yurkovka'nın stratejik önemiRusya Savunma Bakanlığı, Yurkovka yerleşim biriminin kontrol altına alınmasının askeri operasyonların seyri açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Açıklamada, bu gelişmenin Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Güney’ Askeri Grubu’na Slavyansk yönünde ilerleme imkanı tanıdığı belirtilerek şu detaylar paylaşıldı:Hava savunma sistemlerinin faaliyetleriAçıklamanın son bölümünde, Rus hava savunma sistemlerinin son bir haftadaki faaliyetlerine ilişkin teknik verilere yer verildi. Buna göre, Ukrayna tarafına ait şu askeri unsurların düşürüldüğü bildirildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/kiev-rejiminin-moskovaya-dunku-iha-saldirisinda-8-yasindaki-bir-cocuk-oldu-1106645355.html
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/04/1106253733_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d218af7389c66f00e0dc484cd2084722.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
Donbass’ta stratejik öneme sahip bir yerleşim Rusya’nın kontrolünde: Ukrayna'ya ait askeri hedefler vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, 13-19 Haziran tarihleri arasında Ukrayna’nın Rusya topraklarındaki sivil tesislere yönelik gerçekleştirdiği saldırılara misilleme olarak geniş kapsamlı operasyonlar düzenlendiğini duyurdu. Bakanlık, stratejik öneme sahip bir yerleşim biriminin kontrolünün sağlandığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, son bir hafta içerisinde yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) ile bir yoğun ve altı grup saldırısı gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“13-19 Haziran tarihleri arasında, Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki sivil nesnelere yönelik terör saldırılarına yanıt olarak, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından yüksek hassasiyetli silahlar ve saldırı amaçlı insansız hava araçlarıyla bir yoğun ve altı grup saldırısı düzenlendi.”
Operasyonlar neticesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan yakıt ve enerji altyapısı, askeri sanayi tesisleri, kara ve deniz ulaşım altyapısı, askeri hava üsleri, mühimmat ve yakıt depoları ile uzun menzilli İHA'ların montaj, depolama ve fırlatılma merkezlerinin vurulduğu kaydedildi. Ayrıca Ukrayna silahlı oluşumları ile yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktalarının da hedef alındığı bildirildi.
Son bir haftada 5 yerleşim Rusya'nın kontrolüne geçti
Ukrayna ordusu, bir haftalık süreçte 9 bin 525 askerini yitirdi.
Haftalık raporda, Rus birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı Artema, Ray-Aleksandrovka, Novıy Donbass ve Kutuzovka yerleşim birimlerinin kontrolünün sağlandığı ifade edildi. Ayrıca son 24 saat içinde Yurkovka yerleşim biriminin ele geçirildiği aktarıldı.
Yurkovka'nın stratejik önemi
Rusya Savunma Bakanlığı, Yurkovka yerleşim biriminin kontrol altına alınmasının askeri operasyonların seyri açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Açıklamada, bu gelişmenin Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Güney’ Askeri Grubu’na Slavyansk yönünde ilerleme imkanı tanıdığı belirtilerek şu detaylar paylaşıldı:
“Yurkovka yerleşim birimi, Donetsk'in en büyük iki şehri olan Slavyansk ve Kramatorsk'a yaklaşık 10 kilometre mesafede yer alıyor. Bu durum, 'Güney' Birlik Grubuna bağlı taarruz unsurlarına, özel askeri operasyonun Slavyansk yönündeki başarılarını geliştirme ve ilerleme fırsatı sunuyor.”
Hava savunma sistemlerinin faaliyetleri
Açıklamanın son bölümünde, Rus hava savunma sistemlerinin son bir haftadaki faaliyetlerine ilişkin teknik verilere yer verildi. Buna göre, Ukrayna tarafına ait şu askeri unsurların düşürüldüğü bildirildi:
89
adet güdümlü uçak bombası,
5
adet ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sistemi mühimmatı,
8
adet "Flamingo" tipi karadan fırlatılan seyir füzesi,
3.909
adet uçak tipi insansız hava aracı (İHA).