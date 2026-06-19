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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/zaharova-politiconun-lavrovun-makalesini-yayinlamayi-reddetmesine-tepki-gosterdi-1106646077.html
Zaharova, Politico'nun Lavrov'un makalesini yayınlamayı reddetmesine tepki gösterdi
Zaharova, Politico'nun Lavrov'un makalesini yayınlamayı reddetmesine tepki gösterdi
Sputnik Türkiye
Politico Europe'un Lavrov'un makalesini son anda yayından çekmesine tepki gösteren Zaharova, bu tutumun Avrupa'nın demoktasi ve ifade özgürlüğü söylemleriyle... 19.06.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Politico Europe gazetesinin Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un makalesini yayınlamayı reddetmesini sert bir dille eleştirdi. Rus basınına konuşan Zaharova, bu durumu AB'nin Rusya kaynaklı bilgilere uyguladığı bir abluka olarak niteledi.Zaharova, söz konusu kararın Avrupa'nın demokrasi ve ifade özgürlüğü konusundaki söylemleriyle çeliştiğini vurgulayarak "Demokrasi, ifade özgürlüğü ve fikir çoğulculuğu çağrısında bulunan kolektif Brüksel'in, Rusya'dan gelen bilgileri fiilen engellediğine dair doğrudan kanıtlara sahip olduk" ifadelerini kullandı.Lavrov'un makalesinin güvenlik bağlamında genel olarak Ukrayna ve Avrupa'daki duruma odaklandığını da kaydeden Rus Sözcü, "AB ülkelerindeki üst düzey devlet adamlarından toplum temsilcilerine kadar siyasi çevrelerin tamamı, 'müzakere masasındaki yerlerini düşündüklerini' ve krizin çözümünün 'kendileri olmadan imkansız olduğunu' iddia eden açıklamalar yapıyor" diye ekledi.Bu gelişme, Moskova ve Brüksel arasındaki medya ve bilgi akışı alanındaki gerilimin son örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/rus-dis-istihbarati-abnin-ukraynaya-reva-gordugu-tek-rol-top-yemi-olmak-1106641181.html
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haberler, avrupa, brüksel, rusya, ukrayna, ab, sergey lavrov, mariya zaharova
haberler, avrupa, brüksel, rusya, ukrayna, ab, sergey lavrov, mariya zaharova

Zaharova, Politico'nun Lavrov'un makalesini yayınlamayı reddetmesine tepki gösterdi

15:16 19.06.2026
© Sputnik / Russian Foreign Ministry / Multimedya arşivine gidinIn this handout photo released by the Russian Foreign Ministry, Russian Foreign Ministry’s spokeswoman Maria Zakharova attends her weekly briefing in Moscow, Russia
In this handout photo released by the Russian Foreign Ministry, Russian Foreign Ministry’s spokeswoman Maria Zakharova attends her weekly briefing in Moscow, Russia - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
© Sputnik / Russian Foreign Ministry
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Politico Europe'un Lavrov'un makalesini son anda yayından çekmesine tepki gösteren Zaharova, bu tutumun Avrupa'nın demoktasi ve ifade özgürlüğü söylemleriyle tezat oluşturduğuna dikkat çekti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Politico Europe gazetesinin Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un makalesini yayınlamayı reddetmesini sert bir dille eleştirdi.

Rus basınına konuşan Zaharova, bu durumu AB'nin Rusya kaynaklı bilgilere uyguladığı bir abluka olarak niteledi.

Zaharova, söz konusu kararın Avrupa'nın demokrasi ve ifade özgürlüğü konusundaki söylemleriyle çeliştiğini vurgulayarak "Demokrasi, ifade özgürlüğü ve fikir çoğulculuğu çağrısında bulunan kolektif Brüksel'in, Rusya'dan gelen bilgileri fiilen engellediğine dair doğrudan kanıtlara sahip olduk" ifadelerini kullandı.

Lavrov'un makalesinin güvenlik bağlamında genel olarak Ukrayna ve Avrupa'daki duruma odaklandığını da kaydeden Rus Sözcü, "AB ülkelerindeki üst düzey devlet adamlarından toplum temsilcilerine kadar siyasi çevrelerin tamamı, 'müzakere masasındaki yerlerini düşündüklerini' ve krizin çözümünün 'kendileri olmadan imkansız olduğunu' iddia eden açıklamalar yapıyor" diye ekledi.

Bu gelişme, Moskova ve Brüksel arasındaki medya ve bilgi akışı alanındaki gerilimin son örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti.
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