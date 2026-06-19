Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Politico Europe gazetesinin Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un makalesini yayınlamayı reddetmesini sert bir dille eleştirdi.



Rus basınına konuşan Zaharova, bu durumu AB'nin Rusya kaynaklı bilgilere uyguladığı bir abluka olarak niteledi.



Zaharova, söz konusu kararın Avrupa'nın demokrasi ve ifade özgürlüğü konusundaki söylemleriyle çeliştiğini vurgulayarak "Demokrasi, ifade özgürlüğü ve fikir çoğulculuğu çağrısında bulunan kolektif Brüksel'in, Rusya'dan gelen bilgileri fiilen engellediğine dair doğrudan kanıtlara sahip olduk" ifadelerini kullandı.



Lavrov'un makalesinin güvenlik bağlamında genel olarak Ukrayna ve Avrupa'daki duruma odaklandığını da kaydeden Rus Sözcü, "AB ülkelerindeki üst düzey devlet adamlarından toplum temsilcilerine kadar siyasi çevrelerin tamamı, 'müzakere masasındaki yerlerini düşündüklerini' ve krizin çözümünün 'kendileri olmadan imkansız olduğunu' iddia eden açıklamalar yapıyor" diye ekledi.



Bu gelişme, Moskova ve Brüksel arasındaki medya ve bilgi akışı alanındaki gerilimin son örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti.