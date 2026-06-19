https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/rus-dis-istihbarati-abnin-ukraynaya-reva-gordugu-tek-rol-top-yemi-olmak-1106641181.html

Rus Dış İstihbaratı: AB'nin Ukrayna'ya reva gördüğü tek rol 'top yemi' olmak

Rus Dış İstihbaratı: AB'nin Ukrayna'ya reva gördüğü tek rol 'top yemi' olmak

Sputnik Türkiye

AB'nin Kiev'i üyelik vaatleriyle oyaladığının altını çizen SVR, Ukrayna'nın Avrupa başkentlerinde 'top yemi' olarak görüldüğünü belirtti. 19.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-19T13:19+0300

2026-06-19T13:19+0300

2026-06-19T13:19+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

rusya

rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)

ab

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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), AB'nin Ukrayna'ya yönelik entegrasyon vaatlerinin gerçeği yansıtmadığını ve ülkenin AB üyeliğinin orta vadede tamamen imkansız olduğunu vurguladı.SVR, AB yetkililerinin kapalı kapılar ardında Ukrayna'nın birliğe dahil edilmesinin ekonomideki çöküş, yolsuzluk ve devam eden silahlı çatışma gibi nedenlerle mümkün olmadığını açıkça ifade ettiğini belirtti. Rus istihbaratı, Avrupalı bürokratların bu gerçeği bilmelerine rağmen 'aydınlık gelecek' söylemleriyle Ukraynalıları oyalamaya devam ettiklerinin altını çizdi.Ukrayna için biçilen rolSVR'nin raporunda, Avrupa'nın Ukrayna'ya yönelik gerçek niyetinin üyeliğe hazırlık değil, ülkeyi bir araç olarak kullanmak olduğu kaydedildi.Avrupa'nın Ukrayna halkına reva gördüğü tek kaderin, Rusya ile mücadelede 'top yemi' olarak kullanılmak olduğunu belirten SVR, bu durumun halk tarafından geç fark edildiğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/ab-zirvesinde-catlak-rusya-ile-muzakere-konusu-liderleri-ikiye-boldu-1106631326.html

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