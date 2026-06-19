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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/rus-dis-istihbarati-abnin-ukraynaya-reva-gordugu-tek-rol-top-yemi-olmak-1106641181.html
Rus Dış İstihbaratı: AB'nin Ukrayna'ya reva gördüğü tek rol 'top yemi' olmak
Rus Dış İstihbaratı: AB'nin Ukrayna'ya reva gördüğü tek rol 'top yemi' olmak
Sputnik Türkiye
AB'nin Kiev'i üyelik vaatleriyle oyaladığının altını çizen SVR, Ukrayna'nın Avrupa başkentlerinde 'top yemi' olarak görüldüğünü belirtti. 19.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-19T13:19+0300
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), AB'nin Ukrayna'ya yönelik entegrasyon vaatlerinin gerçeği yansıtmadığını ve ülkenin AB üyeliğinin orta vadede tamamen imkansız olduğunu vurguladı.SVR, AB yetkililerinin kapalı kapılar ardında Ukrayna'nın birliğe dahil edilmesinin ekonomideki çöküş, yolsuzluk ve devam eden silahlı çatışma gibi nedenlerle mümkün olmadığını açıkça ifade ettiğini belirtti. Rus istihbaratı, Avrupalı bürokratların bu gerçeği bilmelerine rağmen 'aydınlık gelecek' söylemleriyle Ukraynalıları oyalamaya devam ettiklerinin altını çizdi.Ukrayna için biçilen rolSVR'nin raporunda, Avrupa'nın Ukrayna'ya yönelik gerçek niyetinin üyeliğe hazırlık değil, ülkeyi bir araç olarak kullanmak olduğu kaydedildi.Avrupa'nın Ukrayna halkına reva gördüğü tek kaderin, Rusya ile mücadelede 'top yemi' olarak kullanılmak olduğunu belirten SVR, bu durumun halk tarafından geç fark edildiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/ab-zirvesinde-catlak-rusya-ile-muzakere-konusu-liderleri-ikiye-boldu-1106631326.html
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ukrayna, rusya, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), ab
ukrayna, rusya, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), ab

Rus Dış İstihbaratı: AB'nin Ukrayna'ya reva gördüğü tek rol 'top yemi' olmak

13:19 19.06.2026
© AP Photo / Andrew KravchenkoA view of Independence Square in Kiev, Ukraine. File photo
A view of Independence Square in Kiev, Ukraine. File photo - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Andrew Kravchenko
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AB'nin Kiev'i üyelik vaatleriyle oyaladığının altını çizen SVR, Ukrayna'nın Avrupa başkentlerinde 'top yemi' olarak görüldüğünü belirtti.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), AB'nin Ukrayna'ya yönelik entegrasyon vaatlerinin gerçeği yansıtmadığını ve ülkenin AB üyeliğinin orta vadede tamamen imkansız olduğunu vurguladı.

SVR, AB yetkililerinin kapalı kapılar ardında Ukrayna'nın birliğe dahil edilmesinin ekonomideki çöküş, yolsuzluk ve devam eden silahlı çatışma gibi nedenlerle mümkün olmadığını açıkça ifade ettiğini belirtti.

Rus istihbaratı, Avrupalı bürokratların bu gerçeği bilmelerine rağmen 'aydınlık gelecek' söylemleriyle Ukraynalıları oyalamaya devam ettiklerinin altını çizdi.

Ukrayna için biçilen rol

SVR'nin raporunda, Avrupa'nın Ukrayna'ya yönelik gerçek niyetinin üyeliğe hazırlık değil, ülkeyi bir araç olarak kullanmak olduğu kaydedildi.

Avrupa'nın Ukrayna halkına reva gördüğü tek kaderin, Rusya ile mücadelede 'top yemi' olarak kullanılmak olduğunu belirten SVR, bu durumun halk tarafından geç fark edildiğini vurguladı.
Rusya-AB bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
UKRAYNA KRİZİ
AB zirvesinde çatlak: Rusya ile müzakere konusu liderleri ikiye böldü
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