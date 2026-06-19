Rus Dış İstihbaratı: AB'nin Ukrayna'ya reva gördüğü tek rol 'top yemi' olmak
© AP Photo / Andrew KravchenkoA view of Independence Square in Kiev, Ukraine. File photo
© AP Photo / Andrew Kravchenko
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AB'nin Kiev'i üyelik vaatleriyle oyaladığının altını çizen SVR, Ukrayna'nın Avrupa başkentlerinde 'top yemi' olarak görüldüğünü belirtti.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), AB'nin Ukrayna'ya yönelik entegrasyon vaatlerinin gerçeği yansıtmadığını ve ülkenin AB üyeliğinin orta vadede tamamen imkansız olduğunu vurguladı.
SVR, AB yetkililerinin kapalı kapılar ardında Ukrayna'nın birliğe dahil edilmesinin ekonomideki çöküş, yolsuzluk ve devam eden silahlı çatışma gibi nedenlerle mümkün olmadığını açıkça ifade ettiğini belirtti.
Rus istihbaratı, Avrupalı bürokratların bu gerçeği bilmelerine rağmen 'aydınlık gelecek' söylemleriyle Ukraynalıları oyalamaya devam ettiklerinin altını çizdi.
SVR, AB yetkililerinin kapalı kapılar ardında Ukrayna'nın birliğe dahil edilmesinin ekonomideki çöküş, yolsuzluk ve devam eden silahlı çatışma gibi nedenlerle mümkün olmadığını açıkça ifade ettiğini belirtti.
Rus istihbaratı, Avrupalı bürokratların bu gerçeği bilmelerine rağmen 'aydınlık gelecek' söylemleriyle Ukraynalıları oyalamaya devam ettiklerinin altını çizdi.
Ukrayna için biçilen rol
SVR'nin raporunda, Avrupa'nın Ukrayna'ya yönelik gerçek niyetinin üyeliğe hazırlık değil, ülkeyi bir araç olarak kullanmak olduğu kaydedildi.
Avrupa'nın Ukrayna halkına reva gördüğü tek kaderin, Rusya ile mücadelede 'top yemi' olarak kullanılmak olduğunu belirten SVR, bu durumun halk tarafından geç fark edildiğini vurguladı.
Avrupa'nın Ukrayna halkına reva gördüğü tek kaderin, Rusya ile mücadelede 'top yemi' olarak kullanılmak olduğunu belirten SVR, bu durumun halk tarafından geç fark edildiğini vurguladı.