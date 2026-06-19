YKS nedeniyle meydanlarda maç yayını yapılmayacak

"Aylarca, hatta yıllarca büyük bir emek, sabır ve gayretle bu güne hazırlandınız. Şimdi ise o emeğin karşılığını alma vakti… Kendinize güvenin, sakin olun ve bugüne kadar öğrendiklerinizi en güzel şekilde ortaya koyun. Şunu hiç unutmayın; bu sınav önemli bir eşiktir ama hayatın tamamı değildir. Sizi değerli kılan yalnızca alacağınız puan değil; gösterdiğiniz azim, verdiğiniz emek, kurduğunuz hayaller ve güzel yüreğinizdir. Bu süreçte çocuklarımızın yanında olan kıymetli anne ve babalarımıza, fedakarca emek veren öğretmenlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Ayrıca tüm vatandaşlarımızdan da önemle bir hassasiyet rica ediyorum. Evlatlarımızın emeklerinin karşılığını huzur içerisinde alabilmeleri için sınav öncesinde ve sınav saatlerinde korna çalınmaması, yüksek ses oluşturabilecek davranışlardan kaçınılması ve sessizliğin korunmasına hep birlikte katkı sunalım. Sınava girecek öğrencilerimize Rabbim zihin açıklığı ihsan eylesin; emeklerinizi, gayretlerinizi ve dualarınızı karşılıksız bırakmasın. Her birinizin gönlündeki hayırlı kapıları açsın, bahtınızı ve yolunuzu açık eylesin."