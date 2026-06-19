YKS nedeniyle meydanlarda maç yayını yapılmayacak
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatının ardından harekete geçen valilikler ve belediyeler; YKS nedeniyle gürültü kirliliğini ve ulaşım aksamalarını önlemek amacıyla, meydanlarda kurulacak dev ekranlardaki milli maç yayınlarının iptal edildiğini duyurdu.
Hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde, öğrencilerin huzurlu bir ortamda dinlenebilmeleri, sınav merkezlerine ulaşımda aksama yaşanmaması ve gürültü kirliliğinin önlenmesi amacıyla valilikler ve belediyeler harekete geçti.
Bakanlık talimat yayımladı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin YKS talimatının ardından, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın hafta sonu oynayacağı Dünya Kupası karşılaşması için meydanlarda planlanan dev ekran organizasyonları üst üste iptal edilmeye başlandı.
Farklı illerden gelen iptal kararları ve açıklamalar şu şekildedir:
İzmir Valiliği, 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak YKS nedeniyle aday ve görevlilerin ulaşımını engelleyebilecek, gürültü kirliliğine yol açabilecek etkinliklere izin verilmeyeceğini bildirdi. Bu önlemler kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi, 20 Haziran'da dev ekrandan yayınlanacağı duyurulan Türkiye-Paraguay futbol karşılaşması etkinliğinin iptal edildiğini duyurdu.
Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB), YKS nedeniyle yoğunluk oluşmaması adına Türkiye-Paraguay maçının meydanlarda yayımlanmayacağını açıkladı. Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Takım'ın maçlarının kent meydanlarında dev ekranda yayınlanması uygulamasına, sınav gününe denk gelmesi sebebiyle ara verildi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu gerçekleştirilecek YKS öncesinde öğrencilerin huzurlu bir ortamda dinlenebilmeleri için bir dizi önlem aldı. Bu kapsamda, A Milli Futbol Takımı'nın hafta sonu oynayacağı Dünya Kupası karşılaşması, şehir meydanlarında kurulan dev ekranlardan yayınlanmayacak. Kararın, sınava hazırlanan öğrencilerin motivasyonunu korumak ve kent genelinde oluşabilecek gürültü ile trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla alındığı belirtildi.
Uşak Belediyesi, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Atapark’ta gerçekleştirilmesi planlanan 2026 FIFA Dünya Kupası maçının naklen yayın organizasyonunun iptal edildiğini duyurdu. Kamuoyuna yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bakan Çiftçi'den yüksek ses ve korna uyarısı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek tüm evlatlarımıza gönülden muvaffakiyetler diliyorum." diyerek vatandaşlardan önemli bir ricada bulundu.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
"Aylarca, hatta yıllarca büyük bir emek, sabır ve gayretle bu güne hazırlandınız. Şimdi ise o emeğin karşılığını alma vakti… Kendinize güvenin, sakin olun ve bugüne kadar öğrendiklerinizi en güzel şekilde ortaya koyun. Şunu hiç unutmayın; bu sınav önemli bir eşiktir ama hayatın tamamı değildir. Sizi değerli kılan yalnızca alacağınız puan değil; gösterdiğiniz azim, verdiğiniz emek, kurduğunuz hayaller ve güzel yüreğinizdir. Bu süreçte çocuklarımızın yanında olan kıymetli anne ve babalarımıza, fedakarca emek veren öğretmenlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Ayrıca tüm vatandaşlarımızdan da önemle bir hassasiyet rica ediyorum. Evlatlarımızın emeklerinin karşılığını huzur içerisinde alabilmeleri için sınav öncesinde ve sınav saatlerinde korna çalınmaması, yüksek ses oluşturabilecek davranışlardan kaçınılması ve sessizliğin korunmasına hep birlikte katkı sunalım. Sınava girecek öğrencilerimize Rabbim zihin açıklığı ihsan eylesin; emeklerinizi, gayretlerinizi ve dualarınızı karşılıksız bırakmasın. Her birinizin gönlündeki hayırlı kapıları açsın, bahtınızı ve yolunuzu açık eylesin."