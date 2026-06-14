Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlar doldu taştı, tarihi mekanlarda maç heyecanı yaşandı
09:30 14.06.2026 (güncellendi: 11:35 14.06.2026)
© Muhammed Enes YıldırımTürkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular
© Muhammed Enes Yıldırım
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda 24 yıl aradan sonra yeniden sahne alan A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynadığı grup maçı tüm Türkiye'de büyük heyecana sahne oldu. Futbolseverler sabah saatlerinde meydanlara giderken mücadele dev ekranlardan izlendi. A Milli Takım, D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu.
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nın maçı, tüm Türkiye'ye dev ekranlardan takip edildi.
© Muhammed Enes YıldırımTürkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular
Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular
© Muhammed Enes Yıldırım
Kaş’ta binlerce kişi Türkiye maçını antik tiyatroda izledi
A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynadığı Dünya Kupası maçı, Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan takip edildi. Tarihi tiyatroyu dolduran yüzlerce futbolsever, deniz manzarası eşliğinde Dünya Kupası heyecanını yaşadı
🏟️🇹🇷 Kaş’ta binlerce kişi Türkiye maçını antik tiyatroda izledi— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 14, 2026
📌A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynadığı Dünya Kupası maçı, Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan takip edildi.
⚽️👀Tarihi tiyatroyu dolduran… pic.twitter.com/vSxUB8oCxC
© Mesut KaradumanTürkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular
Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular
© Mesut Karaduman
Meydanlar doldu taştı
Sabahın erken saatlerinden itibaren sahil ve meydanları dolduran vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla milli heyecana ortak oldu.
© Edirne BelediyesiTürkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular
Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular
© Edirne Belediyesi
Türkiye, Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya karşısında mücadele ederken, adeta kırmızı-beyaz bir atmosfer oluştu.
© Mesut KaradumanTürkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular
Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular
© Mesut Karaduman
Kurulan dev ekran önünde toplanan binlerce taraftar, karşılaşma öncesinde marşlar söyleyerek milli takıma destek verdi.
© Lokman İlhanTürkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular
Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular
© Lokman İlhan
Türk bayraklarıyla süslenen alanda vatandaşlar maç saatini büyük bir heyecanla beklerken, çocuklardan yaşlılara kadar her yaştan futbolsever milli maç coşkusunu birlikte yaşadı.
© Esra Bilginİstanbul'da vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaştığı maçı, Fatih Belediyesinin organizasyonuyla Yedikule Hisarı'nda kurulan dev ekrandan izledi.
İstanbul'da vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaştığı maçı, Fatih Belediyesinin organizasyonuyla Yedikule Hisarı'nda kurulan dev ekrandan izledi.
© Esra Bilgin
Fatih'te vatandaşlar, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'na destek vermek için Fatih Belediyesi'nin tarihi Yedikule Hisarı’nda kurduğu dev ekranda maçı izledi.
Kapadokya'da maç heyecanı
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaştığı ilk maç, Kapadokya'da Turkcell tarafından kurulan dev ekrandan izlendi. Nevşehir'in Göreme beldesindeki festival alanına gelen turistler ve vatandaşlar, maçı Turkcell tarafından kurulan dev ekrandan takip etti.
© Behçet AlkanKapadokya'da maç heyecanı
Kapadokya'da maç heyecanı
© Behçet Alkan