https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/turkiyede-milli-mac-heyecani-meydanlar-doldu-tasti-tarihi-mekanlarda-mac-heyecani-yasandi-1106485445.html

Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlar doldu taştı, tarihi mekanlarda maç heyecanı yaşandı

Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlar doldu taştı, tarihi mekanlarda maç heyecanı yaşandı

Sputnik Türkiye

2026 FIFA Dünya Kupası'nda 24 yıl aradan sonra yeniden sahne alan A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynadığı grup maçı tüm Türkiye'de büyük heyecana... 14.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-14T09:30+0300

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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nın maçı, tüm Türkiye'ye dev ekranlardan takip edildi.Kaş’ta binlerce kişi Türkiye maçını antik tiyatroda izlediA Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynadığı Dünya Kupası maçı, Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan takip edildi. Tarihi tiyatroyu dolduran yüzlerce futbolsever, deniz manzarası eşliğinde Dünya Kupası heyecanını yaşadıMeydanlar doldu taştıSabahın erken saatlerinden itibaren sahil ve meydanları dolduran vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla milli heyecana ortak oldu.Türkiye, Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya karşısında mücadele ederken, adeta kırmızı-beyaz bir atmosfer oluştu.Kurulan dev ekran önünde toplanan binlerce taraftar, karşılaşma öncesinde marşlar söyleyerek milli takıma destek verdi.Türk bayraklarıyla süslenen alanda vatandaşlar maç saatini büyük bir heyecanla beklerken, çocuklardan yaşlılara kadar her yaştan futbolsever milli maç coşkusunu birlikte yaşadı.Fatih'te vatandaşlar, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'na destek vermek için Fatih Belediyesi'nin tarihi Yedikule Hisarı’nda kurduğu dev ekranda maçı izledi.Kapadokya'da maç heyecanıA Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaştığı ilk maç, Kapadokya'da Turkcell tarafından kurulan dev ekrandan izlendi. Nevşehir'in Göreme beldesindeki festival alanına gelen turistler ve vatandaşlar, maçı Turkcell tarafından kurulan dev ekrandan takip etti.

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türkiye, milli takım, milli takım, milli takım, ankara, i̇stanbul, i̇zmir