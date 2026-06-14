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Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlar doldu taştı, tarihi mekanlarda maç heyecanı yaşandı
Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlar doldu taştı, tarihi mekanlarda maç heyecanı yaşandı
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda 24 yıl aradan sonra yeniden sahne alan A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynadığı grup maçı tüm Türkiye'de büyük heyecana... 14.06.2026, Sputnik Türkiye
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nın maçı, tüm Türkiye'ye dev ekranlardan takip edildi.Kaş’ta binlerce kişi Türkiye maçını antik tiyatroda izlediA Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynadığı Dünya Kupası maçı, Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan takip edildi. Tarihi tiyatroyu dolduran yüzlerce futbolsever, deniz manzarası eşliğinde Dünya Kupası heyecanını yaşadıMeydanlar doldu taştıSabahın erken saatlerinden itibaren sahil ve meydanları dolduran vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla milli heyecana ortak oldu.Türkiye, Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya karşısında mücadele ederken, adeta kırmızı-beyaz bir atmosfer oluştu.Kurulan dev ekran önünde toplanan binlerce taraftar, karşılaşma öncesinde marşlar söyleyerek milli takıma destek verdi.Türk bayraklarıyla süslenen alanda vatandaşlar maç saatini büyük bir heyecanla beklerken, çocuklardan yaşlılara kadar her yaştan futbolsever milli maç coşkusunu birlikte yaşadı.Fatih'te vatandaşlar, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'na destek vermek için Fatih Belediyesi'nin tarihi Yedikule Hisarı’nda kurduğu dev ekranda maçı izledi.Kapadokya'da maç heyecanıA Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaştığı ilk maç, Kapadokya'da Turkcell tarafından kurulan dev ekrandan izlendi. Nevşehir'in Göreme beldesindeki festival alanına gelen turistler ve vatandaşlar, maçı Turkcell tarafından kurulan dev ekrandan takip etti.
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türkiye, milli takım, milli takım, milli takım, ankara, i̇stanbul, i̇zmir

Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlar doldu taştı, tarihi mekanlarda maç heyecanı yaşandı

09:30 14.06.2026 (güncellendi: 11:35 14.06.2026)
© Muhammed Enes YıldırımTürkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular
Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2026
© Muhammed Enes Yıldırım
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda 24 yıl aradan sonra yeniden sahne alan A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynadığı grup maçı tüm Türkiye'de büyük heyecana sahne oldu. Futbolseverler sabah saatlerinde meydanlara giderken mücadele dev ekranlardan izlendi. A Milli Takım, D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu.
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nın maçı, tüm Türkiye'ye dev ekranlardan takip edildi.
© Muhammed Enes YıldırımTürkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular
Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2026
Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular
© Muhammed Enes Yıldırım

Kaş’ta binlerce kişi Türkiye maçını antik tiyatroda izledi

A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynadığı Dünya Kupası maçı, Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan takip edildi. Tarihi tiyatroyu dolduran yüzlerce futbolsever, deniz manzarası eşliğinde Dünya Kupası heyecanını yaşadı
© Mesut KaradumanTürkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular
Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2026
Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular
© Mesut Karaduman

Meydanlar doldu taştı

Sabahın erken saatlerinden itibaren sahil ve meydanları dolduran vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla milli heyecana ortak oldu.
© Edirne BelediyesiTürkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular
Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2026
Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular
© Edirne Belediyesi
Türkiye, Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya karşısında mücadele ederken, adeta kırmızı-beyaz bir atmosfer oluştu.
© Mesut KaradumanTürkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular
Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2026
Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular
© Mesut Karaduman
Kurulan dev ekran önünde toplanan binlerce taraftar, karşılaşma öncesinde marşlar söyleyerek milli takıma destek verdi.
© Lokman İlhanTürkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular
Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2026
Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular
© Lokman İlhan
Türk bayraklarıyla süslenen alanda vatandaşlar maç saatini büyük bir heyecanla beklerken, çocuklardan yaşlılara kadar her yaştan futbolsever milli maç coşkusunu birlikte yaşadı.
© Esra Bilginİstanbul'da vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaştığı maçı, Fatih Belediyesinin organizasyonuyla Yedikule Hisarı'nda kurulan dev ekrandan izledi.
Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2026
İstanbul'da vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaştığı maçı, Fatih Belediyesinin organizasyonuyla Yedikule Hisarı'nda kurulan dev ekrandan izledi.
© Esra Bilgin
Fatih'te vatandaşlar, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'na destek vermek için Fatih Belediyesi'nin tarihi Yedikule Hisarı’nda kurduğu dev ekranda maçı izledi.

Kapadokya'da maç heyecanı

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaştığı ilk maç, Kapadokya'da Turkcell tarafından kurulan dev ekrandan izlendi. Nevşehir'in Göreme beldesindeki festival alanına gelen turistler ve vatandaşlar, maçı Turkcell tarafından kurulan dev ekrandan takip etti.
© Behçet AlkanKapadokya'da maç heyecanı
Kapadokya'da maç heyecanı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2026
Kapadokya'da maç heyecanı
© Behçet Alkan
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