https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/yardim-kurumlarindan-men-edilmisti-naomi-campbellin-yasagi-kaldirma-girisimi-ters-tepti-1106636139.html

Yardım kurumlarından men edilmişti: Naomi Campbell'ın yasağı kaldırma girişimi ters tepti

Yardım kurumlarından men edilmişti: Naomi Campbell'ın yasağı kaldırma girişimi ters tepti

Sputnik Türkiye

Ünlü model Naomi Campbell, kurucusu olduğu yardım kuruluşundaki mali usulsüzlükler nedeniyle getirilen beş yıllık yasaktan kurtulmaya çalışırken, komisyon... 19.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-19T11:31+0300

2026-06-19T11:31+0300

2026-06-19T11:31+0300

yaşam

naomi campbell

abd

hayır kurumu

soruşturma

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İngiliz yardım kuruluşları denetim kurumu komisyonu, süper model Naomi Campbell'ın artık faaliyet göstermeyen yardım kuruluşu Fashion for Relief'teki yönetim hataları nedeniyle yardım kuruluşu yöneticiliği yapmaya uygun olmadığını mahkemede savundu.Campbell, 2024 yılında kapatılan yardım kuruluşu nedeniyle hakkında verilen beş yıllık yöneticilik yasağının kaldırılması için itirazda bulundu. Ancak denetim kurumu, modelin kuruluşun mali işleyişini başka bir mütevelliye devrederek sorumluluklarını yerine getirmediğini ve ortaya çıkan sorunlara rağmen yeterli denetim sağlamadığını öne sürdü.2015 yılında Campbell tarafından kurulan kurum, düzenlediği gösterişli moda etkinlikleriyle milyonlarca sterlin toplamasına rağmen ciddi mali düzensizlikler nedeniyle Mart 2024'te tasfiye edilmişti. Soruşturma raporunda, toplantı kayıtlarının tutulmaması, harcamaların belgelenmemesi ve kötü mali yönetim gibi çok sayıda usulsüzlük tespit edilmişti.Binlerce sterlin lüks tüketime harcandıRapora göre kuruluşun bütçesinden Campbell'ın lüks otel konaklamaları, uçuşları, spa hizmetleri ve sigara masrafları için binlerce sterlin harcandı. Beş yılda yaklaşık 4,8 milyon sterlin toplanmasına rağmen bu gelirin yalnızca yüzde 10'u yardım kuruluşlarına aktarılmıştı.Campbell'ın avukatları ise modelin kasıtlı bir yanlış davranışta bulunmadığını ve eski mütevelli heyeti üyesi Bianka Hellmich tarafından aldatıldığını savundu. Savunmaya göre Campbell, mali ve hukuki konulardaki uzmanlığına güvendiği Hellmich'e yetki verdi ve kuruluşun mali durumuyla ilgili gerçeklerden haberdar edilmedi.Ancak komisyon adına konuşan avukat Faisel Sadiq, Campbell'ın yoğun çalışma temposunun veya ABD'de yaşamasının mütevelli sorumluluklarını ortadan kaldırmadığını belirtti. Sadiq, Campbell'ın tanıklığında gerçeği yansıtmayan ifadeler kullandığını ve hataları konusunda herhangi bir özeleştiri göstermediğini ileri sürdü.Mahkemede dikkat çeken noktalardan biri de Campbell'ın savunmasının, yardım kuruluşunun yönetiminden büyük ölçüde habersiz olduğunu kabul etmesine dayanması oldu. Bu durum, yasağın kaldırılmasını talep ederken aynı zamanda bir mütevelli olarak görevlerini yerine getirmediği yönündeki eleştirileri güçlendirdi. Mahkemenin kararının önümüzdeki üç ay içinde açıklaması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/super-model-naomi-campbell-yardim-kurumlarindan-men-edildi-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1088505539.html

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naomi campbell, abd, hayır kurumu, soruşturma