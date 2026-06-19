https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/vance-israile-sert-cikisti-vataninizi-koruyan-silahlar-amerikan-vergi-mukelleflerinin-parasiyla-1106628496.html

Vance, İsrail'e sert çıkıştı: 'Vatanınızı koruyan silahlar Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edildi'

Vance, İsrail'e sert çıkıştı: 'Vatanınızı koruyan silahlar Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edildi'

Sputnik Türkiye

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile varılan mutabakatı hedef alan bazı İsrailli bakanlar hakkında sert açıklamalarda bulundu. Washington'un İsrail'e... 19.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-19T05:01+0300

2026-06-19T05:01+0300

2026-06-19T05:01+0300

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hizbullah

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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile yapılan anlaşmaya yönelik eleştiriler nedeniyle İsrail hükümetindeki bazı isimlere tepki gösterdi. Vance, İsrail'in en önemli uluslararası destekçisinin ABD olduğunu vurgulayarak, böyle bir dönemde Washington yönetimini hedef almanın doğru olmadığını söyledi.'Trump dünyada İsrail'e sempati duyan tek başkan'Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Vance, isim vermeden İsrail kabinesindeki bazı isimleri hedef aldı:'Vatanınızı koruyan silahlar Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edildi'ABD Başkan Yardımcısı, son aylarda İsrail'in savunmasında kullanılan askeri teçhizatın büyük bölümünün Amerikan üretimi olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:'İsrail ve Hizbullah verdikleri sözü tutmalı'Vance, İran anlaşmasının yalnızca Tahran-Washington hattını değil, bölgedeki diğer gerilim alanlarını da kapsadığını belirterek, İsrail ile Hizbullah arasındaki saldırıların da sona ermesi gerektiğini söyledi. 'İsrail'de herkes gibi saygı göstermek zorunda'Vance, İsrail ile Lübnan arasında yürütülen diyalog sürecinin sonuçlarını 'olağanüstü başarılı' olarak nitelendiren Vance, çatışmaların büyük ölçüde kontrol altına alındığını ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/abd-ve-israilin-arasi-kizisiyor-netanyahu-kendisini-bakanlardan-ayri-tuttu-1106628357.html

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