Vance, İsrail'e sert çıkıştı: 'Vatanınızı koruyan silahlar Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edildi'
© REUTERS Jonathan ErnstJD Vance, İranlıların bir anlaşmaya varmak için iyi niyetle müzakere etmesi gerektiğini söyledi
© REUTERS Jonathan Ernst
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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile varılan mutabakatı hedef alan bazı İsrailli bakanlar hakkında sert açıklamalarda bulundu. Washington'un İsrail'e verdiği desteği hatırlatan Vance, Trump'ın İsrail'e sempati duyan tek başkan olduğunu ve İsrail'i korumak amacıyla kullanılan silahların parasını Amerikan vergi mükelleflerinin ödediğini söyledi.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile yapılan anlaşmaya yönelik eleştiriler nedeniyle İsrail hükümetindeki bazı isimlere tepki gösterdi. Vance, İsrail'in en önemli uluslararası destekçisinin ABD olduğunu vurgulayarak, böyle bir dönemde Washington yönetimini hedef almanın doğru olmadığını söyledi.
'Trump dünyada İsrail'e sempati duyan tek başkan'
Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Vance, isim vermeden İsrail kabinesindeki bazı isimleri hedef aldı:
Netanyahu kabinesinden bazı kişilerin çıkıp anlaşmaya saldırdıklarını ve Başkan Trump'a çok kişisel bir şekilde saldırdıklarını görüyoruz. Birincisi, Donald Trump şu anda tüm dünyada İsrail ulusuna sempati duyan tek devlet başkanıdır. Eğer ben İsrail kabinesinde olsaydım, tüm dünyada geriye kalan tek güçlü müttefikime saldırmazdım
'Vatanınızı koruyan silahlar Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edildi'
ABD Başkan Yardımcısı, son aylarda İsrail'in savunmasında kullanılan askeri teçhizatın büyük bölümünün Amerikan üretimi olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:
İsrail’de ABD’yi eleştiren bazı kabine üyelerine şunu söylemek isterim: Son üç ayda, vatanınızı koruyan savunma silahlarının üçte ikisi Amerikan elleriyle üretildi ve Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edildi. İsrail’in sorunu Donald Trump değildir. İsrail’de en büyük sorunlarının Başkan Trump olduğunu düşünen herkes uyanmalı ve ülkesinin içinde bulunduğu durumun gerçekliğini görmelidir
'İsrail ve Hizbullah verdikleri sözü tutmalı'
Vance, İran anlaşmasının yalnızca Tahran-Washington hattını değil, bölgedeki diğer gerilim alanlarını da kapsadığını belirterek, İsrail ile Hizbullah arasındaki saldırıların da sona ermesi gerektiğini söyledi.
Hizbullah’ın İsrail'e roket ve insansız hava araçları ile saldırmamasını bekliyoruz, aynı şekilde İsrail'in de Lübnan’da çılgın işler yapmamasını bekliyoruz
'İsrail'de herkes gibi saygı göstermek zorunda'
Vance, İsrail ile Lübnan arasında yürütülen diyalog sürecinin sonuçlarını 'olağanüstü başarılı' olarak nitelendiren Vance, çatışmaların büyük ölçüde kontrol altına alındığını ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:
İsrail de diğer herkes gibi, kendileri ve tüm bölge için temelde yararlı olan bu barış sürecine saygı göstermek zorundadır. Başkan’ın bazen hayal kırıklığına uğramasının nedeni, anlaşmada bir atılımın eşiğindeyken birdenbire Beyrut’taki bir sivil yerleşim merkezinde büyük bir patlama meydana gelmesi ve Hizbullah’la hiçbir ilgisi olmayan birçok insanın hayatını kaybetmesidir. Bu kabul edilemez