https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/abd-ve-israilin-arasi-kizisiyor-netanyahu-kendisini-bakanlardan-ayri-tuttu-1106628357.html

ABD ve İsrail'in arası kızışıyor: 'Netanyahu kendisini bakanlardan ayrı tuttu'

ABD ve İsrail'in arası kızışıyor: 'Netanyahu kendisini bakanlardan ayrı tuttu'

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle yaşanan görüş ayrılıklarının derinleşmesini önlemek amacıyla, bazı İsrailli... 19.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-19T04:05+0300

2026-06-19T04:05+0300

2026-06-19T04:05+0300

dünya

abd

donald trump

benyamin netanyahu

itamar ben-gvir

j.d. vance

i̇srail kamusal yayın kuruluşu (kan)

i̇srail

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, son günlerde ABD ile ilişkilerde yaşanan gerilimin tırmanmasını önlemek için diplomatik temaslarını yoğunlaştırdığı belirtildi. Netanyahu'nun, özellikle Trump yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulunan kabine üyelerinin açıklamalarından kendisini ayrıştırmaya çalıştığı ifade edildi.İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre Netanyahu, ABD-İran mutabakatı ve Donald Trump'a yönelik eleştiriler içeren bazı bakan paylaşımlarının kendi görüşlerini temsil etmediğini anlatmaya çalıştığı kaydedildi.'Karar alma yetkisi bende'Haberde, Netanyahu'nun daha önce de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in çıkışları karşısında karar alma yetkisinin kendisinde olduğunu vurguladığı hatırlatıldı. Ancak bu kez eleştirilerin doğrudan ABD Başkanı'nı hedef almasının, Washington yönetiminde daha fazla rahatsızlık yarattığı ve konuyu daha hassas hale getirdiği belirtildi.'ABD'nin verdiği askeri desteği unutmayın'Öte yandan, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, bazı İsrailli bakanların Trump'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdiği aktarıldı. Vance'in, İsrail'in ABD'den aldığı askeri desteğe dikkat çekerek Tel Aviv yönetiminin bu desteği göz ardı etmemesi gerektiği yönünde mesaj verdiği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/trump--lubnan-hizbullah-ve-israil-de-dahil-olmak-uzere-tum-cephelerde-tam-bir-ateskes-bekliyoruz-1106627260.html

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Sputnik Türkiye

abd, donald trump, benyamin netanyahu, itamar ben-gvir, j.d. vance, i̇srail kamusal yayın kuruluşu (kan), i̇srail