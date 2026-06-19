https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/vance-israil-ile-sikintilari-degerlendirdi-elestiriler-yahudi-karsitligi-degildir-1106655349.html

Vance, İsrail ile sıkıntıları değerlendirdi: 'Eleştiriler Yahudi karşıtlığı değildir'

Vance, İsrail ile sıkıntıları değerlendirdi: 'Eleştiriler Yahudi karşıtlığı değildir'

Sputnik Türkiye

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail de dahil olmak üzere birçok ülkenin Amerikan siyasetini yönlendirmeye çalıştığını belirterek, Washington'ın kararlarında... 19.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-19T23:37+0300

2026-06-19T23:37+0300

2026-06-19T23:37+0300

dünya

abd

i̇srail

donald trump

j.d. vance

benyamin netanyahu

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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, katıldığı bir podcast programında İsrail'in ABD üzerindeki nüfuzuna ilişkin bir soruyu yanıtlayarak, İsrail'in de diğer pek çok devlet gibi Amerikan siyasi mekanizmasını etkilemeye çalıştığını ifade etti. Yanıtında Vance, şu ifadeleri kullandı:'Eleştiriler Yahudi karşıtlığı değildir'Washington ile Tel Aviv'in menfaatlerinin her koşulda birbiriyle örtüştüğü fikrini reddederek, nu durumu İngiltere ve Fransa arasındaki köklü ortaklığa benzeten Vance, müttefik olmanın her konuda aynı çizgide bulunmayı gerektirmediğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu arasında İran ile yaşanan gerilimin sonlandırılması konusunda fikir ayrılıkları yaşandığını aktaran Vance, Netanyahu hükümetinin kararlarına yönelik eleştirilerin Yahudi karşıtlığı (antisemitizm) olarak nitelendirilemeyeceğini, bu iki kavramın birbirinden tamamen bağımsız olduğunu, "İsrail'in görüşleri önemli ancak temelde bunlar (Yahudi karşıtlığıyla) birbirinden ayrı." şeklinde ifade etti.

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abd, i̇srail, donald trump, j.d. vance, benyamin netanyahu