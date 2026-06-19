https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/uzmani-yanitladi-botoks-etkisi-vaat-eden-peptidler-ne-kadar-basarili-bu-kremler-ve-serumlar-1106648759.html

Uzmanı yanıtladı: Botoks etkisi vaat eden peptidler ne kadar başarılı? Bu kremler ve serumlar gerçekten işe yarıyor mu?

Uzmanı yanıtladı: Botoks etkisi vaat eden peptidler ne kadar başarılı? Bu kremler ve serumlar gerçekten işe yarıyor mu?

Sputnik Türkiye

Yaşlanma karşıtı kozmetik ürünlerde en dikkat çeken içerikleri arasında yer alan peptidler cilt yenilenmesini hızlandırma iddiasıyla öne çıkıyor. Ancak... 19.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-19T16:17+0300

2026-06-19T16:17+0300

2026-06-19T16:17+0300

sağlik

cilt bakımı

cilt

sağlık

nöropeptit

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Yaşlanma karşıtı kozmetik ürünlerde son yılların en dikkat çeken içerikleri arasında yer alan peptidler, kolajen üretimini destekleme ve cilt yenilenmesini hızlandırma iddiasıyla öne çıkıyor. Ancak uzmanlara göre peptidlerin ciltte etkili olabilmesi için yalnızca formülde yer alması yeterli değil. Nanoteknoloji destekli taşıma sistemleri ve doğru içerik kombinasyonları, peptidlerin cilt yaşlanmasına karşı etkinliğini belirleyen temel faktörler arasında yer alıyor. Peki peptidler cilt yaşlanmasını nasıl etkiliyor? Botoks etkisi vaat eden peptidler ne kadar başarılı? Dermatolog Prof. Dr. Başak Yalçın, kozmetik sektörünün yükselen içeriği peptidleri ve kullanım kurallarını Sputnik’e anlattı.‘Hücre yenilenmesinde önemli rol üstleniyor’Son yıllarda cilt bakımı, anti-aging ürünler, kolajen üretimi ve cilt yenilenmesi denildiğinde en sık karşılaşılan içeriklerden biri peptidler oldu. Serum ve kremlerde yaygın şekilde kullanılan bu moleküller, yaşlanma belirtilerini azaltma ve cildin daha genç görünmesini sağlama vaatleriyle kozmetik sektörünün gözde bileşenleri arasında yer alıyor.Dermatolog Prof. Dr. Başak Yalçın’a göre peptidler, proteinlerin yapı taşı olan moleküllerden oluşuyor. İnsan vücudunda büyüme, bağışıklık sistemi, metabolizma ve doku onarımı gibi birçok hayati süreçte görev alan bu yapılar, hücre yenilenmesinde de önemli rol üstleniyor:Peptidler cilt yaşlanmasını nasıl etkiliyor?Kozmetik ürünlerde kullanılan peptidler, cilt yüzeyine uygulandığında hedef bölgeye ulaşabilirse kolajen ve elastin üretimini destekleyerek yaşlanma belirtilerinin gecikmesine katkı sağlayabiliyor. Prof. Dr. Başak Yalçın, peptidlerin doğal halleriyle cildin alt katmanlarına ulaşmasının oldukça zor olduğuna dikkat çekiyor. Bunun temel nedeninin ise bu moleküllerin büyük yapıda olması ve deri bariyerini aşmakta zorlanmaları olduğunu belirtiyor:‘Kozmetikte kullanılan peptidler üç gruba ayrılıyor’Prof. Dr. Başak Yalçın kozmetik sanayisinde kullanılan peptidler temel olarak üç farklı kategoride değerlendiriyor. İlk grubu oluşturan sinyal peptidleri, cildin temel yapı taşları arasında bulunan kolajen, elastin ve fibronektin üretimini artırmaya yardımcı oluyor. Aynı zamanda bu yapıların parçalanmasını yavaşlatabilen sinyal peptidleri, yaşlanma sürecinde ortaya çıkan ince çizgiler ve kırışıklıkların görünümünü azaltmayı hedefliyor:İkinci grupta yer alan taşıyıcı peptidler, çeşitli minerallerin hücrelere ulaştırılmasını sağlıyor. Bu grupta en sık kullanılan örneklerden biri, bakır taşıyan peptidler olarak öne çıkıyor Yalçın’a göre bakır, kolajen üretimi ve elastin sentezi açısından kritik öneme sahip bir eser element. Aynı zamanda kolajenin parçalanmasını yavaşlatarak cildin yapısal bütünlüğünün korunmasına katkıda bulunuyor:Botoks etkisi vaat eden peptidler ne kadar başarılı?Üçüncü grupta ise sinir iletim mekanizmasını etkileyen peptidler bulunuyor. Son yıllarda özellikle botoks etkili krem, botoks etkili serum ve botoks benzeri peptid içerikleriyle geliştirilen ürünler dikkat çekiyor. Prof. Dr. Başak Yalçın bu peptidlerin temel amacı, yüz kaslarının kasılmasını azaltarak mimik hareketlerini sınırlamak ve buna bağlı olarak oluşan kırışıklıkların görünümünü hafifletmek olduğunu söylüyor:Uzmanlar ne öneriyor?Uzmanlara göre peptid içeren ürünler tercih edilirken yalnızca içerik listesine bakmak yeterli değil. Ürünün formülasyonu, kullanılan taşıyıcı sistemler ve diğer aktif bileşenlerle uyumu da etkinliği doğrudan etkiliyor. Bu nedenle peptid serum, peptid krem, kolajen destekleyici ürünler ve yaşlanma karşıtı cilt bakımı ürünleri seçilirken bilimsel olarak desteklenen içeriklere sahip formüllerin tercih edilmesi öneriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251228/cilt-icin-sasirtan-kesif-c-vitamini-cildi-fiziksel-olarak-degistiriyor-1102297666.html

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2026

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

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cilt bakımı, cilt, sağlık, nöropeptit