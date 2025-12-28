https://anlatilaninotesi.com.tr/20251228/cilt-icin-sasirtan-kesif-c-vitamini-cildi-fiziksel-olarak-degistiriyor-1102297666.html

Cilt için şaşırtan keşif: C vitamini cildi fiziksel olarak değiştiriyor

Yeni bir araştırmada, C vitamini tüketimi ile cilt sağlığı arasında doğrudan bir bağ olduğu aktarıldı. Çalışmaya göre, C vitamini sadece kremlerle değil, beslenme yoluyla alındığında da cildin yapısını gözle görülür biçimde etkiliyor.Araştırmada, C vitamini düzeyi yükseldikçe ciltte kolajen üretiminin arttığı ve cilt tabakasının kalınlaştığı belirtildi. Bunun, cildin kendini yenileme kapasitesini güçlendirdiği ifade edildi.Kandaki seviye, cilde yansıyorBilim insanları, kandaki C vitamini seviyesinin ciltteki düzeyle birebir ilişkili olduğunu aktardı. Araştırmayı yürüten Prof. Margreet Vissers, bu ilişkinin oldukça dikkat çekici olduğunu belirtti.Vissers konuyla ilgili “Ciltteki C vitamini seviyesi ile kandaki düzey arasında çok güçlü bir bağ gördük. Bu, şimdiye kadar incelediğimiz diğer organlardan çok daha belirgindi,” dedi.Araştırmada, C vitamininin cildin tüm katmanlarına ulaştığı ve cilt fonksiyonlarını desteklediği belirtildi.Daha kalın cilt, daha güçlü yenilenmeÇalışmada yer alan katılımcıların, C vitamini açısından zengin besinler tükettikten sonra cilt kalınlığında belirgin artış görüldüğü aktarıldı. Bu artışın, kolajen üretiminin yükselmesi ve cilt hücrelerinin daha hızlı yenilenmesiyle bağlantılı olduğu ifade edildi.Araştırmayı yürüten ekip, bu etkinin yalnızca dıştan sürülen ürünlerle değil, doğrudan beslenme yoluyla sağlandığını vurguladı. C vitamini açısından zengin besinlerin düzenli tüketilmesinin cilt sağlığı için önemli olduğu belirtildi.

