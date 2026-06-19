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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/unlu-imza-platformuna-erisim-engeli-geldi-1106642033.html
Ünlü imza platformuna erişim engeli geldi
Ünlü imza platformuna erişim engeli geldi
Sputnik Türkiye
Dijital imza kampanyaları başlatılmasına olanak tanıyan küresel platform Change org'a erişim engeli getirildi. 19.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-19T13:50+0300
2026-06-19T13:54+0300
türki̇ye
change.org
change.org
erişim engeli
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İnternet üzerinden dijital imza kampanyaları düzenlemeye olanak sağlayan web sitesi "change.org'a" erişim engeli geldi. Siteye girmek isteyen kullanıcılar, "17/06/2026 tarihli ve 226/337 D. İş sayılı Kula Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir" ifadesiyle karşılaştı. Dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan sitede kullanıcılar imza kampanyası başlatabiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260417/emniyet-genel-mudurlugu-acikladi-411-kisi-yakalandi-bin-866-adrese-erisim-engeli-getirildi-1105099260.html
türki̇ye
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change.org, change.org, erişim engeli
change.org, change.org, erişim engeli

Ünlü imza platformuna erişim engeli geldi

13:50 19.06.2026 (güncellendi: 13:54 19.06.2026)
© AAerişim engeli
erişim engeli - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
© AA
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Dijital imza kampanyaları başlatılmasına olanak tanıyan küresel platform Change org'a erişim engeli getirildi.
İnternet üzerinden dijital imza kampanyaları düzenlemeye olanak sağlayan web sitesi "change.org'a" erişim engeli geldi.
© FotoğrafÜnlü imza platformuna erişim engeli geldi
Ünlü imza platformuna erişim engeli geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
Ünlü imza platformuna erişim engeli geldi
© Fotoğraf
Siteye girmek isteyen kullanıcılar, "17/06/2026 tarihli ve 226/337 D. İş sayılı Kula Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir" ifadesiyle karşılaştı.
Dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan sitede kullanıcılar imza kampanyası başlatabiliyor.
okul güvenlik - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2026
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Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: 411 kişi yakalandı, bin 866 adrese erişim engeli getirildi
17 Nisan, 15:16
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