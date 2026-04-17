Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: 411 kişi yakalandı, bin 866 adrese erişim engeli getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrasında yürütülen çalışmalar kapsamında 411 kişinin yakalandığını, saldırgan ve... 17.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-17T16:02+0300

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okul saldırıları sonrasında yürütülen çalışmalar kapsamında 411 kişinin yakalandığı açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "1.866 URL adresine erişim engeli getirilmiştir. Saldırgan ve provokatif içerikli 307 hesap yöneticisi tespit edilmiştir" denildi. Yine "Söz konusu olaylarla ilgili paylaşım yaptığı değerlendirilen “C31K” isimli oluşuma ait Telegram platformu üzerinde faaliyet gösteren 111 kanalın kapatılması sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.Saldırgan ve provokatif içerikli hesaplar tespit edildiEmniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye'yi sarsan okul saldırıları sonrasında yürütülen faaliyetler kapsamında 1.866 URL adresine erişim engeli getirildiğini, saldırgan ve provokatif içerikli 307 hesap yöneticisinin tespit edildiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler paylaştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/okul-saldirilarinin-ardindan-meb-ve-icisleri-bakanligindan-ortak-eylem-plani-hazirlanacak-1105056859.html

