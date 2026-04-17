Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: 411 kişi yakalandı, bin 866 adrese erişim engeli getirildi
Emniyet Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrasında yürütülen çalışmalar kapsamında 411 kişinin yakalandığını, saldırgan ve... 17.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-17T16:02+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/okul-saldirilarinin-ardindan-meb-ve-icisleri-bakanligindan-ortak-eylem-plani-hazirlanacak-1105056859.html
15:16 17.04.2026 (güncellendi: 16:02 17.04.2026)
Emniyet Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrasında yürütülen çalışmalar kapsamında 411 kişinin yakalandığını, saldırgan ve provokatif içerikli 307 hesap yöneticisinin tespit edildiğini kaydetti.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okul saldırıları sonrasında yürütülen çalışmalar kapsamında 411 kişinin yakalandığı açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "1.866 URL adresine erişim engeli getirilmiştir. Saldırgan ve provokatif içerikli 307 hesap yöneticisi tespit edilmiştir" denildi. Yine "Söz konusu olaylarla ilgili paylaşım yaptığı değerlendirilen “C31K” isimli oluşuma ait Telegram platformu üzerinde faaliyet gösteren 111 kanalın kapatılması sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Saldırgan ve provokatif içerikli hesaplar tespit edildi
Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye'yi sarsan okul saldırıları sonrasında yürütülen faaliyetler kapsamında 1.866 URL adresine erişim engeli getirildiğini, saldırgan ve provokatif içerikli 307 hesap yöneticisinin tespit edildiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler paylaştı:
"Halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan, tehdit ve eylem çağrısında bulunan, halkı kin ve düşmanlığa sürükleyen toplam 411 şahıs yakalanmıştır. Söz konusu olaylarla ilgili paylaşım yaptığı değerlendirilen “C31K” isimli oluşuma ait Telegram platformu üzerinde faaliyet gösteren 111 kanalın kapatılması sağlanmıştır. Provokatif içerik barındıran, toplumu yanıltmaya ve kamu düzenini zedelemeye yönelik paylaşımlar ile faaliyetlere karşı yürütülen çalışmalar kararlılıkla devam etmektedir. "