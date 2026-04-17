Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: 411 kişi yakalandı, bin 866 adrese erişim engeli getirildi
Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: 411 kişi yakalandı, bin 866 adrese erişim engeli getirildi
Sputnik Türkiye
Emniyet Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrasında yürütülen çalışmalar kapsamında 411 kişinin yakalandığını, saldırgan ve... 17.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-17T15:16+0300
2026-04-17T16:02+0300
türki̇ye
emniyet genel müdürlüğü (egm)
kahramanmaraş
okul saldırısı
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okul saldırıları sonrasında yürütülen çalışmalar kapsamında 411 kişinin yakalandığı açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "1.866 URL adresine erişim engeli getirilmiştir. Saldırgan ve provokatif içerikli 307 hesap yöneticisi tespit edilmiştir" denildi. Yine "Söz konusu olaylarla ilgili paylaşım yaptığı değerlendirilen “C31K” isimli oluşuma ait Telegram platformu üzerinde faaliyet gösteren 111 kanalın kapatılması sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.Saldırgan ve provokatif içerikli hesaplar tespit edildiEmniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye'yi sarsan okul saldırıları sonrasında yürütülen faaliyetler kapsamında 1.866 URL adresine erişim engeli getirildiğini, saldırgan ve provokatif içerikli 307 hesap yöneticisinin tespit edildiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler paylaştı:
türki̇ye
kahramanmaraş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
emniyet genel müdürlüğü (egm), kahramanmaraş, okul saldırısı
emniyet genel müdürlüğü (egm), kahramanmaraş, okul saldırısı

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: 411 kişi yakalandı, bin 866 adrese erişim engeli getirildi

15:16 17.04.2026 (güncellendi: 16:02 17.04.2026)
© Metin Aktaşokul güvenlik
okul güvenlik - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2026
© Metin Aktaş
Abone ol
Emniyet Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrasında yürütülen çalışmalar kapsamında 411 kişinin yakalandığını, saldırgan ve provokatif içerikli 307 hesap yöneticisinin tespit edildiğini kaydetti.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okul saldırıları sonrasında yürütülen çalışmalar kapsamında 411 kişinin yakalandığı açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "1.866 URL adresine erişim engeli getirilmiştir. Saldırgan ve provokatif içerikli 307 hesap yöneticisi tespit edilmiştir" denildi. Yine "Söz konusu olaylarla ilgili paylaşım yaptığı değerlendirilen “C31K” isimli oluşuma ait Telegram platformu üzerinde faaliyet gösteren 111 kanalın kapatılması sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Saldırgan ve provokatif içerikli hesaplar tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye'yi sarsan okul saldırıları sonrasında yürütülen faaliyetler kapsamında 1.866 URL adresine erişim engeli getirildiğini, saldırgan ve provokatif içerikli 307 hesap yöneticisinin tespit edildiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler paylaştı:
"Halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan, tehdit ve eylem çağrısında bulunan, halkı kin ve düşmanlığa sürükleyen toplam 411 şahıs yakalanmıştır. Söz konusu olaylarla ilgili paylaşım yaptığı değerlendirilen “C31K” isimli oluşuma ait Telegram platformu üzerinde faaliyet gösteren 111 kanalın kapatılması sağlanmıştır. Provokatif içerik barındıran, toplumu yanıltmaya ve kamu düzenini zedelemeye yönelik paylaşımlar ile faaliyetlere karşı yürütülen çalışmalar kararlılıkla devam etmektedir. "
TÜRKİYE
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
Sohbetler
