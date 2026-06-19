https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/montella-incindiler-sonucta-futbolcular-makine-ya-da-robot-degil-1106630787.html

Montella: 'İncindiler, sonuçta futbolcular makine ya da robot değil'

Montella: 'İncindiler, sonuçta futbolcular makine ya da robot değil'

Sputnik Türkiye

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2. maçında yarın Paraguay'la karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, Paraguay maçı öncesinde... 19.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-19T07:35+0300

2026-06-19T07:35+0300

2026-06-19T07:35+0300

spor

vincenzo montella

paraguay

a milli futbol takımı

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Türkiye - Paraguay maçının oynanacağı San Francisco Bay Area Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Montella, her şeyi yoluna koymak için Paraguay mücadelesini sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdi.Avustralya maçıyla ilgili konuşarak sözlerine devam eden Montella, "Avustralya'nın kontrataklarını biliyorduk, adeta neşter atar gibi oynadılar. Avustralya'ya karşı Dünya Kupası'nda 30 şut pozisyonu ürettik. Portekiz, Demokratik Kongo'ya karşı 1 kez bunu yapabildi. Rakip takım son 25 metrede bir araya gelince bunu aşmak zor oluyor. Şut atmakta haklıydık ama yeteri kadar ileri gidemedik. Her maç birbirinden farklıdır. Biz bu maçın analizini yaptık. Bazı aşamalarda çok daha iyi olabilirdik, top hakimiyeti konusunda daha iyi olabilirdik ve bu tehditleri ortadan kaldırabilirdik. Epey bir kaos olmasına rağmen şunu söyleyebilirim, bunun yansımaları oldu ve büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Son 3 yıl içinde bu takım çok iyi sonuçlar elde etti ve biraz daha saygıyı hak ettiğimizi düşünüyorum. Her ne kadar daha iyi oynamamız gerekse de bunu söylemek istiyorum. Ben kendimi Türk gibi hissediyorum. Bu kaosa hizmet eden birçok kişiden daha fazla Türk gibi hissediyorum. Sadece basın odalarında söylenen sözleri söylemiyorum, bazıları karışıklık oluşturmak istiyor. Bu beni etkilemiyor ama futbolcular etkileniyor çünkü onlar gençler ve bu durum onları üzebiliyor. Muhteşem futbolcular ve onlara güveniyorum. Dünya Kupası'na devam etmek için kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.Paraguay'ın elemelerde iyi bir iş çıkardığına vurgu yapan Montella, "Gol atma konusunda çok iyi ve çok karakterli oyuncuları var. Forvetleri çok iyi. Ciddi saygı duyuyoruz. Her zaman birkaç değişiklik yapmışızdır, yapabiliriz. Yarın bazı değişiklikler olabilir, bu da taktiksel anlamda, bu maçın stratejisine göre yapılır." diye konuştu.'Eleştirilerden etkilenmeleri son derece normal'Avustralya maçının ardından takım halinde sert bir tutum sergilediklerine dikkati çeken Montella, şöyle devam etti:Paraguaylı bir basın mensubunun takımın taktiği üzerine sorduğu soru üzerine "Sizi rakip hoca mı gönderdi?" yanıtını veren Montella, "Paraguay fiziksel olarak güçlü, duyguları ve karakterleri öne çıkıyor. Her bir maç farklı. Mutlaka rakibe odaklanmamız gerekiyor. Ama ben kendi takımıma odaklanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.Doğum gününün hatırlatılmasıyla milli takıma dikkati çeken Montella, "18 Haziran'da doğum günlerimi genelde ülkemde kutlamıştım. İkinci kez takımımla birlikte doğum günümü kutlayacağım. Daha önce Avrupa Şampiyonası'nda kutlamıştık. 2 yıl sonraki doğum günümü de futbol ailemle birlikte kutlamayı diliyorum. 2 yıl önce 50. yaş günümde hediyem futbolcuların galibiyetiydi, yarın da alınacak zaferi hediye olarak kabul etmeyi planlıyorum." dedi."Bu olan bitenler beni ve oyuncuları üzüyor"Maçlarda verilen su molalarını daha önce desteklediğini ancak son oynanan Avustralya maçıyla düşüncesinin değiştiğini söyleyen Vincenzo Montella, "Son maçta baskı vardı, ritim vardı, gol geliyordu. Ancak skor ihtimali ortaya çıktığında oyunu durdurdu. Bazı durumlarda sizin lehinize durum olabiliyor. Yerine göre olumlu olabilir, oyuncularla iletişim fırsatı da veriyor." ifadelerini kullandı.Kendisinin görevi sebebiyle futbolculara düşündüklerini söylediğini dile getiren Montella, şöyle konuştu:Avustralya maçının ardından oyuncuların aileleriyle vakit geçirmesini sağladıklarını vurgulayan Montella, "2-3 saat güzel vakit geçirdiler, bu sürede yarın sahada yapılacakları hiç düşünmedik." ifadelerini kullandı.Bir basın mensubunun teknik ekipte spor psikoloğunun olup olmadığını sorması üzerine "ben varım" diyen Montella, kendisinin sonuçlara dengeli yaklaştığını sözlerine ekledi.Tarihi sonuçlardan sonra kendisini yükseklerde görmediğini sözlerine ekleyen Montella, "İnsanlar bazen değerlendirmelerinde abartıya kaçabiliyor. Eğer yarın kazanırsak insanlar bu kez 'Dünya şampiyonu olmalıyız.' diyecekler. Bütün bunlar Türk halkının karakteri. Biz dengeli gitmek zorundayız. Kendimi çok mutlu, şanslı ve ayrıcalıklı hissediyorum. Benim yerimde olmak isteyenler vardır. Avrupa Şampiyonası'nda çok beklenti vardı. Ama Dünya Kupası bütün dünyayı kapsıyor. Ben milli takımı hem Avrupa Şampiyonası'na hem de buraya getirdiğim için çok mutlu hissediyorum." açıklamasını yaptı.Türk halkına mesaj gönderen Montella, şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/milletler-ligi-turkiye-fransayi-3-0-yendi-1106626685.html

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vincenzo montella, paraguay, a milli futbol takımı