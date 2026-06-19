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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/rusya-amerikan-istihbarat-belgeleri-ukraynadaki-biyolaboratuvarlarin-abd-butcesinden-finanse-1106644766.html
Rusya: Amerikan istihbarat belgeleri, Ukrayna'daki biyolaboratuvarların ABD bütçesinden finanse edildiğini doğruluyor
Rusya: Amerikan istihbarat belgeleri, Ukrayna'daki biyolaboratuvarların ABD bütçesinden finanse edildiğini doğruluyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna'daki biyolaboratuvarların ABD devlet bütçesinden finanse edildiğinin doğrulandığını kaydeden Rtişev, 2005 tarihli bir ABD-Ukrayna anlaşmasının program... 19.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-19T14:41+0300
2026-06-19T14:41+0300
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biyolojik laboratuvar
biyolojik savaş
biyolojik silah programı
biyolojik silah
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Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Komutanı Korgeneral Aleksey Rtişev, ABD istihbaratı tarafından yayınlanan belgelerin Ukrayna'da Washington'un desteğiyle yürütülen biyolaboratuvar faaliyetlerini fiilen teyit ettiğini vurguladı.Rtişev'in öne çıkan açıklamaları:🔴Amerikan istihbarat belgelerinin yayınlanması, Ukrayna'daki biyolaboratuvarların ABD devlet bütçesinden finanse edildiğini doğruladı🔴Özel askeri harekatta ele geçirilen belgeler, Ukrayna'daki ABD destekli biyolaboratuvarların, ülkenin kamu sağlığı ihtiyaçlarının ötesinde araştırmalar yürüttüğüne dair yeni kanıtlar sunuyor🔴Belgeler, potansiyel biyolojik silah etkenlerinin yıkıcı özelliklerinin yanı sıra bir devletin ekonomisini baltalayabilecek patojenlere yönelik araştırmaları teyit ediyor🔴Daha önce tespit edilen Ukrayna biyolaboratuvarlarının konumları ve araştırma alanları, ABD ulusal istihbaratı tarafından yayınlanan materyallerle artık doğrulandı🔴2005 tarihli bir ABD-Ukrayna anlaşması, program için yasal çerçeveyi oluşturmuş, Pentagon'a bağlı Savunma Tehdidi Azaltma Ajansı (DTRA) ise çalışmaları sıkı bir gizlilik içinde koordine etmiştir🔴ABD tarafından yeniden inşa edilen Harkov'daki Meçnikov Enstitüsü'ndeki kolera, tularemi ve bruselloz etkenlerini içeren büyük stoklar, biyolojik silah bileşenleri üzerine çalışıldığına işaret ediyor🔴ABD istihbaratının yakın zamanda yayınladığı raporda Ukrayna projelerinin atlandığı ve yayınlanan belgelerin, Kiev'in Biyolojik ve Toksin Silahlar Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini doğruladığı belirtiliyor
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/rus-dis-istihbarati-abnin-ukraynaya-reva-gordugu-tek-rol-top-yemi-olmak-1106641181.html
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abd, ukrayna, pentagon, rusya, biyolojik laboratuvar, biyolojik savaş, biyolojik silah programı, biyolojik silah
abd, ukrayna, pentagon, rusya, biyolojik laboratuvar, biyolojik savaş, biyolojik silah programı, biyolojik silah

Rusya: Amerikan istihbarat belgeleri, Ukrayna'daki biyolaboratuvarların ABD bütçesinden finanse edildiğini doğruluyor

14:41 19.06.2026
© AP Photo / Steve HelberБиологически опасное вещество
Биологически опасное вещество - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Steve Helber
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Ukrayna'daki biyolaboratuvarların ABD devlet bütçesinden finanse edildiğinin doğrulandığını kaydeden Rtişev, 2005 tarihli bir ABD-Ukrayna anlaşmasının program için yasal çerçeveyi oluşturduğunun altını çizdi.
Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Komutanı Korgeneral Aleksey Rtişev, ABD istihbaratı tarafından yayınlanan belgelerin Ukrayna'da Washington'un desteğiyle yürütülen biyolaboratuvar faaliyetlerini fiilen teyit ettiğini vurguladı.

Rtişev'in öne çıkan açıklamaları:
🔴Amerikan istihbarat belgelerinin yayınlanması, Ukrayna'daki biyolaboratuvarların ABD devlet bütçesinden finanse edildiğini doğruladı

🔴Özel askeri harekatta ele geçirilen belgeler, Ukrayna'daki ABD destekli biyolaboratuvarların, ülkenin kamu sağlığı ihtiyaçlarının ötesinde araştırmalar yürüttüğüne dair yeni kanıtlar sunuyor

🔴Belgeler, potansiyel biyolojik silah etkenlerinin yıkıcı özelliklerinin yanı sıra bir devletin ekonomisini baltalayabilecek patojenlere yönelik araştırmaları teyit ediyor

🔴Daha önce tespit edilen Ukrayna biyolaboratuvarlarının konumları ve araştırma alanları, ABD ulusal istihbaratı tarafından yayınlanan materyallerle artık doğrulandı

🔴2005 tarihli bir ABD-Ukrayna anlaşması, program için yasal çerçeveyi oluşturmuş, Pentagon'a bağlı Savunma Tehdidi Azaltma Ajansı (DTRA) ise çalışmaları sıkı bir gizlilik içinde koordine etmiştir

🔴ABD tarafından yeniden inşa edilen Harkov'daki Meçnikov Enstitüsü'ndeki kolera, tularemi ve bruselloz etkenlerini içeren büyük stoklar, biyolojik silah bileşenleri üzerine çalışıldığına işaret ediyor

🔴ABD istihbaratının yakın zamanda yayınladığı raporda Ukrayna projelerinin atlandığı ve yayınlanan belgelerin, Kiev'in Biyolojik ve Toksin Silahlar Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini doğruladığı belirtiliyor
A view of Independence Square in Kiev, Ukraine. File photo - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rus Dış İstihbaratı: AB'nin Ukrayna'ya reva gördüğü tek rol 'top yemi' olmak
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