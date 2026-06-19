Rusya: Amerikan istihbarat belgeleri, Ukrayna'daki biyolaboratuvarların ABD bütçesinden finanse edildiğini doğruluyor
© AP Photo / Steve HelberБиологически опасное вещество
© AP Photo / Steve Helber
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Ukrayna'daki biyolaboratuvarların ABD devlet bütçesinden finanse edildiğinin doğrulandığını kaydeden Rtişev, 2005 tarihli bir ABD-Ukrayna anlaşmasının program için yasal çerçeveyi oluşturduğunun altını çizdi.
Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Komutanı Korgeneral Aleksey Rtişev, ABD istihbaratı tarafından yayınlanan belgelerin Ukrayna'da Washington'un desteğiyle yürütülen biyolaboratuvar faaliyetlerini fiilen teyit ettiğini vurguladı.
Rtişev'in öne çıkan açıklamaları:
Rtişev'in öne çıkan açıklamaları:
🔴Amerikan istihbarat belgelerinin yayınlanması, Ukrayna'daki biyolaboratuvarların ABD devlet bütçesinden finanse edildiğini doğruladı
🔴Özel askeri harekatta ele geçirilen belgeler, Ukrayna'daki ABD destekli biyolaboratuvarların, ülkenin kamu sağlığı ihtiyaçlarının ötesinde araştırmalar yürüttüğüne dair yeni kanıtlar sunuyor
🔴Belgeler, potansiyel biyolojik silah etkenlerinin yıkıcı özelliklerinin yanı sıra bir devletin ekonomisini baltalayabilecek patojenlere yönelik araştırmaları teyit ediyor
🔴Daha önce tespit edilen Ukrayna biyolaboratuvarlarının konumları ve araştırma alanları, ABD ulusal istihbaratı tarafından yayınlanan materyallerle artık doğrulandı
🔴2005 tarihli bir ABD-Ukrayna anlaşması, program için yasal çerçeveyi oluşturmuş, Pentagon'a bağlı Savunma Tehdidi Azaltma Ajansı (DTRA) ise çalışmaları sıkı bir gizlilik içinde koordine etmiştir
🔴ABD tarafından yeniden inşa edilen Harkov'daki Meçnikov Enstitüsü'ndeki kolera, tularemi ve bruselloz etkenlerini içeren büyük stoklar, biyolojik silah bileşenleri üzerine çalışıldığına işaret ediyor
🔴ABD istihbaratının yakın zamanda yayınladığı raporda Ukrayna projelerinin atlandığı ve yayınlanan belgelerin, Kiev'in Biyolojik ve Toksin Silahlar Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini doğruladığı belirtiliyor
🔴Özel askeri harekatta ele geçirilen belgeler, Ukrayna'daki ABD destekli biyolaboratuvarların, ülkenin kamu sağlığı ihtiyaçlarının ötesinde araştırmalar yürüttüğüne dair yeni kanıtlar sunuyor
🔴Belgeler, potansiyel biyolojik silah etkenlerinin yıkıcı özelliklerinin yanı sıra bir devletin ekonomisini baltalayabilecek patojenlere yönelik araştırmaları teyit ediyor
🔴Daha önce tespit edilen Ukrayna biyolaboratuvarlarının konumları ve araştırma alanları, ABD ulusal istihbaratı tarafından yayınlanan materyallerle artık doğrulandı
🔴2005 tarihli bir ABD-Ukrayna anlaşması, program için yasal çerçeveyi oluşturmuş, Pentagon'a bağlı Savunma Tehdidi Azaltma Ajansı (DTRA) ise çalışmaları sıkı bir gizlilik içinde koordine etmiştir
🔴ABD tarafından yeniden inşa edilen Harkov'daki Meçnikov Enstitüsü'ndeki kolera, tularemi ve bruselloz etkenlerini içeren büyük stoklar, biyolojik silah bileşenleri üzerine çalışıldığına işaret ediyor
🔴ABD istihbaratının yakın zamanda yayınladığı raporda Ukrayna projelerinin atlandığı ve yayınlanan belgelerin, Kiev'in Biyolojik ve Toksin Silahlar Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini doğruladığı belirtiliyor