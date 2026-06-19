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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/turkiye-mayis-ayinda-meteorolojik-felaketlerle-bogustu-sel-firtina-dolu-ve-hortum-bircok-bolgede-1106636309.html
Türkiye mayıs ayında meteorolojik felaketlerle boğuştu: Sel, fırtına, dolu ve hortum birçok bölgede etkili oldu
Türkiye mayıs ayında meteorolojik felaketlerle boğuştu: Sel, fırtına, dolu ve hortum birçok bölgede etkili oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde mayıs ayında 214 şiddetli meteoroloji olay meydana geldiği açıklandı. 19.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-19T11:42+0300
2026-06-19T11:42+0300
yaşam
türkiye
küresel ısınma
sel felaketi
dolu yağışı
heyelan
meteoroloji
fırtına
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Türkiye genelinde mayıs ayında 214 şiddetli meteoroloji olay yaşandı. 86 olayda aşırı yağış ve sel oluşurken, dolu, heyelan, fırtına, kuvvetli kar, hortum ve yıldırım düşmeleri de kayıtlara girdi. Türkiye 220 gözlem istasyonuyla izleniyorÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Mayıs Ayı Zirai Meteoroloji Bülteni'nden derlediği bilgilere göre, ilkbaharla etkisini artıran yağışlı hava sistemleri, yurt genelinde çok sayıda kuvvetli meteorolojik olaya neden oldu.Ülke genelindeki 220 meteoroloji gözlem istasyonundan elde edilen veriler doğrultusunda özellikle geçen ay etkili olan gök gürültülü sağanaklar, kısa sürede yüksek miktarda yağış bırakırken, bunlara eşlik eden dolu olayı da birçok bölgede hayatı olumsuz etkiledi.Sel ve dolu zorladıGeçen ay kayıtlara geçen 214 şiddetli meteorolojik olayın büyük bölümünü, 86 olayla yağış ve sel oluşturdu. Özellikle kısa süreli ve kuvvetli yağışların etkili olduğu Hatay ve Tokat gibi illerde su baskınları ve taşkınlar meydana geldi.Mayısta meydana gelen şiddetli meteorolojik olaylar arasında dolu, 60 vakayla ikinci sırada yer aldı. Bunu 23 olayla heyelan ve 20 olayla fırtına izledi. Mayısta ayrıca 14 yıldırım düşmesi, 5 kuvvetli kar, 4 hortum, 1 sis ve 1 çığ olayı da kayıtlara geçti.Veriler, ilkbahar döneminde etkisini artıran konveksinoyenel hava olaylarının özellikle şiddetli yağış, sel ve dolu kaynaklı afetlerde yoğunlaşmaya devam ettiğini ortaya koydu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260525/turkiyeyi-super-el-nino-bekliyor-sicaklik-rekorlari-kuraklik-orman-yanginlari-ve-ani-sel-olaylari-1105998730.html
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türkiye, küresel ısınma, sel felaketi, dolu yağışı, heyelan, meteoroloji, fırtına
türkiye, küresel ısınma, sel felaketi, dolu yağışı, heyelan, meteoroloji, fırtına

Türkiye mayıs ayında meteorolojik felaketlerle boğuştu: Sel, fırtına, dolu ve hortum birçok bölgede etkili oldu

11:42 19.06.2026
© AA / Özgür UyaroğluSamsun Havza'da sel
Samsun Havza'da sel - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
© AA / Özgür Uyaroğlu
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Türkiye genelinde mayıs ayında 214 şiddetli meteoroloji olay meydana geldiği açıklandı.
Türkiye genelinde mayıs ayında 214 şiddetli meteoroloji olay yaşandı. 86 olayda aşırı yağış ve sel oluşurken, dolu, heyelan, fırtına, kuvvetli kar, hortum ve yıldırım düşmeleri de kayıtlara girdi.
© AASamsun Havza'da sel felaketi
Samsun Havza'da sel felaketi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
Samsun Havza'da sel felaketi
© AA

Türkiye 220 gözlem istasyonuyla izleniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Mayıs Ayı Zirai Meteoroloji Bülteni'nden derlediği bilgilere göre, ilkbaharla etkisini artıran yağışlı hava sistemleri, yurt genelinde çok sayıda kuvvetli meteorolojik olaya neden oldu.
Ülke genelindeki 220 meteoroloji gözlem istasyonundan elde edilen veriler doğrultusunda özellikle geçen ay etkili olan gök gürültülü sağanaklar, kısa sürede yüksek miktarda yağış bırakırken, bunlara eşlik eden dolu olayı da birçok bölgede hayatı olumsuz etkiledi.
© AA / Hüseyin DemirciSağanak
Sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
Sağanak
© AA / Hüseyin Demirci

Sel ve dolu zorladı

Geçen ay kayıtlara geçen 214 şiddetli meteorolojik olayın büyük bölümünü, 86 olayla yağış ve sel oluşturdu. Özellikle kısa süreli ve kuvvetli yağışların etkili olduğu Hatay ve Tokat gibi illerde su baskınları ve taşkınlar meydana geldi.
© Menderes ÖzatOsmaniye sel
Osmaniye sel - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
Osmaniye sel
© Menderes Özat
Mayısta meydana gelen şiddetli meteorolojik olaylar arasında dolu, 60 vakayla ikinci sırada yer aldı. Bunu 23 olayla heyelan ve 20 olayla fırtına izledi. Mayısta ayrıca 14 yıldırım düşmesi, 5 kuvvetli kar, 4 hortum, 1 sis ve 1 çığ olayı da kayıtlara geçti.
Veriler, ilkbahar döneminde etkisini artıran konveksinoyenel hava olaylarının özellikle şiddetli yağış, sel ve dolu kaynaklı afetlerde yoğunlaşmaya devam ettiğini ortaya koydu.
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