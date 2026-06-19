https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/turk-bogazlarindan-gecis-ucreti-1-temmuzda-670-dolar-olacak-1106635738.html
Türk Boğazları'ndan geçiş ücreti 1 Temmuz'da 6.70 dolar olacak
Türk Boğazları'ndan geçiş ücreti 1 Temmuz'da 6.70 dolar olacak
Sputnik Türkiye
Türk Boğazları'ndan geçen gemilere uygulanan geçiş ücretlerinde yeni artışa gidiliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul ve Çanakkale... 19.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-19T11:06+0300
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Türk Boğazları'ndan geçiş ücreti 1 Temmuz'da 6.70 dolar olacak.Boğaz geçiş ücretlerine zamUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Gemilerden net ton başına alınan ve 2025'te 5,83 dolar olan ücreti güncelleyerek 1 Temmuz itibarıyla 6,70 dolar yapacağız. 1 Temmuz 2025 ile 30 Haziran 2026 arasında Türk Boğazları'ndan geçen gemilerden elde edeceğimiz gelirin 254 milyon dolar olmasını bekliyoruz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/tuzlada-gemi-alevlere-teslim-oldu-mudahale-suruyor-1106552825.html
türki̇ye
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türkiye, i̇stanbul, boğaz, çanakkale, abdulkadir uraloğlu
türkiye, i̇stanbul, boğaz, çanakkale, abdulkadir uraloğlu
Türk Boğazları'ndan geçiş ücreti 1 Temmuz'da 6.70 dolar olacak
Türk Boğazları'ndan geçen gemilere uygulanan geçiş ücretlerinde yeni artışa gidiliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul ve Çanakkale boğazlarından uğraksız geçen gemilerden tahsil edilen net ton başına ücretin 1 Temmuz 2026 itibarıyla 6,70 dolar olarak uygulanacağını duyurdu
Türk Boğazları'ndan geçiş ücreti 1 Temmuz'da 6.70 dolar olacak.
Boğaz geçiş ücretlerine zam
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Gemilerden net ton başına alınan ve 2025'te 5,83 dolar olan ücreti güncelleyerek 1 Temmuz itibarıyla 6,70 dolar yapacağız. 1 Temmuz 2025 ile 30 Haziran 2026 arasında Türk Boğazları'ndan geçen gemilerden elde edeceğimiz gelirin 254 milyon dolar olmasını bekliyoruz" dedi.