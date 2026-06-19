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Türk Boğazları'ndan geçiş ücreti 1 Temmuz'da 6.70 dolar olacak
Türk Boğazları'ndan geçiş ücreti 1 Temmuz'da 6.70 dolar olacak
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Türk Boğazları'ndan geçen gemilere uygulanan geçiş ücretlerinde yeni artışa gidiliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul ve Çanakkale... 19.06.2026, Sputnik Türkiye
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Türk Boğazları'ndan geçiş ücreti 1 Temmuz'da 6.70 dolar olacak.Boğaz geçiş ücretlerine zamUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Gemilerden net ton başına alınan ve 2025'te 5,83 dolar olan ücreti güncelleyerek 1 Temmuz itibarıyla 6,70 dolar yapacağız. 1 Temmuz 2025 ile 30 Haziran 2026 arasında Türk Boğazları'ndan geçen gemilerden elde edeceğimiz gelirin 254 milyon dolar olmasını bekliyoruz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/tuzlada-gemi-alevlere-teslim-oldu-mudahale-suruyor-1106552825.html
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boğaz
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türkiye, i̇stanbul, boğaz, çanakkale, abdulkadir uraloğlu
türkiye, i̇stanbul, boğaz, çanakkale, abdulkadir uraloğlu

Türk Boğazları'ndan geçiş ücreti 1 Temmuz'da 6.70 dolar olacak

11:06 19.06.2026
© AA / Lokman AkkayaViking yelkenlisi Boğaz'a demir attı
Viking yelkenlisi Boğaz'a demir attı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
© AA / Lokman Akkaya
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Türk Boğazları'ndan geçen gemilere uygulanan geçiş ücretlerinde yeni artışa gidiliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul ve Çanakkale boğazlarından uğraksız geçen gemilerden tahsil edilen net ton başına ücretin 1 Temmuz 2026 itibarıyla 6,70 dolar olarak uygulanacağını duyurdu
Türk Boğazları'ndan geçiş ücreti 1 Temmuz'da 6.70 dolar olacak.

Boğaz geçiş ücretlerine zam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Gemilerden net ton başına alınan ve 2025'te 5,83 dolar olan ücreti güncelleyerek 1 Temmuz itibarıyla 6,70 dolar yapacağız. 1 Temmuz 2025 ile 30 Haziran 2026 arasında Türk Boğazları'ndan geçen gemilerden elde edeceğimiz gelirin 254 milyon dolar olmasını bekliyoruz" dedi.
Tuzla'da, tersanede bulunan bir gemide çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
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Tuzla'da gemi alevlere teslim oldu: Müdahale sürüyor
16 Haziran , 17:35
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