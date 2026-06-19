https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/turk-bogazlarindan-gecis-ucreti-1-temmuzda-670-dolar-olacak-1106635738.html

Türk Boğazları'ndan geçiş ücreti 1 Temmuz'da 6.70 dolar olacak

Türk Boğazları'ndan geçiş ücreti 1 Temmuz'da 6.70 dolar olacak

Sputnik Türkiye

Türk Boğazları'ndan geçen gemilere uygulanan geçiş ücretlerinde yeni artışa gidiliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul ve Çanakkale... 19.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-19T11:06+0300

2026-06-19T11:06+0300

2026-06-19T11:06+0300

türki̇ye

türkiye

i̇stanbul

boğaz

çanakkale

abdulkadir uraloğlu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/01/1074253580_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_c02b2610d933d3e2132811901718e4b2.jpg

Türk Boğazları'ndan geçiş ücreti 1 Temmuz'da 6.70 dolar olacak.Boğaz geçiş ücretlerine zamUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Gemilerden net ton başına alınan ve 2025'te 5,83 dolar olan ücreti güncelleyerek 1 Temmuz itibarıyla 6,70 dolar yapacağız. 1 Temmuz 2025 ile 30 Haziran 2026 arasında Türk Boğazları'ndan geçen gemilerden elde edeceğimiz gelirin 254 milyon dolar olmasını bekliyoruz" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/tuzlada-gemi-alevlere-teslim-oldu-mudahale-suruyor-1106552825.html

türki̇ye

i̇stanbul

boğaz

çanakkale

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, i̇stanbul, boğaz, çanakkale, abdulkadir uraloğlu