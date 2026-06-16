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Tuzla'da gemi alevlere teslim oldu: Müdahale sürüyor
Tuzla'da gemi alevlere teslim oldu: Müdahale sürüyor
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İstanbul'un Tuzla ilçesindeki bir tersanede bulunan gemide çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. 16.06.2026, Sputnik Türkiye
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Aydıntepe Mahallesi Güzin Sokak'ta yer alan tersane sahasında demirli bir gemide, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.İhbarın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/balikesirde-orman-yangini-ekipler-mudahale-ediyor-1106552528.html
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türkiye, gemi, gemi kazası, gemi tersanesi, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi
türkiye, gemi, gemi kazası, gemi tersanesi, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi

Tuzla'da gemi alevlere teslim oldu: Müdahale sürüyor

17:35 16.06.2026
© AA / Cüneyt SevindikTuzla'da, tersanede bulunan bir gemide çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor
Tuzla'da, tersanede bulunan bir gemide çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
© AA / Cüneyt Sevindik
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İstanbul'un Tuzla ilçesindeki bir tersanede bulunan gemide çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Aydıntepe Mahallesi Güzin Sokak'ta yer alan tersane sahasında demirli bir gemide, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.
İhbarın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde arazide çıkan yangına müdahale ediliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
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Balıkesir'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
17:11
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