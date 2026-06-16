https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/tuzlada-gemi-alevlere-teslim-oldu-mudahale-suruyor-1106552825.html
Tuzla'da gemi alevlere teslim oldu: Müdahale sürüyor
Tuzla'da gemi alevlere teslim oldu: Müdahale sürüyor
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Tuzla ilçesindeki bir tersanede bulunan gemide çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T17:35+0300
2026-06-16T17:35+0300
2026-06-16T17:35+0300
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gemi kazası
gemi tersanesi
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yangın söndürme
yangın alarmı
yangın felaketi
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Aydıntepe Mahallesi Güzin Sokak'ta yer alan tersane sahasında demirli bir gemide, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.İhbarın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/balikesirde-orman-yangini-ekipler-mudahale-ediyor-1106552528.html
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türkiye, gemi, gemi kazası, gemi tersanesi, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi
türkiye, gemi, gemi kazası, gemi tersanesi, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi
Tuzla'da gemi alevlere teslim oldu: Müdahale sürüyor
İstanbul'un Tuzla ilçesindeki bir tersanede bulunan gemide çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Aydıntepe Mahallesi Güzin Sokak'ta yer alan tersane sahasında demirli bir gemide, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.
İhbarın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.