https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/tuzlada-gemi-alevlere-teslim-oldu-mudahale-suruyor-1106552825.html

Tuzla'da gemi alevlere teslim oldu: Müdahale sürüyor

Tuzla'da gemi alevlere teslim oldu: Müdahale sürüyor

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Tuzla ilçesindeki bir tersanede bulunan gemide çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. 16.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-16T17:35+0300

2026-06-16T17:35+0300

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Aydıntepe Mahallesi Güzin Sokak'ta yer alan tersane sahasında demirli bir gemide, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.İhbarın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/balikesirde-orman-yangini-ekipler-mudahale-ediyor-1106552528.html

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